Семья украинца Кузнецова уехала из отеля после его ареста в Италии

Семья арестованного по делу «Северных потоков» покинула гостиницу в Римини

Tекст: Елизавета Шишкова

Семья Сергея Кузнецова, гражданина Украины, арестованного по делу о подрыве газопроводов «Северный поток», покинула отель Villaggio la Pescaccia сразу после операции карабинеров, передает РИА «Новости». Менеджер гостиницы рассказала, что семья пробыла в отеле очень мало времени, и она почти их не запомнила.

По словам сотрудницы, семья Кузнецова прибыла на отдых 18 августа и должна была оставаться в отеле до 23 августа. Однако после задержания главы семьи они уехали преждевременно.

Семья арестованного сняла бунгало на берегу озера, где стоимость проживания начинается от 184 евро за ночь. В отеле также имеются обычные номера и уникальные домики на воде. Комплекс пользуется популярностью среди туристов благодаря бассейну, гидромассажу, детской площадке и возможностям для велопрогулок.

Менеджер сообщила, что не заметила последствий операции карабинеров, потому что работала в утреннюю смену и с полицией не контактировала. Владельцы комплекса общаться с прессой отказались.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Италии задержали гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого, по данным СМИ, подозревают в руководстве операцией по подрыву «Северных потоков».

Кузнецов служил в элитном подразделении СБУ в Киеве и его личность уже установили по фотографии. Подозреваемого задержали во время отдыха в Италии.