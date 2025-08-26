Российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны около Успеновки, Зеленого Гая в Запорожской области и Камышевахи в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял свыше 240 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм самоходную артустановку Paladin. Уничтожен склад с материальными средствами.

Параллельно подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Иволжанского, Павловки, Кондратовки, Юнаковки и Ястребиного в Сумской области и города Сумы.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанским, Ветеринарным и Удами в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

При этом ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, горючим и матсредствами.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Благодатовки, Ольговки, Боровской Андреевки в Харьковской области и Дробышево в ДНР.

Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, шесть бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии, включая британскую 155-мм гаубицу FH-70. Уничтожены шесть станций РЭБ и три склада с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Федоровки, Марково, Константиновки и Дроновки в ДНР.

Противник при этом потерял до 175 военнослужащих, две бронемашины, пикап, склад с боеприпасами и склад материальных средств, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии вблизи Красноармейска, Красного Лимана, Родинского, Белицкого, Димитрова и Муравки в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 275 военнослужащих, четыре бронемашины и семь пикапов.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны около Новоандреевки, Степногорска в Запорожской области, Шляхового, Токаревки и Никольского в Херсонской области.

При этом ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, американскую 155-мм гаубицу М777, семь станций РЭБ и четыре склада с матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили Филию в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР. А до этого освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР.