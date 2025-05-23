Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
В Москве задержали создательницу финансовой пирамиды, обманувшую 20 человек
Полиция задержала в столице предполагаемую организаторшу пирамиды, которая привлекала инвесторов обещаниями высоких доходов, сообщили в ГУ МВД по Москве.
Подозреваемую задержали в одном из московских аэропортов, ей оказалась 37-летняя Анна Суханкина, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
По версии следствия, с помощью соцсетей и мессенджеров женщина рекламировала себя как успешную предпринимательницу и арендовала офис в высотке на Пресненской набережной.
Она обещала вкладчикам высокие проценты и заключала договоры займа. Первое время инвесторы получали обещанные проценты, но затем выплаты стали задерживаться. Через некоторое время выплаты прекращались, а злоумышленница переставала выходить на связь.
В полицию поступило более 20 заявлений от обманутых граждан. Возбуждено уголовное дело, задержанная отправлена под домашний арест.
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