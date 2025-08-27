Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.2 комментария
Умер народный артист России Алексашкин
Умер народный артист России оперный певец Сергей Алексашкин
Оперный певец и народный артист России Сергей Алексашкин умер в возрасте 73 лет, сообщил Мариинский театр в среду.
Алексашин – выдающийся советский и российский оперный певец, заслуженный артист РСФСР, народный артист России, он запомнился благодарным зрителям как талантливый бас и как драматический актер, заявили в театре, передает РИА «Новости».
Алексашкин служил в Мариинском театре 36 лет.
Артист гастролировал в странах Европы, США, Австралии, Японии, Южной Корее, был приглашенным солистом в Метрополитен-опере, Ла Скала, Ковент-Гардене и других крупнейших оперных театрах мира. Он выступал на самых престижных сценах и работал с ведущими дирижерами современности.
В театре выразили соболезнования родным и близким певца. Дата и место прощания будут объявлены дополнительно.
На 64-м году жизни ушел из жизни бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак.
До этого кинорежиссер Валерий Усков умер на 93-м году жизни. А в США скончался бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов.