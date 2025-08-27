Жителей Татарстана обвинили в хищении 1,1 млрд рублей у жилищного кооператива

Tекст: Вера Басилая

Расследование уголовного дела в отношении председателя правления, его заместителя и главного бухгалтера кооператива «Триумф-НК» завершено, сообщается в Telegram-канале Следственном комитете.

Обвиняемые, по версии следствия, с 2004 по 2020 год под видом заключения договоров займа и вступления в кооператив привлекали деньги почти 2 тыс. человек и похитили более 1,1 млрд рублей.

Следствие провело допросы более 2 тыс. человек, среди которых потерпевшие, клиенты и бывшие сотрудники организации. Для расследования были проведены многочисленные судебные экспертизы. Объем дела составил более 300 томов.

В рамках дела наложены аресты на имущество и средства кооператива, а также недвижимость обвиняемых для обеспечения возможного исполнения приговора в части гражданских исков. Следствие считает доказательную базу достаточной и передало дело в суд с обвинительным заключением.

Ранее в Петербурге мужчину обвинили в хищении более 53 млн рублей у вкладчиков с помощью финансовой пирамиды, замаскированной под кооператив.

Московская полиция задержала женщину, которую подозревают в организации аналогичной схемы, обещавшей высокий доход инвесторам и привлекшей более 20 человек.