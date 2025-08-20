«Ведомости» узнали о возможности Бастрыкина возглавить Верховный суд России

Tекст: Ирма Каплан

«Кандидатура Бастрыкина обсуждается «как наиболее очевидная». У главы СК сейчас заканчивается срок полномочий – в прошлом году указом президента Владимира Путина Бастрыкину продлили срок службы до 27 августа 2025 года. И пока указ о новом продлении срока службы не публиковался», – приводят «Ведомости» сообщения своих информаторов.

По словам одного из источников, назначении Бастрыкина логично, так как, с одной стороны, в ВС появится свежая кровь, с другой – решится вопрос с очередным продлением срока полномочий Бастрыкина.

«Пост председателя ВС должен занять доверенный и понятный первому лицу человек», – сообщил один из информаторов, близкий к администрации президента.

При этом есть источники, которые допускают выдвижение других кандидатов с большим политическим весом и серьезным юридическим опытом.

Напомним, глава Верховного суда России Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни после продолжительной болезни.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин отметил вклад Подносовой в развитие судебной системы и подчеркнул ее принципиальность и порядочность.

В конце июля открылась вакансия на пост председателя Верховного суда России.