Временные ограничения полетов сняты с самарского аэропорта Гагарин
Временные ограничения полетов сняты с самарского аэропорта Гагарин, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорт Самары (Гагарин): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Росавиации уточнили, что в период действия ограничений на запасной аэродром была направлен один самолет.
Напомним, в ночь на четверг Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорту Гагарин.
