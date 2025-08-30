Бывший постпред США при НАТО назвал невозможным единогласный прием Украины

Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщает ТАСС. Бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер заявил, что идея приема Украины в Североатлантический альянс никогда бы не получила единогласной поддержки всех стран-членов.

Он обратил внимание на то, что американский историк Тимоти Снайдер в статье для Financial Times проигнорировал «другую сторону» украинского кризиса. В письме в редакцию FT Хантер отметил, что ключевым был саммит альянса в Бухаресте в 2008 году, когда США продавили принятие декларации о членстве Украины и Грузии.

«Это был момент их «приема» в НАТО, поскольку это означало взятие на себя стратегического обязательства. Некоторые поняли это сразу и указали на опасные последствия. Союзники, опять же под давлением США, с тех пор продолжали повторять это заявление, пока Дональд Трамп не исключил возможность членства Украины в НАТО, которое в любом случае никогда не получило бы требуемого консенсуса 32 стран-членов. С 1997 года соблюдалось негласное соглашение о том, что Украина не вступит в НАТО, то есть границы альянса никогда не приблизятся к России», – пояснил Хантер.

По его мнению, осознание данного аспекта украинского кризиса важно для понимания политического и стратегического контекста ситуации. Хантер также подчеркнул, что ошибки США и давление неоконсерваторов сыграли свою роль в ухудшении ситуации вокруг Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает недопустимым появление военных контингентов стран НАТО на территориях, находящихся под контролем Киева. Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс следует распустить за профнепригодность в случае подтверждения версии о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» дайверами-любителями. Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения.