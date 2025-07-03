Москвича в Петербурге отдали под суд за финансовую пирамиду

Tекст: Алексей Дегтярев

Утверждено обвинительное заключение по делу 46-летнего москвича, по версии следствия, с августа 2019 года по август 2021 года обвиняемый через подставного учредителя открыл офисы кредитного потребительского кооператива «Личный Капитал» в Адмиралтейском и Фрунзенском районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Обвиняемый привлекал деньги под предлогом высоких процентов и якобы финансовой надежности, заключая с гражданами договоры передачи личных сбережений. В результате от 18 человек он получил свыше 53 млн рублей, которые похитил.

Выплаты процентов осуществлялись первым вкладчикам за счет новых, что характерно для финансовых пирамид. Финансово-хозяйственная деятельность, обеспечивающая выполнение обязательств перед пайщиками, не велась, а поступления расходовались по усмотрению обвиняемого.

Уголовное дело направлено прокуратурой во Фрунзенский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, столичная полиция задержала женщину, подозреваемую в организации финансовой пирамиды. Следствие установило, что она обещала инвесторам высокий доход и привлекла более 20 человек. Потерпевшие потеряли вложенные средства и обратились в полицию.