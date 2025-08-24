Судебные приставы прекратили взыскание миллионного долга с иноагента Тинькова

Tекст: Ирма Каплан

Усть-Лубинский районный суд выдал исполнительный лист от 19 июня 2024 года на сумму 20 млн рублей, однако приставы прекратили исполнительное производство, так как не смогли установить местонахождение должника, его имущества и получить сведения о наличии на банковских счетах признанного в России иноагентом Олега Тинькова денежных средств и других ценностей, РИА «Новости».

Агентство напомнило, что весной 2022 года основатель группы «Тинькофф» (TCS Group), в которую входит банк, Олег Тиньков продал свою долю акций группы в 35% холдингу «Интеррос». Он пытался отозвать бренд у российского банка, но там заверили, что права на бренд «Тинькофф» принадлежат самому «Тинькофф банку».

Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, предприниматель Олег Тиньков задолжал в России 20 млн рублей, согласно базе данных судебных приставов.

В конце июля текущего года Реутовский городской суд Московской области постановил взыскать с Олега Тинькова 40 млн рублей морального вреда в пользу бизнесмена Олега Дерипаски. В 2022 году Дерипаска подал иск к Тинькову о защите чести и достоинства. Истец требовал компенсацию морального вреда в размере 2 млрд рублей.



