  Российские войска освободили Запорожское в Днепропетровской области
    Русофобия погубила образование в «витрине СССР»
    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского
    Эксперт: Венгрия в ответ на хамство Зеленского обратится к США
    Бойцы на трофейном БТР под флагами России и США передали привет западным СМИ
    Дипломат Мирошник осудил Киев за попытку теракта с использованием иконы
    Российские войска зашли на окраины Константиновки
    Швейцария арестовала счета «ВСМПО-Ависма»
    Мерц заявил о социальной неустойчивости Германии
    Вэнс заявил о крупных уступках России по украинским переговорам
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что мешает встрече Путина и Зеленского

    Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».

    Василий Авченко Василий Авченко Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    25 августа 2025, 12:04

    Дипломат Мирошник осудил Киев за попытку теракта с использованием иконы

    Дипломат Мирошник: Бомба в иконе свидетельствует о террористической сути властей Украины

    Дипломат Мирошник осудил Киев за попытку теракта с использованием иконы
    @ Кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев намеренно использует святые для православных людей предметы для проведения терактов. Украинское руководство готово применять любой инструментарий для срыва мирного процесса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее ФСБ предотвратила в Крыму теракт, который планировалось осуществить с помощью бомбы, вмонтированной в икону.

    «Попытка совершить теракт с использованием иконы показывает, что нынешние украинские власти – это фактически террористы, у которых в буквальном смысле не осталось ничего святого», – отметил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Мы не питаем никаких иллюзий по поводу улучшения отношений со страной, которая использует чувства верующих и священные, неприкосновенные ценности для осуществления терактов. Киев намеренно демонстрирует свою готовность применять любой инструментарий для срыва мирного процесса и попыток дестабилизации российского общества», – указал он.

    «Все это является грубейшим нарушениям международного гуманитарного права. Украинские злодеяния фиксируются и детализируются российскими госорганами. Затем они будут должным образом оформлены и переданы нашим дипломатам для придания максимальной огласки на международных площадках, в частности в Совбезе и Генассамблее ООН», – подчеркнул собеседник.

    Ранее сотрудники ФСБ в Крыму предотвратили теракт, планировавшийся СБУ. Силовики задержали 54-летнюю жительницу Волгоградской области, которая по указанию украинского куратора забрала у курьера икону и принесла ее на контрольно-пропускной пункт регионального управления российской спецслужбы, сообщает РИА «Новости».

    При осмотре в иконе нашли самодельное взрывное устройство фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Известно, что женщину вовлекли в террористическую деятельность через Telegram под предлогом возврата похищенных у нее средств. Возбуждено уголовное дело. Фигурантку арестовали на два месяца.

    25 августа 2025, 00:12
    Российский пловец Свечников пропал во время заплыва через Босфор
    Российский пловец Свечников пропал во время заплыва через Босфор
    @ needspec/svechnikov-nikolayi

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский спортсмен и тренер Николай Свечников во время межконтинентального заплыва через Босфор, который организовал Национальный олимпийский комитет, единственный из трех пловцов не пришел к финишу.

    «30-летний тренер из России Николай Свечников пропал без вести во время заплыва «Босфор 2025». Николай стартовал в числе первых, однако через 500-600 м после старта его потерял из вида коллега, также участвующий в заплыве», – сообщил в Telegram-канале спортивный журналист Дмитрий Егоров.

    По его данным, в 6,5-километровом заплыве принимали участие 3 тыс. человек. Финишировали трое подопечных Свечникова, однако самого Николая никто не видел. Вещи из камеры хранения он не забирал.

    Егоров добавил, что Свечников – опытный пловец, выполнявший нормативы мастера спорта на открытой воде.

    Полиция Турции и организаторы заплыва с 16 часов воскресенья ведут поиски российского пловца Николая Свечникова, который не появился на финише, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канале Mash.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский пловец Александр Степанов рассказал об особо тяжелом физическом состоянии, которое ощущал во время соревнований.

    25 августа 2025, 00:55
    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому

    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому, что говорить про «Дружбу»

    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил коллеге из Будапешта Петеру Сийярто на реплику об ударах ВСУ по нефтепроводу в «стиле Венгрии», заявив, что Владимиру Зеленскому не нужно указывать, что и когда делать или говорить.

    «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно указывать украинскому президенту, что и когда делать или говорить. Он президент Украины, а не Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как вся Европа», – ответил в соцсети Х Сибига на опасения Венгрии за свою энергетическую и национальную безопасность.

    До этого Петер Сийярто написал в этой же соцсети, что глава киевского режима Зеленский «использовал национальный праздник Украины, чтобы угрожать Венгрии».

    «Венгрия решительно отвергает угрозы украинского президента. Мы считаем суверенитет и территориальную целостность ключевыми ценностями международной политики», – заявил Сийярто.

    Напомним, ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, удары по нефтепроводу «Дружба» со стороны Украины наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Кроме того, газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем обернутся такие атаки для Украины.

    24 августа 2025, 13:30
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    25 августа 2025, 10:04
    ФСБ задержала в Крыму женщину с бомбой в иконе
    ФСБ задержала в Крыму женщину с бомбой в иконе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники ФСБ сорвали попытку теракта на Крымском полуострове, женщина принесла в здание Управления ФСБ по Крыму и Севастополю бомбу, вмонтированную в икону, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

    Задержанной оказалась жительница Волгоградской области, она попыталась пронести в здание УФСБ взрывное устройство в иконе, уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

    Женщину вовлекли в террористическую деятельность украинские спецслужбы через мессенджер Telegram под предлогом возврата похищенных у нее средств. В Крым она прибыла по указанию украинского куратора, где получила от курьера православную икону с вмонтированным самодельным взрывным устройством.

    На контрольно-пропускном пункте ФСБ при осмотре предмета оперативники обнаружили и обезвредили фугасное взрывное устройство мощностью в один килограмм в тротиловом эквиваленте.

    Ранее в Приморском крае задержали двух местных жителей по подозрению в попытке передачи информации о военных объектах региона.

    До этого в ДНР задержали двух агентов разведки Украины, они планировали покушения на чиновников и готовили теракты против представителей властей.

    Еще раньше ФСБ, МВД и Росгвардия в Брянской области задержала трех участников ДРГ из кадровых сотрудников службы специальных операций ГУР Минобороны Украины.

    24 августа 2025, 17:36
    Вэнс заявил о надежде США завершить конфликт на Украине за полгода
    Вэнс заявил о надежде США завершить конфликт на Украине за полгода
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не ожидают быстрого завершения конфликта на Украине, однако надеются на достижение мира не позднее чем через полгода, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

    Он отметил, что Соединенные Штаты продолжат добиваться дипломатического урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Вэнс также заявил, что Россия не вводит в заблуждение президента США Дональда Трампа относительно своих стремлений к урегулированию украинского конфликта.

    По словам вице-президента, американская администрация видит два главных вопроса, которые нужно решить для достижения мира – это определение статуса территорий и предоставление гарантий безопасности.

    Ранее Трамп заявил, что в ближайшие одну-две недели может проясниться перспектива украинского урегулирования.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отказе Украины идти на компромиссы ради достижения мира.

    25 августа 2025, 05:45
    Пропавшие на острове Итуруп туристы найдены живыми

    Tекст: Ирма Каплан

    Пропавшая на сахалинском острове Итуруп незарегистрированная тургруппа с гидом обнаружена спасателями, сообщил Telegram-канал МЧС России.

    «На Сахалине пропавшие туристы обнаружены МЧС России. Сотрудники ведомства подняли на борт вертолета туристов, всех доставят в город Курильск. В медпомощи никто не нуждается», – сказано в посте.

    Ранее спасательный самолет МЧС вылетел на поиски пропавшей тургруппы на Итурупе.

    Днем ранее глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин сообщал, что поисковые работы начались с момента, когда 24 августа группа не вышла на связь в условленное время.

    «Участники группы в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Медики осмотрят туристов и примут решение об оказании помощи», – написал он в понедельник.

    25 августа 2025, 09:37
    Российские войска зашли на окраины Константиновки

    Пушилин сообщил о заходе российских войск на окраины Константиновки

    Российские войска зашли на окраины Константиновки
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения ВС РФ начали продвижение на окраины Константиновки в ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

    Подразделения Вооруженных сил России заходят на окраины Константиновки в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    «Мы видим освобождение населенных пунктов и на Константиновском направлении. Мы видим, что уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки. Но и для нас важно было освобождение населенного пункта Клебан-Бык», – отметил Пушилин в прямом эфире.

    По словам главы республики, продвижение российских войск сопровождается дезорганизацией позиций противника на этом участке фронта. Кроме того, он подчеркнул значимость освобождения поселка Клебан-Бык для дальнейшего развития наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили укрепрайон и танк ВСУ под Константиновкой.

    Также в субботу в результате действий подразделений Южной войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык, а группировка «Запад» освободили Среднее в Донецкой народной республике.


    25 августа 2025, 11:16
    Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому расправой за Донбасс

    The Times: Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому расправой за Донбасс

    Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому расправой за Донбасс
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший лидер «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) Сергей Стерненко публично пригрозил Владимиру Зеленскому, что «он станет трупом», если выведет войска из подконтрольных Украине территорий Донбасса, сообщает The Times.

    Высказывания бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) Сергея Стерненко о возможном убийстве Владимира Зеленского опубликованы в газете The Times, передает ТАСС.

    Стерненко заявил: «Если Зеленский отдаст хоть какую-то незанятую землю, он станет трупом – политически, а затем реально». Издание отмечает, что взгляды Стерненко популярны среди молодежи на Украине и в рядах военных.

    Ранее Виктор Медведчук, глава движения «Другая Украина», заявил, что причиной невозможности урегулирования конфликта на Украине является не только Зеленский, но и неонацистские группы, которые, по его словам, оказывают на него влияние.

    Президент России Владимир Путин в числе целей спецоперации называл денацификацию и защиту русскоязычного населения страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти утратили контроль над процессами в стране, а националистические и нацистские организации активно внедряются в различные структуры Украины.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил киевский режим в том, что он является «выкормленными нацистами», которых Европа использует для ведения войны против России.

    25 августа 2025, 10:47
    Экипаж БТР под флагами России и США опроверг сообщения о гибели

    Российские бойцы на трофейном БТР передали привет западным СМИ

    Экипаж БТР под флагами России и США опроверг сообщения о гибели

    Tекст: Вера Басилая

    Российский экипаж трофейного БТР, передвигавшийся в зоне спецоперации под флагами России и США, опроверг сообщения о своей гибели.

    Российский экипаж трофейного БТР, передвигавшийся в зоне спецоперации под флагами России и США, опроверг сообщения о своей гибели, передает RT.

    Бойцы записали видеоролик, где заявили, что живы и здоровы, а также адресовали привет западным СМИ, называвшим видео с бронемашиной, фейком, созданном ИИ.

    Военные сообщили, что получили задачу разведать путь и предложили командиру использовать флаг США, чтобы «позлить» противника. Один из бойцов отметил: «Очень хороший БТР. Наш, конечно, получше, но этот тоже пойдет».

    Видеоролик был опубликован главным редактором RT Маргаритой Симоньян, которая подчеркнула, что все живы, здоровы и с удовольствием показали свой трофей еще раз.

    Ранее российские военные продемонстрировали работу захваченного американского бронетранспортера М113, ранее использовавшегося ВСУ в Запорожской области.

    Военные на боевой машине с флагами России и США отправились в бой в районе села Малая Токмачка в Запорожской области.

    24 августа 2025, 16:48
    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров: Украина и Европа пытаются исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские и европейские политики стремятся представить в искаженном свете переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    В интервью телеканалу NBC Лавров подчеркнул, что особое внимание западные политики уделяют вопросу гарантий безопасности, представляя итоги переговоров в Анкоридже в выгодном для себя свете, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что Владимир Зеленский делает акцент на желании провести встречу с российским президентом, используя при этом элементы театральности и не заботясь о содержательной стороне вопроса.

    Ранее Лавров сообщил, что Путин готов провести встречу с Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка.

    Министр выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине.

    24 августа 2025, 20:38
    Самолет с возвращенными военнослужащими России приземлился в Подмосковье

    Tекст: Ольга Иванова

    В один из подмосковных аэропортов прибыл самолет с 146 военнослужащими, которые были возвращены с территории, контролируемой киевским режимом.

    Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися с территории, подконтрольной киевскому режиму, приземлился в одном из аэропортов Подмосковья, передает РИА «Новости». На борту находились 146 военнослужащих, освобожденных в результате гуманитарного посредничества со стороны ОАЭ.

    Сначала освобожденных военных доставили в Белоруссию, где им предоставили необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их переправили в Россию, где они будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны подтвердило возвращение 146 российских военнослужащих в результате обмена с подконтрольной киевскому режиму территории. Минобороны на прошлой неделе также сообщило о возвращении 84 российских военнослужащих в результате обмена. Владимир Мединский заявил, что из тысячи бойцов вооруженных сил Украины, обратившихся к киевским властям с просьбой вернуться на родину, были приняты только двое.

    25 августа 2025, 11:42
    Эксперт: Венгрия в ответ на хамство Зеленского обратится к США

    Политолог Корнилов: Венгрия обратит внимание США на хамство Зеленского

    Эксперт: Венгрия в ответ на хамство Зеленского обратится к США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Конфликт Венгрии и Украины длится уже несколько лет. И все это время Киев пользуется своей фирменной «дипломатией по-киевски», которой присуще хамство. Впрочем, сейчас это может даже сыграть Будапешту на руку, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на призыв венгерского коллеги Петера Сийярто прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

    «Фирменная «дипломатия по-киевски» – неприкрытое хамство и наглость в общении с другими странами. Офис Зеленского позволяет себе такую риторику в отношении тех государств, от которых менее зависим. Более того, это не просто грубость, а практически прикрытие энергетического терроризма, ведь Украина не скрывает свою причастность к диверсиям на объектах инфраструктуры», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Хамство Сибиги – это лишь часть одного большого скандала между Киевом и Будапештом, длящегося уже более трех лет», – указал он. В этой связи спикер напомнил про ущемление прав нацменьшинств в Закарпатье, циничную шутку Зеленского про нефтепровод «Дружба» и смерть венгра в результате принудительной мобилизации в Берегово.

    «Не думаю, что Будапешт будет отвечать Киеву напрямую. Вероятно, он поднимет на международных площадках вопрос хамства офиса Зеленского, чтобы обратить внимание США и Европы. Кроме того, партия «Фидес» премьера Венгрии Виктора Орбана использует скандал для укрепления электората в преддверии парламентских выборов и объяснения своей позиции в отношении Украины», – спрогнозировал аналитик.

    «Впрочем, Киев не будет извиняться за Сибигу, а продолжит общаться в таком тоне с Будапештом. Хамство Киева закончится только после достижения Россией целей СВО и ухода всей команды Зеленского», – полагает эксперт.

    Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на призыв венгерского коллеги Петера Сийярто прекратить угрозы в адрес Будапешта и не бить по энергетической инфраструктуре.

    «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно говорить Зеленскому, что делать и говорить. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте поставки энергоресурсов, как и вся остальная Европа», – написал Сибига на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области, по которой энергоносители идут в Европу. Сийярто указал, что Венгрия расценивает атаки как посягательство на свой суверенитет.

    «Будапешт решительно отвергает угрозы украинского президента», – подчеркнул дипломат. Владимир Зеленский в ответ пошутил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

    24 августа 2025, 23:31
    American Conservative назвал сумму восстановления Украины и плату за это

    American Conservative назвал сумму восстановления Украины и последствия этого

    Tекст: Ирма Каплан

    Запад собирается вложить большую часть капитала в послевоенное восстановление Украины в надежде получить с нее какие-то блага по примеру редкоземельных металлов, но справится или киевский режим с последствиями этого, размышляет обозреватель журнала American Conservative Джуд Руссо.

    «Отчет, подготовленном совместно Всемирным банком, Европейской комиссией, Организацией Объединенных Наций и правительством Украины, говорит о том, что стоимость послевоенного восстановления Украины составит около 524 млрд долларов. (Для тех, кто любит исторические сравнения, напомню, что план Маршалла стоил всего 175 млрд долларов в текущих ценах)», – пишет American Conservative.

    Автор материала Джуд Руссо уточняет, что это очень много. И сделка с украинскими минералами дает представление о том, что будет дальше: западные державы  собираются выделить деньги в обмен на любые блага, которые можно получить, и это будет преподнесено как победа Запада в установлении мира.

    Руссо напоминает, что подобные сделки можно увидеть даже в странах, которые условно считаются странами Первого мира, хотя и бедны капиталом. Например,  большая часть дорогостоящей инфраструктуры в Греции принадлежит Франции или Германии.

    «Проблема в том, что подобные вещи, как правило, вызывают недовольство среди местного населения, которое якобы извлекает выгоду», – отмечает он.

    Более того, пишет Руссо, ситуация усугубится, если покажется, что глава киевского режима Владимир Зеленский продал национальные ресурсы в угоду европейским и американским интересам.

    «Ярые сторонники Западной Украины любят сравнивать Зеленского с Черчиллем; как и Черчилль, Зеленский может оказаться в безвыходном положении после возобновления нормальных выборов», – считает автор.

    По мнению Руссо, мрачный сценарий стоит обдумать, чтобы умерить аппетиты Запада в мирное время. Особенно два аппетита: жадность и агрессия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони в июле пригласила  Зеленского на особый ужин для участников конференции по восстановлению Украины, чтобы напомнить о необходимости платить по долгам, пишет L'AntiDiplomatico.

    расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут повлиять на будущие президентские выборы в стране, пишет Economist.

    24 августа 2025, 17:48
    Вэнс исключил отправку войск США на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    В интервью NBC News Вэнс подчеркнул, что президент Дональд Трамп ясно обозначил эту позицию, передает ТАСС. По его словам, администрация США намерена при этом занять активную позицию в обеспечении безопасности Киева.

    «Президент [США Дональд Трамп] высказался крайне ясно, что войск [США] на Украине не будет, однако мы собираемся играть активную роль в попытках обеспечить украинцам гарантии безопасности и уверенность, необходимую, чтобы прекратить войну с их стороны и чтобы россияне чувствовали, что могут прекратить войну со своей стороны», – сказал Вэнс.

    Ранее премьер-министр Канады Марк Карни не исключил возможность направления военных на территорию Украины в роли гарантов безопасности.

    Издание The New York Times писало, что западные государства рассматривают вероятность размещения своих военных на Украине после завершения боевых действий без согласия России.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    25 августа 2025, 05:58
    Стало известно о возможной передаче компании «Волга-Днепр» государству

    Коммерсантъ»: Компанию «Волга-Днепр» могут передать государству

    Tекст: Ирма Каплан

    Основатель компании «Волга-Днепр» Алексей Исайкин после обысков и аудита в группе заявил о перспективе передачи бизнеса государству до конца года.

    Заявление Исайкина прозвучало во время празднования 35-летнего юбилея «Волги-Днепр» в Ульяновске, когда один из сотрудников попросил его прокомментировать слухи о будущем компании, пишет «Коммерсантъ».

    «(Группа) представляет интерес для тех, кто нуждается в услугах ее профиля», – ответил он.

    «Востребованность возможностей «Волги-Днепра» для государства подтверждена партнерством с правительством Москвы. Если родина говорит, что компания должна пойти на службу родине, то ну все: национализация, конфискация, справедливая сделка, любая форма», – добавил Исайкин.

    Источники издания сообщили, что вопрос о передаче активов компании, в том числе  техцентры, новым собственникам будет решен в ближайшие месяцы. Информатор, близкий к руководству компании уточнил, что вероятность такого исхода обсуждалась с зимы, когда в офисе авиакомпании прошли обыски, а бывший совладелец и бизнес-партнер Исайкина Сергей Шкляник был вызван в СКР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, государство стало единственным владельцем управляющей компании «ЮГК» после передачи 100% доли в организацию Росимущества, что зафиксировано в реестре.

    25 августа 2025, 07:09
    Лавров опроверг обвинения в адрес России в ударе по заводу кофемашин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления о том, что российская сторона якобы нанесла удары по предприятию, связанному с производством кофемашин, не соответствует действительности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Глава МИД Сергей Лавров в интервью NBC News отверг заявления о том, что Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию, выпускающему кофемашины. Слова министра приводит сайт МИД.

    «Понимаю, что некоторые люди очень наивны. Увидев кофемашину «на витрине», они думают, что их-то здесь и производят. У нашей разведки достоверная информация, и мы наносим удары исключительно только, как я и сказал, либо по военным предприятиям, военным объектам, либо по промышленным предприятиям, напрямую задействованным в производстве вооружений для украинской армии», – пояснил глава ведомства.

    До этого в августе киевский режим четыре раза за день атаковал здание правительства Белгородской области. В результате атаки ВСУ в Белгороде пострадали три мирных жителя. При атаке дрона на автомобиль в Белгородской области пострадали два человека.

    Врио замглавы Курской области задержан по делу о строительстве фортификаций
    Неонацист Стерненко пригрозил Зеленскому расправой за Донбасс
    Франция вызвала посла США после критики из-за антисемитизма
    Грузинские радикалы напали на американца, приняв его за россиянина
    ВЦИОМ: Меньшая часть россиян считают русских особым народом
    Нацгвардия начала патрулировать Вашингтон с огнестрельным оружием
    Российский пловец Свечников пропал во время заплыва через Босфор

