Омич с молотком атаковал маршрутку после дорожного конфликта

Инцидент произошел после того, как водитель микроавтобуса, следовавшего с пассажирами из села Харламово, попытался обогнать неожиданно остановившуюся перед ним Lada Granta. После обгона водитель легковой машины перегородил дорогу маршрутке, сообщает РИА «Новости».

«Из салона вышел мужчина с молотком и, по свидетельствам очевидцев, не менее пяти раз ударил им в стекло пассажирского транспорта, высказывая угрозы. Инцидент продолжился дракой двух водителей», – отметили в пресс-службе регионального УМВД.

Водитель Lada Granta заявил, что его автомобиль был задет и поврежден при обгоне, однако экипаж ДПС не обнаружил следов столкновения на транспортных средствах. Оба участника конфликта направлены на медицинское освидетельствование, молоток изъят для следствия. Сейчас устанавливается размер материального ущерба.

