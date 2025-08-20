Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения полетов
Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения полетов, о чем в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации.
«Аэропорт Волгограда: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, Минобороны сообщало, что силы ПВО уничтожили за три часа с вечера вторника 23 украинских дрона над пятью регионами России.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) Джастин Бронк заявил, что российские военные используют широкий набор средств, позволяющих эффективно нейтрализовать угрозу беспилотников.