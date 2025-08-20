Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
«Ведомости» узнали о возможности Бастрыкина возглавить Верховный суд России
После смерти Ирины Подносовой Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) открыла конкурс на вакансию главы Верховного суда России, одним из потенциальных кандидатов на которую называют председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
«Кандидатура Бастрыкина обсуждается «как наиболее очевидная». У главы СК сейчас заканчивается срок полномочий – в прошлом году указом президента Владимира Путина Бастрыкину продлили срок службы до 27 августа 2025 года. И пока указ о новом продлении срока службы не публиковался», – приводят «Ведомости» сообщения своих информаторов.
По словам одного из источников, назначении Бастрыкина логично, так как, с одной стороны, в ВС появится свежая кровь, с другой – решится вопрос с очередным продлением срока полномочий Бастрыкина.
«Пост председателя ВС должен занять доверенный и понятный первому лицу человек», – сообщил один из информаторов, близкий к администрации президента.
При этом есть источники, которые допускают выдвижение других кандидатов с большим политическим весом и серьезным юридическим опытом.
Напомним, глава Верховного суда России Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни после продолжительной болезни.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отметил вклад Подносовой в развитие судебной системы и подчеркнул ее принципиальность и порядочность.
В конце июля открылась вакансия на пост председателя Верховного суда России.