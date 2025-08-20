Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения полетов

Россия призвала пресечь дискуссии о вводе иностранных войск на Украину

Tекст: Ирма Каплан

«На Западе активно обсуждается гипотеза размещения иностранных войск на территории Украины. Те, кто продвигает эту идею, похоже, пытаются подорвать дипломатические усилия и сделать мирное соглашение невозможным», – написал он в Telegram-канале.

Он напомнил, что Москва четко дала понять, что иностранные воинские контингенты на Украине исключены.

«Пора положить конец подобным провокационным дискуссиям», – подытожил дипломат.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп высказал мнение, что намерение Франции и Германии отправить войска на Украину не станет для России проблемой.

Британская Times считает, что британо-французский план о высадке контингента на Украине не способен к реализации. При этом Bloomberg узнало о готовности почти 10 стран направить свои войска на Украину.