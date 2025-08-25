Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Есть риск, что пока он никак не приблизит окончание СВО и даже отдалит его, поскольку Зеленский решит, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».5 комментариев
Трамп считал разрешение конфликта на Украине самой легкой задачей
Трамп назвал урегулирование конфликта на Украине непростой проблемой
Президент США Дональд Трамп признал, что рассчитывал на быстрое решение конфликта на Украине, но столкнулся с трудностями из-за личных разногласий сторон.
Дональд Трамп отметил журналистам, что изначально считал российско-украинский конфликт самой легкой из современных проблем, передает РИА «Новости». Однако, по его словам, ситуация оказалась сложнее из-за серьезных личных конфликтов между сторонами.
Трамп заявил: «И одной из проблем, которая, как я думал, будет самой легкой, честно говоря, оказались Россия и Украина. Но это, как выяснилось, связано с серьезными конфликтами личностей. Это один из таких моментов». Он также подчеркнул, что, несмотря на сложность ситуации, уверен в прекращении противостояния в будущем. Американский президент добавил: «Но мы в конце концов это остановим. Мы остановим и это тоже».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива урегулирования ситуации на Украине.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Америка не ожидает быстрого завершения конфликта на Украине, но надеется на достижение мира не позднее чем через полгода.