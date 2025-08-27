Умер народный артист России Алексашкин

Умер народный артист России оперный певец Сергей Алексашкин

Tекст: Алексей Дегтярев

Алексашин – выдающийся советский и российский оперный певец, заслуженный артист РСФСР, народный артист России, он запомнился благодарным зрителям как талантливый бас и как драматический актер, заявили в театре, передает РИА «Новости».

Алексашкин служил в Мариинском театре 36 лет.

Артист гастролировал в странах Европы, США, Австралии, Японии, Южной Корее, был приглашенным солистом в Метрополитен-опере, Ла Скала, Ковент-Гардене и других крупнейших оперных театрах мира. Он выступал на самых престижных сценах и работал с ведущими дирижерами современности.

В театре выразили соболезнования родным и близким певца. Дата и место прощания будут объявлены дополнительно.

