Трамп считал разрешение конфликта на Украине самой легкой задачей

Трамп назвал урегулирование конфликта на Украине непростой проблемой

Tекст: Елизавета Шишкова

Дональд Трамп отметил журналистам, что изначально считал российско-украинский конфликт самой легкой из современных проблем, передает РИА «Новости». Однако, по его словам, ситуация оказалась сложнее из-за серьезных личных конфликтов между сторонами.

Трамп заявил: «И одной из проблем, которая, как я думал, будет самой легкой, честно говоря, оказались Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьезными конфликтами личностей. Это один из таких моментов». Он также подчеркнул, что, несмотря на сложность ситуации, уверен в прекращении противостояния в будущем. Американский президент добавил: «Но мы в конце концов это остановим. Мы остановим и это тоже».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива урегулирования ситуации на Украине.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Америка не ожидает быстрого завершения конфликта на Украине, но надеется на достижение мира не позднее чем через полгода.