Госдеп заявил о ведущей роли Европы в гарантиях безопасности Украине

На встрече с европейскими советниками по безопасности госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом рассчитывает на ведущую роль Европы в предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщил канал CNN.
Согласно информации телеканала CNN, на встрече с европейскими советниками по безопасности госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Белый дом рассчитывает на ведущую роль Европы в предоставлении гарантий безопасности Украине, передает РИА «Новости».
Сам Рубио не назвал деталей возможных гарантий, отметив только заинтересованность США в участии в обеспечении безопасности Киева, но с акцентом на ведущей роли европейских стран.
Газета New York Times сообщала, что США рассматривают участие в гарантиях безопасности в виде поддержки с воздуха, разведывательной помощи и возможного размещения сил в Черном море, однако юридическая сила таких гарантий может потребовать одобрения Конгрессом США. Британская газета Times отмечала интерес Европы к размещению истребителей в Румынии и продолжению поставок ракет и спутниковых услуг для Украины.
CNN уточнил, что обсуждается использование беспилотных летательных аппаратов для воздушной поддержки, поскольку в администрации США нет единого мнения о привлечении американских пилотов к пилотируемым миссиям над Украиной. В качестве промежуточного варианта рассматривается патрулирование с применением беспилотников для получения разведывательных данных, хотя это ограничение требует от других стран выделения дополнительных средств.
Напомним, Вашингтон обсуждает возможные сценарии воздушной поддержки украинской армии с упором на беспилотные летательные аппараты.
Предложения вице-президента США Джей Ди Вэнса по гарантиям безопасности расстроили лидеров европейских стран.
Европейские страны заявляют о необходимости размещения своего воинского контингента на территории Украины.
Россия отказалась давать Украине гарантии безопасности на условиях изоляции и сдерживания Москвы.