Аэропорты Грабцево и Гагарин временно ограничили полеты
Аэропорты Грабцево и Гагарин временно ограничили полеты, о чем в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации.
«Аэропорты Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, ранее об ограничениях работы сообщил аэропорт Волгограда.
