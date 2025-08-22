Рютте сообщил о передаче Киеву американских вооружений на 1,5 млрд долларов

Tекст: Денис Тельманов

О поставках вооружения из США Киеву на сумму 1,5 млрд долларов сообщил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС. Он отметил, что страны альянса закупили и уже передали это вооружение за последний месяц.

Рютте подчеркнул, что поставки будут продолжены. По его словам, после окончания боевых действий страны НАТО планируют помочь увеличить численность вооруженных сил Украины и развернуть новые военные производства на территориях под контролем Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отклонил все предложения Дональда Трампа по урегулированию на Украине, включая отказ от членства в НАТО.

Британия заключила контракт на поставку шести новых зенитных комплексов Land Ceptor на сумму 118 млн фунтов для усиления системы ПВО Sky Sabre.

Высшее военное руководство США, Европы и Украины согласовало планы по возможной поддержке переговоров о прочном мире на европейском континенте.