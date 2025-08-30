То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.3 комментария
В сети появилось видео предполагаемого преследования и убийства Порубия
В Telegram-каналах и пабликах соцсетей появилось видео, на котором предположительно убийца преследует экс-спикера Верховой рады Андрея Парубия и убивает его
На кадрах видно, как мужчина с желтым рюкзаком курьера прячется за машиной, а затем начинает преследовать мужчину в шортах, который разговаривает по телефону.
Через несколько секунд оба скрываются за деревьями, но видно, как человек с рюкзаком вытягивает вперед руку с пистолетом, а затем поспешно двигается в обратном направлении.
Сам момент убийства в камеру не попал.
Ранее сообщалось, что свидетели видели мужчину на электровелосипеде, однако на видео этого нет.
Гибель Парубия подтвердил Владимир Зеленский. Он заявил, что все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.
Эксперты связали убийство с конфликтами внутри украинской элиты.
Парубий был известен как бывший глава СНБО и экс-спикер Верховной рады, его имя связывали с трагедией в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли 48 человек, и еще более 250 пострадали.
Свидетели утверждали, что националисты добивали людей, прыгавших из окон горящего здания.