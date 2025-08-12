Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.0 комментариев
В Госдуме предложили ограничить число детей-мигрантов в одном классе
В Госдуме предложили ограничить количество детей-мигрантов одним учеником на класс
Депутаты направили обращение в Минпросвещения с инициативой ограничить количество детей-мигрантов в одном школьном классе для повышения эффективности обучения.
Инициатива с предложением ввести запрет на обучение более одного мигранта в каждом школьном классе направлена главе Минпросвещения Сергею Кравцову, сообщает РИА «Новости». Документ подписали лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, а также депутаты Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова.
В пояснениях к обращению отмечается, что в более чем 500 школах доля детей-мигрантов превышает 10%, что, по мнению авторов, затрудняет адаптацию и снижает эффективность образовательного процесса для всех учеников.
Депутаты уверены, что такие меры позволят равномерно распределять детей-мигрантов по классам, снизить нагрузку на педагогов и облегчить обучение российских школьников без языковых барьеров. Авторы инициативы подчеркивают, что иностранные учащиеся смогут быстрее освоить русский язык и правила культурного общения.
Ранее школы обязали передавать в МВД сведения о детях мигрантов. В думу внесли законопроект о платном образовании в школах для детей иностранцев.