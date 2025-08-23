До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.0 комментариев
Овечкин стал пятым послом музыкального конкурса «Интервидение-2025»
Российский хоккеист Александр Овечкин присоединился к команде послов крупного музыкального события, в числе которых уже есть известные артисты.
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин стал пятым послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025», передает ТАСС.
В пресс-службе конкурса сообщили: «Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом международного музыкального конкурса «Интервидение».
Ранее звание послов «Интервидения» получили российские певцы Дима Билан, Клава Кока, группа Ay Yola и заслуженная артистка России Пелагея Ханова. Конкурс вернулся после долгого перерыва, и его проведение намечено на 20 сентября 2025 года в Москве.
Россию на этом музыкальном форуме представит заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный публике как Shaman.
Участие в «Интервидении-2025» подтвердили представители 19 стран. США также приняли решение участвовать в конкурсе.