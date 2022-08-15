Дерипаска потребовал от Тинькова компенсацию в 2 млрд рублей за моральный вред

Бизнесмен Олег Дерипаска добивается компенсации морального вреда бизнесменом Олегом Тиньковым за распространение информации, не соответствующей действительности, в соцсети корпорации Meta* (признана в РФ экстремистской) в размере 2 млрд рублей.

«Добиваемся признания распространенной информации не соответствующей действительности, соответственно, добиваемся удаления этой информации и добиваемся компенсации морального вреда с распространителя – Олега Юрьевича Тинькова – 2 млрд рублей. Эта информация ложная, подана в крайне негативной форме, по сути, это просто оскорбление», – цитирует ТАСС адвоката Дерипаски Алексея Мельникова.

Он пояснил, что информация была размещена Тиньковым в социальной сети корпорации Мета.

По словам представителя Дерипаски Ларисы Беляевой, заявления Олега Тинькова в адрес Олега Дерипаски являются попыткой заигрывания с западной аудиторией для восстановления собственной репутации, но за собственные заявления необходимо нести ответственность.

«Олег Дерипаска действительно обратился в суд с иском о защите чести и достоинства в связи с клеветой, прозвучавшей в его адрес со стороны Олега Тинькова. Заявления господина Тинькова – попытка заигрывания с западной аудиторией, сделанная, чтобы исправить последствия своего неосторожно озвученного мнения и заново выстроить репутацию. Но делать это за счет других, прибегая к откровенной лжи – недопустимо. За свои слова нужно нести ответственность», – отметила она.

По словам представителя Дерипаски, в случае удовлетворения иска средства будут направлены на благотворительные цели, в частности, развитие детской спортивной инфраструктуры в регионах.

Ранее сообщалось, что иск Дерипаски к корпорации Meta* и Олегу Тинькову 16 августа в закрытом режиме рассмотрит Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края.

Напомним, Олег Тиньков попал под санкции, которые ввели против России в связи с проведением Москвой спецоперации на Украине. Тиньков в соцсетях выступил с критикой спецоперации России на Украине, негативно отозвался о российской армии, а также оскорбил тех россиян, кто поддерживает спецоперацию – их, по его версии, в стране якобы меньшинство.