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Москвича в Петербурге отдали под суд за финансовую пирамиду
В Петербурге жителя столицы обвинили в хищении более 53 млн рублей у вкладчиков через финансовую пирамиду под видом работы кооператива, сообщили в петербургской прокуратуре.
Утверждено обвинительное заключение по делу 46-летнего москвича, по версии следствия, с августа 2019 года по август 2021 года обвиняемый через подставного учредителя открыл офисы кредитного потребительского кооператива «Личный Капитал» в Адмиралтейском и Фрунзенском районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Обвиняемый привлекал деньги под предлогом высоких процентов и якобы финансовой надежности, заключая с гражданами договоры передачи личных сбережений. В результате от 18 человек он получил свыше 53 млн рублей, которые похитил.
Выплаты процентов осуществлялись первым вкладчикам за счет новых, что характерно для финансовых пирамид. Финансово-хозяйственная деятельность, обеспечивающая выполнение обязательств перед пайщиками, не велась, а поступления расходовались по усмотрению обвиняемого.
Уголовное дело направлено прокуратурой во Фрунзенский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, столичная полиция задержала женщину, подозреваемую в организации финансовой пирамиды. Следствие установило, что она обещала инвесторам высокий доход и привлекла более 20 человек. Потерпевшие потеряли вложенные средства и обратились в полицию.