Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?0 комментариев
МИД Таиланда заявил об установке мин Камбоджей на границе
Министерство иностранных дел Таиланда обвинило Камбоджу в установке противопехотных мин на территории провинции Сурин, что нарушает международные договоренности.
Как сообщили в МИД Таиланда, Камбоджа продолжает устанавливать противопехотные мины на территории Таиланда, нарушая суверенитет страны, режим прекращения огня и Оттавскую конвенцию, передает РИА «Новости». По данным внешнеполитического ведомства, 22 августа 2025 года тайские военные зафиксировали перемещение камбоджийских сил в районе к западу от высоты 350 в провинции Сурин. Этот участок находится на территории Таиланда, и местные военные были вынуждены оттеснить камбоджийских военнослужащих.
В ходе осмотра участка были обнаружены три противопехотные мины ПМН-2 и другие виды вооружений. Официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун заявил: «Этот инцидент явно свидетельствует об очередном нарушении камбоджийской стороной суверенитета Таиланда, её собственных обязательств по Оттавской конвенции и многих положений соглашения о прекращении огня».
Таиландская сторона уже представила все доказательства временной группе наблюдателей за исполнением режима прекращения огня. Сейчас министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг находится в Женеве, где встречается с ключевыми странами, входящими в Комитет по сотрудничеству в соблюдении Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
В ходе переговоров Сангиемпхонг намерен проинформировать международное сообщество о неоднократных нарушениях Камбоджи и призвать партнеров к действиям, которые бы побудили Камбоджу к сотрудничеству с Таиландом в разминировании приграничных территорий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Камбоджа нанесла ответный удар по тайским войскам после их вторжения на свою территорию. Таиланд ранее нанес авиаудар по Камбодже в ответ на обстрел своей границы. В мае на границе с Таиландом погиб камбоджийский военный в результате перестрелки.