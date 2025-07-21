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Зеленский провел крупные перестановки среди послов Украины за рубежом
В результате новых решений Владимира Зеленского обновлен состав дипломатических представителей в ряде государств, но послы в США и Британии остались прежними.
Владимир Зеленский произвел масштабные перестановки в дипломатическом корпусе, сменив послов Украины в десяти странах, а также назначив новых представителей в семи государствах, передает ТАСС.
Согласно опубликованным на сайте офиса Зеленского указам, без замены уволены послы в еще трех странах. Пока изменения не затронули дипломатические миссии Украины в США и Британии.
Послы были заменены в Боснии и Герцеговине, Испании, Канаде, Кении, на Кипре, в Мексике, ОАЭ, Эстонии, ЮАР и Южной Корее. Новые назначения состоялись в Алжире, Анголе, Бельгии, Кувейте, Малайзии, Омане и Японии. В Италии, Узбекистане и Швеции должности послов стали вакантными.
Глава МИД Украины Андрей Сибига ранее отмечал, что планируется обновить большинство дипломатических представителей в странах G7 и G20. Зеленский уже объявил бывшего вице-премьера Ольгу Стефанишину кандидатом на пост посла на Украине в США, однако формального назначения пока не произошло.
Особое внимание привлекает судьба Валерия Залужного, экс-главнокомандующего ВСУ, который сейчас занимает пост посла на Украине в Британии. По данным украинских СМИ, он может покинуть дипломатический пост и вернуться на родину. Залужный остается одной из наиболее популярных фигур среди военных и часто опережает Зеленского в опросах доверия среди граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский назначил новых послов Украины сразу в 16 странах.