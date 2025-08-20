  • Новость часаПутин: Ядерный щит России сформирован надежно
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    20 августа 2025, 23:45 • Новости дня

    Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения полетов

    Tекст: Ирма Каплан

    Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения полетов, о чем в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Волгограда: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, Минобороны сообщало, что силы ПВО уничтожили за три часа с вечера вторника 23 украинских дрона над пятью регионами России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) Джастин Бронк заявил, что российские военные используют широкий набор средств, позволяющих эффективно нейтрализовать угрозу беспилотников.

    20 августа 2025, 01:11 • Новости дня
    Россия призвала пресечь дискуссии о вводе иностранных войск на Украину
    Россия призвала пресечь дискуссии о вводе иностранных войск на Украину
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Несмотря на четкую позицию Москвы о неприемлемом пребывании иностранных воинских контингентов на Украине, провокационные дискуссии об этом продолжаются, отметил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «На Западе активно обсуждается гипотеза размещения иностранных войск на территории Украины. Те, кто продвигает эту идею, похоже, пытаются подорвать дипломатические усилия и сделать мирное соглашение невозможным», – написал он в Telegram-канале.

    Он напомнил, что Москва четко дала понять, что иностранные воинские контингенты  на Украине исключены.

    «Пора положить конец подобным провокационным дискуссиям», – подытожил дипломат.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что намерение Франции и Германии отправить войска на Украину не станет для России проблемой.

    Британская Times считает, что британо-французский план о высадке контингента на Украине не способен к реализации. При этом Bloomberg узнало о готовности почти 10 стран направить свои войска на Украину.

    20 августа 2025, 02:51 • Новости дня
    Хищения при строительстве фортификаций привели к прорыву ВСУ в Курскую область

    Хищения при строительстве фортификаций привели к прорыву ВСУ в Курскую область

    Хищения при строительстве фортификаций привели к прорыву ВСУ в Курскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Хищения и растрата при строительстве оборонительных объектов на границе с Украиной привели к прорыву ВСУ в Курскую область и миллиардным убыткам в бюджете, сообщил источник в правоохранительных органах.

    «Действия обвиняемых Смирнова и Дедова причинили экономический ущерб Российской Федерации, а также ущерб обороноспособности государства, <…> позволив тем самым оккупировать значительную часть территории Курской области», – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

    Главными фигурантами дела о мошенничестве стали бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов. Однако еще не все  соучастники преступления, вменяемого Смирнову и Дедову, установлены.

    «Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на их выявление и привлечение к уголовной ответственности», – добавили правоохранители.

    Также устанавливаются все эпизоды преступной деятельности участников группы, уточнили источники агентства.

    Напомним, Смирнов и Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Также в рамках предварительного следствия был  этапирован в Москву и арестован Игорь Грабин, экс-помощник бывшего главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина. Обоим вменили растрату. Кроме того, в столичном СИЗО содержится гендиректор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов по обвинению в растрате.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что бывшие руководители и подрядчики обвиняются в незаконном присвоении более 4 млрд рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений.

    МВД уточнило, что экс-глава региона Смирнов обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей, связанного с освоением средств на строительство укреплений на границе с Украиной. Экс-главу Курской области Смирнова  задержали по подозрению в мошенничестве в апреле.

    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    20 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Российский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском

    Российский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском

    Российский «Искандер» поразил базу ВСУ под Славянском
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по пункту временной дислокации третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Славянска в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Ведомство в Telegram-канале также опубликовало видеозапись применения комплекса «Искандер». На кадрах видно, как ракета поражает обозначенный объект.

    Ранее в результате удара комплексов «Искандер» под Стахорщиной в Черниговской области были ликвидированы несколько грузовиков с техникой и вооружением, а также до 20 украинских военных.

    До этого Минобороны России показало удар Су-34 по пункту дислокации подразделения ВСУ.

    20 августа 2025, 14:08 • Новости дня
    Лавров поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине
    Лавров поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выступает за то, чтобы разрабатываемые Британией, Францией и Германией коллективные гарантии безопасности по Украине были действительно надежными, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По его словам, Москва поддерживает инициативу создания таких гарантий, но считает, что они должны быть эффективными и обеспечивать безопасность всех сторон, передает ТАСС.

    В ходе совместной пресс-конференции вице-премьер Иордании Айман ас-Сафади выразил надежду, что встреча президентов России и США на Аляске поможет политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

    «Мы приветствовали проведение встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Надеемся, что кризису будет найдено политико-дипломатическое решение», – заявил он.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии президента России Владимира Путина принять гарантии безопасности для Украины.

    Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал безъядерный и нейтральный статус Украины лучшей гарантией безопасности.

    20 августа 2025, 02:21 • Новости дня
    Захарова в годовщину гибели Дугиной заявила о неотвратимости наказания виновных

    Захарова в годовщину гибели Дугиной заявила о неотвратимости наказания виновных

    Захарова в годовщину гибели Дугиной заявила о неотвратимости наказания виновных
    @ Telegram-канал Марии Захаровой

    Tекст: Ирма Каплан

    В третью годовщину гибели от организованного украинскими спецслужбами теракта российской журналистки, публициста и общественного деятеля Дарьи Дугиной официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об ответственности, которая настигнет террористов и покарает за содеянное.

    «На это подлое убийство так и не отреагировали ни западные псевдодемократии, ни послушные им профильные международные структуры, оставив без внимания и другие кровавые преступления украинских неонацистов в отношении журналистов и военкоров», – отметила Захарова в комментарии для МИД России.

    Она указала на то, что под покровительством кураторов, киевский режим продолжает планомерно искоренять любые проявления инакомыслия, вести охоту на представителей российской медиасферы.

    «Чтим подвиг всех работников СМИ, погибших при исполнении профессионального долга, и сделаем все, чтобы призвать виновных в совершении этих злодеяний к ответу», – отметила она.

    По словам дипломата, трагическая судьба Дугиной стала для миллионов людей символом беззаветного служения Родине, самоотверженности и верности идеалам. Именем Дарьи Дугиной названы улицы российских городов, ее образ увековечен на памятных муралах и мемориальных знаках, в ее творчестве, инициативах и проектах.

    «Преступление против Дарьи Дугиной не имеет срока давности. Виновные в его совершении будут найдены и понесут неотвратимое наказание», – резюмировала Захарова.

    Напомним, в августе 2022 года в Москве убили журналистку Дугину. По данным ФСБ, убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже она покинула Россию на автомобиле. Ее сообщником  стал другой украинский гражданин Богдан Цыганенко. Оба фигуранта включены в список террористов.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, памятник Дарье Дугиной появится в парке Захарово, где журналистка трагически погибла, сообщил глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов.

    20 августа 2025, 19:21 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы Минобороны Иванова
    Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы Минобороны Иванова
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России обратилась в Пресненский районный суд Москвы с иском об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

    «Первый заместитель генерального прокурора Российской Федерации Разинкин Анатолий Вячеславович обратился в Пресненский районный суд Москвы с иском об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Тимура Иванова», – сообщили в суде, передает ТАСС.

    Иск был зарегистрирован в среду и сейчас находится на рассмотрении у судьи, который примет решение о его принятии и назначении даты заседания. По информации правоохранительных органов, предметом иска стали объекты недвижимости и активы, приобретенные Ивановым на неподтвержденные доходы.

    В числе ответчиков по иску могут быть упомянуты лица, аффилированные с Ивановым.

    В начале июля Мосгорсуд признал бывшего замминистра обороны Тимура Иванова виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей.

    В июне Иванова обвинили в новой взятке на 152 млн рублей.

    20 августа 2025, 05:53 • Новости дня
    Осужденный за взятку экс-генерал Шамарин дал показания на генерала Оглоблина
    Осужденный за взятку экс-генерал Шамарин дал показания на генерала Оглоблина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Занимавший ранее должность начальника Главного управления связи Вооруженных сил России и заместителя начальника Генерального штаба бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин, этапированный в колонию за взятки, дал показания на генерал-майора Александра Оглоблина.

    «В рамках уголовного дела обвиняемого Оглоблина был допрошен в качестве свидетеля осужденный Шамарин», – сообщили ТАСС правоохранители.

    Информацию о даче показаний подтвердил и адвокат Шамарина Владимир  Шелупахин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший генерал Шамарин получил семь лет лишения свободы по делу о крупной взятке. Приговор вступил в законную силу.

    В январе сообщалось, что сообщалось, что Александру Оглоблину предъявлено обвинение в получении взятки свыше 10 млн рублей. В марте дело бывшего руководителя управления планирования связи Главного управления связи российских Вооруженных сил генерал-майора Оглоблина передали в суд.

    20 августа 2025, 17:18 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение катера ВСУ у берегов Крыма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные остановили попытку украинских катеров проникнуть к крымскому мысу Тарханкут, уничтожив один из них с применением барражирующего боеприпаса, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку провести диверсионную операцию в акватории Черного моря, используя десантные катера. Катера двигались от Одессы в направлении мыса Тарханкут в Крыму.

    По данным ведомства, противник был обнаружен и его действия пресекли с помощью расчетов Центра «Рубикон». На удалении 72 километра от крымского побережья один из катеров ВСУ был поражен барражирующим боеприпасом «Ланцет». Разведывательный беспилотник Zala обеспечивал разведку и объективный контроль операции.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться к Крыму.

    20 августа 2025, 18:45 • Новости дня
    Стало известно о вызове в СК племянницы экс-министра транспорта Старовойта

    Стало известно о вызове в СК племянницы экс-министра транспорта Старовойта

    Стало известно о вызове в СК племянницы экс-министра транспорта Старовойта
    @ пресс-служба министерства приоритетных проектов развития территории и туризма Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Племянницу экс-министра транспорта Романа Старовойта Анну Коновалову вызвали в Следственный комитет в связи с проверкой расходования 130 млн рублей из бюджетных средств.

    Родственницу бывшего министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта – Анну Коновалову, возглавляющую региональное министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма, вызвали к следователю, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По данным СМИ, контрольно-счетная палата выявила, что на строительство домов в туристическом комплексе «Патриот» и населенном пункте Поныри было выделено 130 млн рублей.

    Проект глэмпинга не был реализован в срок, открытие планировалось в 2024 году, но не состоялось. Несмотря на это, министерство не привлекло подрядчиков к ответственности и не добилось возврата средств.

    Следственный комитет рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела из-за возможных нарушений при распоряжении бюджетом.

    Экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в парке Одинцовском городском округе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по делу о растрате при строительстве укреплений на границе с Украиной в Курской области два фигуранта пошли на сделку со следствием.

    Хищения и растрата при строительстве оборонительных объектов на границе с Украиной привели к прорыву ВСУ в Курскую область и миллиардным убыткам в бюджете.

    Следствие по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области завершено.

    20 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    Лавров: США не поддерживают авантюрную позицию Макрона по Украине
    Лавров: США не поддерживают авантюрную позицию Макрона по Украине
    @ Philippe Magoni/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Авантюрная позиция президента Франции Эммануэля Макрона по конфликту на Украине не находит понимания у нынешней администрации США, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Президент Франции Эммануэль Макрон занимает авантюрную и конфронтационную позицию по ситуации на Украине, однако она не встречает поддержки у администрации США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Вашингтон все яснее осознает важность устранения первопричин кризиса, а не поддерживает тех, кто призывает к немедленному прекращению огня, но одновременно говорит о продолжении поставок вооружения Киеву. Министр напомнил, что именно подобную позицию недавно озвучил Макрон.

    Глава российского МИД подчеркнул, что хорошо, что администрация США стремится разобраться в сути проблем и способствовать ликвидации коренных причин кризиса.

    «Позиция в поддержку продолжения войны не находит понимания у нынешней администрации Соединенных Штатов», – отметил Лавров.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущее соглашение о мире с Россией должно предусматривать создание мощной армии на Украине без ограничений по численности и вооружениям.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова лидеров ЕС о «нападении» России на Украину детским лепетом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины.

    20 августа 2025, 15:37 • Новости дня
    Лавров назвал переговоры по гарантиям безопасности Украине без России бессмысленными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится с попытками решать вопросы коллективной безопасности без ее участия.

    «Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

    Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Лавров отметил, что обсуждать их без России бессмысленно. По его словам, гарантии должны обеспечиваться Китаем, США, Британией и Францией на равной основе, а также необходимо учитывать наработки переговоров в Стамбуле 2022 года. Он добавил, что коллективные гарантии должны быть реальными и надежными.

    Лавров заявил, что не видит дипломатических шагов со стороны Евросоюза, отметив лишь агрессивное нагнетание обстановки и попытки изменить позицию США.

    Что касается перспектив переговоров, министр отметил, что Россия замечает у Вашингтона понимание необходимости устранить первопричины кризиса и найти решения, предотвращающие его повторение. Москва готова работать в любых форматах, включая трехсторонние встречи с США и Украиной, однако такие саммиты требуют тщательной подготовки.

    Лавров указал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования, но Киев пока не ответил на предложение создать три рабочие группы по стамбульскому процессу. По его словам, разъяснения Вашингтона могли бы подтолкнуть Киев к этому важному шагу.

    Ранее Лавров поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине.

    Президент США Дональд Трамп заявил о согласии президента России Владимира Путина принять гарантии безопасности для Украины.

    Дипломат Константин Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал безъядерный и нейтральный статус Украины лучшей гарантией безопасности.

    20 августа 2025, 00:27 • Новости дня
    Минобороны сообщило о десятках уничтоженных дронов ВСУ над Россией за три часа

    Tекст: Ирма Каплан

    Силы ПВО уничтожили за три часа с вечера вторника 23 украинских дрона над пятью регионами России, сообщило в Telegram-канале Минобороны страны.

    «С 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что восемь дронов уничтожено над территорией Курской области, семь – над Брянской, пять – над Белгородской областью. Еще два БПЛА сбили над Республикой Крым и один – над акваторией Черного моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, два украинских беспилотника самолетного типа были сбиты над Белгородской областью и Черным морем в течение дня 19 августа.

    Кроме того, поздним вечером вторника стало известно, что удар БПЛА привел к полному отключению электроснабжения в Запорожской области.


    20 августа 2025, 03:30 • Новости дня
    Япония нарастила импорт СПГ и угля из России на сотни процентов

    Tекст: Ирма Каплан

    Япония в июле и в предыдущие месяцы не покупала российскую нефть, в отношении которой страны G7 ввели потолок цен, кроме поставок с «Сахалина-2», однако в отношении других энергоносителей страна увеличила закупки за сотни процентов.

    «Япония в июле 2025 года нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 372% по сравнению с тем же периодом 2024 года», – сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Минфина Японии.

    При этом экспорт угля из России в Японию в июле взлетел на 286%.

    «Товарооборот России и Японии в июле 2025 года вырос на 46,09% по сравнению с тем же периодом 2024 года и составил 103,2 млрд иен (около $699 млн по текущему курсу)», – следует из подсчетов ТАСС.

    Агентство отмечает, что импорт из России взлетел на 90% за счет резкого увеличения импорта СПГ и угля, а объем экспорта из Японии в Россию вырос всего на 0,1% в сравнении с периодом 2024 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Японии намерено продолжать необходимые контакты с Россией и придерживаться курса на заключение мирного договора, заявил глава МИД Японии Такэси Ивая.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России удалось удержать четвертое место среди крупнейших экономик мира.



    20 августа 2025, 21:25 • Новости дня
    Супруга Щербакова рассказала о состоянии актера после выписки
    Супруга Щербакова рассказала о состоянии актера после выписки
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Народный артист России Борис Щербаков, которого уже выписали из больницы после операции, чувствует себя хорошо, настроение его дома сразу улучшилось, но на сцену еще не скоро, рассказала его супруга Татьяна Бронзова.

    «Боря чувствует себя хорошо. Мы за ним с сыном ухаживаем. Делаем перевязки. Он ходит по квартире в ходунках. Питается домашней едой, вкусными обедами. Он и в больнице находился в хороших условиях, вокруг были замечательные врачи. И операцию провели на высоком уровне. Но Боря не любит больницы, через неделю он попросился домой, под расписку, конечно. Настроение у него сразу улучшилось», – сообщила «Комсомольской правде» супруга актера.

    Татьяна Бронзова уточнила, что 25 августа к ним на дом приедет хирург, чтобы  снимать швы, после чего супруги отправятся на дачу, где свежий воздух и тренажеры, чтобы Щербаков мог восстанавливаться.

    «Два месяца точно работать не сможет. Хотя у него и съемки были запланированы, и спектакли», – добавила Бронзова.

    По ее словам, все готовы ждать восстановления народного артиста.

    «Главное нам всем не терять духа и радоваться каждому дню», – подытожила супруга Щербакова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бориса Щербакова госпитализировали после падения. Позже его перевели в обычную палату, там артист отмечал, что чувствует себя хорошо после перенесенной операции. В понедельник, 18 августа, Щербакова выписали.

    20 августа 2025, 05:42 • Новости дня
    Эндокринолог рассказала о неожиданных причинах запора у взрослых

    Tекст: Ирма Каплан

    Запор диагностируют при отсутствии стула более двух-трех дней и изменении консистенции кала, что могут у взрослых вызывать две группы причин: физиологические и патологические, рассказала к.м.н., эндокринолог, диетолог «Гута клиник» Татьяна Гудожникова.

    К физиологическим факторам относятся избыточное употребление алкоголя и кофеина, малоподвижный образ жизни, недостаток клетчатки и жидкости в рационе.

    Патологические причины включают синдром раздраженного кишечника, гипотиреоз, сахарный диабет, онкологические заболевания кишечника, рассказала Гудожникова «Газете.Ru».

    «Интересно, что такое тяжелое психоэмоциональное состояние как депрессия также может быть причиной запоров. В этом случае нарушения вегетативной нервной системы приводят к недостаточной иннервации кишечника, что в свою очередь вызывает запоры», – сказала врач.

    Она отметила, что американские ученые установили связь между регулярными запорами и депрессией: треть пациентов с запорами подвержена депрессивным состояниям, а причиной может быть нехватка серотонина в нервных клетках.

    Для профилактики и устранения запоров врач рекомендует увеличить потребление воды до полутора литров в день, обогатить рацион овощами, фруктами и кашами, регулярно заниматься физической активностью. Полезными будут продукты, богатые клетчаткой и калием, например, отруби, курага и чернослив.

    Если самостоятельные меры не помогают и запоры становятся хроническими, врач советует обратиться к специалистам для диагностики и назначения лечения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач-нутрициолог Екатерина Гузман сообщала, что свежий зеленый горошек содержит максимальное количество витаминов, антиоксидантов и минералов, а также особенно полезен для поддержания зрения, сердца и нервной системы. Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько воды нужно пить в день.

    Почему Азербайджан потерял транзит казахской нефти

    Казахстан решил пустить весь свой нефтяной экспорт через Россию. Он вынужден был отказаться от прокачки нефти по конкурирующему азербайджанскому маршруту. Почему Астане пришлось пойти на такой шаг? Подробности

    Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины

    США и ЕС приступили к обсуждению предоставления Украине гарантий безопасности. Как сообщают западные СМИ, некоторые страны НАТО могут разместить на ее территории так называемые силы сдерживания. В то же время эксперты полагают, что подобные условия неприемлемы для России. Сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону и как Москва может повлиять на планы европейцев? Подробности

    Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Страх Зеленского потерять власть мешает миру на Украине

    Отказ Владимира Зеленского от президентских выборов удивил Дональда Трампа. Речь об этом зашла в ходе открытой части беседы в Белом доме во время визита Зеленского в Вашингтон. Трамп намекнул, что США не считают военное положение преградой для голосования. Как говорят эксперты, в случае участия в выборах Зеленский проиграет, поэтому ему важно получить на Западе гарантии безопасности для себя, а не для Украины. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

