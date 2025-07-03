Сириец с топором напал на пассажиров поезда в Баварии

Tекст: Евгения Караваева

Инцидент произошел около 13.55 по местному времени в поезде по маршруту между городами Штраубинг и Платтлинг, который следовал в Вену, передает ТАСС со ссылкой на земельную полицию.

Из-за нападения поезд экстренно остановили в населенном пункте Штраскирхен. Силовики Баварии сообщили: «Полицейские задержали преступника».

По железной дороге в этом районе временно прекращено движение поездов, на месте работают правоохранители, спасательные службы и сотрудники концерна Deutsche Bahn.

По информации издания Bild, нападавший оказался гражданином Сирии. У него были топор и молоток, одному из пассажиров удалось обезоружить мужчину до приезда полиции, но нападавший успел ранить четырех человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в австрийском городе Филлах гражданин Сирии совершил нападение с ножом, в результате которого погиб четырнадцатилетний подросток и еще четыре человека получили ранения. А в немецком Хайлигенхаусе задержан подозреваемый в нападении с ножом на посетителей бара в Билефельде, где пять человек получили ранения.

Напомним, в Варшавском университете поляк топором отрубил голову консьержке.