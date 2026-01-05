Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.0 комментариев
Долина не передала квартиру Лурье
Названа новая дата передачи Долиной квартиры Лурье
Певица Лариса Долина не передаст свою бывшую квартиру новой владелице Полине Лурье 5 января, сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.
По словам юриста, передача теперь предварительно намечена на 9 января, однако точная дата еще не определена, передает ТАСС.
«Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно, это произойдет 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет», – сообщила Свириденко. Адвокат добавила, что других деталей по ситуации у нее пока нет.
Ранее Долина отказалась освобождать спорную квартиру на просьбу покупательницы Полины Лурье, указав, что ее семья съедет только после новогодних праздников.
В середине декабря Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.