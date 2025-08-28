Bloomberg сообщило о замене посла Украины в США в угоду Трампу

Зеленский назначил Стефанишину новым послом на смену Маркаровой в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего премьер-министра Ольгу Стефанишину новым послом страны в США, спустя почти год после того, как члены администрации Дональда Трампа потребовали отстранить давнего дипломата, сообщает Bloomberg.

В указе, подписанном в среду, Зеленский освободил Оксану Маркарову от должности посла. В своем вечернем видеообращении он поблагодарил Маркарову за «сложную миссию» в США и предложил ей остаться в его команде, чтобы работать «на благо Украины» в неопределенной пока роли.

Стефанишина, которой 39 лет, ранее занималась вопросами европейской и евроатлантической интеграции Украины и была назначена специальным посланником в США в июле в рамках крупной перестановки в правительстве.

Отставка Маркаровой, которая не пользовалась поддержкой окружения Трампа, расценивается как запоздалый жест в сторону Вашингтона на фоне попыток Трампа найти пути урегулирования ситуации в ходе спецоперации на Украине. Киев сейчас настаивает, чтобы любые соглашения с российским лидером Владимиром Путиным учитывали интересы Украины и предоставляли определённые гарантии безопасности.

Маркарова, занимавшая пост посла с 2021 года, сыграла важную роль в укреплении отношений с администрацией Джо Байдена и обеспечении поддержки Вашингтона после начала полномасштабной спецоперации на Украине. Однако ее позиция стала предметом обсуждения после возвращения Трампа в Белый дом. Ситуация обострилась, когда Маркарова помогла организовать визит Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании в разгар предвыборной кампании, что вызвало недовольство республиканцев, обвинивших украинскую сторону во вмешательстве в политику США. Позднее спикер Палаты представителей Майк Джонсон направил Зеленскому письмо с требованием уволить Маркарову.

