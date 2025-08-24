Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?3 комментария
Кинорежиссер Валерий Усков умер на 93-м году жизни
Народный артист РСФСР Валерий Усков ушел из жизни в возрасте 92 года, оставив значительный след в отечественном киноискусстве.
О смерти Валерия Ускова сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов, передает ТАСС. В сообщении организации говорится: «На девяносто третьем году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера ордена «Знак Почета», ордена Почета, орденов «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, режиссера игрового кино Валерия Ивановича Ускова».
Усков родился 22 апреля 1933 года в Екатеринбурге, с 1964 года работал режиссером-постановщиком на киностудии «Мосфильм». Совместно с Владимиром Краснопольским снял фильмы и сериалы, вошедшие в золотой фонд советского и российского кино, включая «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант».
В Союзе кинематографистов выразили соболезнования родным и близким Валерия Ивановича.