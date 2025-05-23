В Москве задержали создательницу финансовой пирамиды, обманувшую 20 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемую задержали в одном из московских аэропортов, ей оказалась 37-летняя Анна Суханкина, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

По версии следствия, с помощью соцсетей и мессенджеров женщина рекламировала себя как успешную предпринимательницу и арендовала офис в высотке на Пресненской набережной.

Она обещала вкладчикам высокие проценты и заключала договоры займа. Первое время инвесторы получали обещанные проценты, но затем выплаты стали задерживаться. Через некоторое время выплаты прекращались, а злоумышленница переставала выходить на связь.

В полицию поступило более 20 заявлений от обманутых граждан. Возбуждено уголовное дело, задержанная отправлена под домашний арест.

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