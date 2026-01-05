Долина не передала квартиру Лурье

Названа новая дата передачи Долиной квартиры Лурье

Tекст: Валерия Городецкая

По словам юриста, передача теперь предварительно намечена на 9 января, однако точная дата еще не определена, передает ТАСС.

«Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно, это произойдет 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет», – сообщила Свириденко. Адвокат добавила, что других деталей по ситуации у нее пока нет.

Ранее Долина отказалась освобождать спорную квартиру на просьбу покупательницы Полины Лурье, указав, что ее семья съедет только после новогодних праздников.

В середине декабря Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.