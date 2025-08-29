Захарова предложила распустить НАТО за профнепригодность после ЧП на «Севпотоках»

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова на брифинге подчеркнула: «Если один украинец со своими друзьями-аквалангистами подорвал под носом у натовцев с их самолетами-разведчиками, с их кораблями, с их дронами, с их спутниками трубу, причем так аккуратно, что был не тронут один из четырех существовавших потоков, то НАТО как организацию, не способную обеспечить собственную безопасность, в первую очередь энергетическую, надо распустить из-за профнепригодности», передает ТАСС.

Она также отметила, что задержание подозреваемого с Украины в преддверии годовщины подрыва «призвано отвлечь внимание» и не позволяет получить полную картину произошедшего. По ее словам, это не дает ответ на главный вопрос: кто был заказчиком и организатором диверсии.

Дипломат считает несостоятельными попытки объяснить подрыв крупного инфраструктурного объекта действиями любителей-дайверов и стремление замести следы, ведущие к западным спецслужбам. По ее мнению, такие действия Запада могут иметь серьезные последствия, поскольку подрывают международное сотрудничество по борьбе с терроризмом.

Захарова добавила, что отсутствие адекватной реакции со стороны западных государств может мотивировать других преступников к совершению аналогичных преступлений. Она заявила, что легкомысленное отношение к такому глобальному теракту фактически открывает дорогу новым атакам, поскольку потенциальные террористы видят безнаказанность подобных действий.

Ранее в Германии правоохранительные органы определили имена семи человек, которых подозревают в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Напомним, суд в Италии оставил под арестом украинца по делу о подрыве «Северных потоков». Он мог руководить организацией диверсии на газопроводах. Судебная инстанция сочла, что он способен бежать из-под стражи. Украинцу Сергею Кузнецову пообещали 15 лет тюрьмы в Германии за подрыв «Северных потоков».