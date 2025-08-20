Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.3 комментария
Российские войска выбили ВСУ из большей части Серебрянки в ДНР
Российские подразделения установили контроль над большей частью Серебрянки в Донецкой народной республике во время активных боевых действий, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, около 60% населенного пункта Серебрянка перешло под контроль российских сил, передает ТАСС.
Марочко добавил, что армия России вытеснила украинские подразделения из восточной части села и закрепилась в центре. Он добавил, что порядка 10% территории Серебрянки сейчас составляет межпозиционное пространство между сторонами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил об усилении давления России в Кременских лесах. ВС России за неделю освободили около половины Кременских лесов в ЛНР.