На въездах к Крымскому мосту скопилось 525 машин

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной ситуации на подходах к мосту. По данным на 11.00 мск, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 110 транспортных средств, со стороны Керчи – 415.

Время ожидания составляет около двух часов.

В пятницу в очереди на Крымском мосту оказались почти 700 автомобилей.