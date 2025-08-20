Володин сообщил о сокращении числа допущенных в школы детей мигрантов

Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.3 комментария
Володин: В ряде регионов снизилось число допущенных в школы детей мигрантов
В российских регионах зафиксировано значительное уменьшение числа детей мигрантов, допущенных к обучению в школах из-за проблем с документами и плохих результатов теста .на знание русского языка, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Количество детей мигрантов, допущенных к обучению в школах, заметно сократилось в ряде российских регионов, написал в своем канале Max Вячеслав Володин.
По словам председателя Госдумы, это связано с неполнотой или недостоверностью документов, включая отсутствие подтверждения законного пребывания в России, а также неудовлетворительными результатами тестирования на знание русского языка.
«Результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей иностранных граждан, допущенных до обучения», – отметил Володин.
Он также подчеркнул, что незнание русского языка мешает учебному процессу и затрудняет социальную адаптацию таких учеников.
Примером служит Нижегородская область, где число заявлений от иностранных граждан на прием в школу снизилось почти в десять раз, а в Воронежской – в семь раз. В Татарстане каждый десятый ребенок без российского гражданства не сдал тест. В Калужской области 55 из 91 ребенка мигрантов не подтвердили достаточный уровень знаний, в Свердловской – 53 из 66, в Тульской – 32 из 62, в Коми – 11 из 14, в Крыму – 4 из 10.
Володин сообщил, что с января 2026 года начнет работать система автоматического обмена информацией о детях-мигрантах между органами образования и МВД. Это, по его мнению, повысит эффективность учета и контроля за иностранными гражданами. Кроме того, Госдума продолжит анализировать и совершенствовать законодательство в сфере миграционной политики.
Ранее депутаты направили обращение в Минпросвещения с предложением ограничить число детей-мигрантов в одном школьном классе.
МВД сообщило, что в России 159 тыс. детей мигрантов внесены в реестр контролируемых лиц.
Президент Владимир Путин подписал закон, по которому образовательные ведомства обязаны передавать МВД инф