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    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    22 июля 2025, 19:25 • Новости дня

    Путин выразил соболезнования семье умершей Подносовой

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил вклад председателя Верховноо суда РФ Ирины Подносовой в развитие судебной системы страны и подчеркнул ее принципиальность и порядочность.

    Путин выразил соболезнования семье председателя Верховного суда России Ирины Подносовой, которая скончалась во вторник в возрасте 71 года. Телеграмма с соболезнованиями опубликована на сайте Кремля.

    В обращении глава государства отметил, что хорошо знал Подносову как принципиального и порядочного человека, а также профессионала высочайшего класса. Он подчеркнул, что она всегда работала с полной отдачей и являлась примером ответственного отношения к делу.

    «На посту председателя Верховного суда Российской Федерации твердо и последовательно отстаивала верховенство закона, честно служила Отечеству и нашему народу», – говорится в сообщении Путина.

    Напомним, Подносова скончалась на 72-м году жизни после продолжительной болезни. По словам источника, у нее было онкологическое заболевание.

    20 июля 2025, 17:50 • Новости дня
    Эксперт оценил успехи российского автопрома за последнее время

    Автоэксперт Кадаков: Переход на новую компонентную базу в автопроме – сложный и важный процесс

    Эксперт оценил успехи российского автопрома за последнее время
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российский автопром продолжает работу, несмотря на действующие ограничения. Хотя полного технологического суверенитета в отрасли достичь пока не удалось, однако в стране производятся собственные новые модели машин, заменяется компонентная база, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Ранее Владимир Путин положительно оценил успехи «АвтоВАЗа» с 2022 года.

    «За последние три года российскому автопрому удалось заменить некоторую компонентную базу. То, что еще несколько лет назад закупалось за рубежом, сегодня приобретается внутри страны. Однако доля китайских комплектующих в отечественных машинах до сих пор остается значительной», – сказал Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».

    «Некоторые заводы, например, «АвтоВАЗ», выпускают новые модели. Начались продажи, например, Lada Iskra. Но она в своей базе была разработана еще до начала 2022 года. Ее просто перевели на другую компонентную базу, что тоже, однако, достаточно сложный процесс», – добавляет он.

    «Принципиально новая модель была представлена на полях ПМЭФ – Lada Azimut. Это очень интересная машина, которая лично мне понравилась. Но ее выход на рынок – перспектива 2026 года. Тем не менее сотрудничество с КНР для отечественного автопрома до сих пор является важным», – говорит эксперт.

    «И здесь необходимо вспомнить о технологическом суверенитете, к которому мы пытаемся прийти. Если определять данное понятие как производство, на 100% состоящее из российского сырья и комплектующих, то пока, конечно, полной независимости мы не достигли. И реализация данной идеи займет немало времени», – акцентирует собеседник.

    «По каким-то отдельным моделям автомобилей мы, может быть, придем к этому в течение нескольких лет. Но все же остается вопрос: нужен ли полный суверенитет в автопроме? В конечном счете у всего есть своя цена. По многим позициям сделать машину качественно и дешево, опираясь только на свои силы – сложно. Поэтому некоторые компоненты логично закупать у Китая или Турции. Это нормальная практика», – заключил Кадаков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что «АвтоВАЗ» удалось повысить производительность труда и конкурентоспособность после ухода зарубежных компаний. В интервью журналисту Павлу Зарубину он подчеркнул, что именно на таких предприятиях удалось предотвратить коллапс отечественного автопрома.

    Кроме того, по его оценке, российские компании сумели «возродить отрасль». Он напомнил, что некоторые члены правительства прежде считали, что в стране нет смысла заниматься данной сферой производства, ведь машины можно закупать за границей и в лучшем случае доверять местным фирмам занятие «крупной сборкой».

    Однако в таком случае Россия могла лишиться технологической независимости, подчеркнул он. «Поэтому я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром», – добавил президент, уточнив, что этот процесс происходил поэтапно.

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    21 июля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин ужесточил правила захода иностранных судов в порты России
    Путин ужесточил правила захода иностранных судов в порты России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ужесточил порядок захода иностранных судов в российские порты.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, ужесточающий порядок захода судов из иностранных портов в российские, передает ТАСС. Теперь для этого потребуется разрешение капитана морского порта, согласованное с ФСБ. Указ подписан в соответствии с законом «О военном положении».

    «Заход в морские порты России судов из иностранных портов осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с ФСБ», – говорится в указе. ФСБ должна определить должностных лиц для согласования заходов судов, а правительство – обеспечить реализацию положений документа.

    До указа правила захода судов определялись приказом Минтранса. Особый порядок прибытия судов из-за рубежа применялся в тех случаях, когда у порта смежная с военно-морской базой акватория.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    Комментарии (0)
    20 июля 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков спрогнозировал неизбежную встречу Путина и Трампа
    Песков спрогнозировал неизбежную встречу Путина и Трампа
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе обязательно состоится, и назвал ее необходимой.

    По его словам, встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом необходима, рано или поздно она непременно произойдет, передает РИА «Новости».

    «Она (встреча) возможна, и со временем она обязательно случится. Она необходима», – сказал Песков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прокомментировали публикацию The Times о возможной встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Ранее в СМИ называли дату и место предполагаемых переговоров этих лидеров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считал необходимой личную встречу Путина и Трампа для достижения мира на Украине.

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    21 июля 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств
    Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин присвоил Константину Богомолову почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов в понедельник. В документе говорится: «Присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Богомолову Константину Юрьевичу – художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр на Малой Бронной"».

    Напомним, Богомолов стал художественным руководителем столичного театра Романа Виктюка в начале июня прошлого года. До этого худруком был театральный режиссер Денис Азаров, он покинул должность в апреле 2022 года.

    В мае Путин присвоил звание заслуженной артистки балерине Большого театра Анастасии Сташкевич.

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    19 июля 2025, 21:13 • Новости дня
    Spiegel сообщил о «трех сценариях Кремля» по Украине и США
    Spiegel сообщил о «трех сценариях Кремля» по Украине и США
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва просчитывает три возможных варианта развития ситуации на Украине, учитывая непредсказуемость Дональда Трампа и его подход к урегулированию конфликта, пишет немецкая газета Spiegel.

    Газета пишет, что Кремль рассматривает три возможных сценария решения конфликта на Украине, которые зависят от позиции президента США Дональда Трампа, передает Ura.ru.

    По данным издания, президент России Владимир Путин учел непредсказуемость Трампа и скорректировал тактику Кремля.

    Первый из рассматриваемых сценариев предполагает, что Трамп согласится с условиями Москвы по Украине и попытается навязать их Киеву и европейским странам. Во втором варианте США сокращают собственное участие в урегулировании конфликта и перекладывают основную ответственность на Брюссель и Киев.

    Третий сценарий, по версии Spiegel, допускает возврат США к политике, которую проводил бывший президент Джо Байден, то есть к прежнему курсу администрации Вашингтона. Сейчас, отмечают авторы материала, Москва действует в промежуточном режиме между вторым и третьим вариантами.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    МИД России назвал неприемлемыми попытки Трампа выставлять России ультиматумы.

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    20 июля 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин назвал поддержку автопрома обязанностью российских властей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность своевременной поддержки автопрома, отметив при этом, что в отрасли трудятся талантливые и трудолюбивые специалисты.

    Поддержка отечественного автопрома – обязанность российских властей, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости». Интервью было записано 28 января во время рабочей поездки президента в Самарскую область.

    Путин отметил, что бывают моменты, когда автопром требует поддержки государства. Он подчеркнул: «Мы так и делаем, это наша обязанность».

    Глава государства добавил, что в автомобильной отрасли работают талантливые и трудолюбивые люди. Он отметил, что не требуется «тащить за уши» участников рынка, но поддержка в определенных ситуациях необходима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, продажи автомобилей в России снижаются на фоне увеличения числа предложений на рынке. Наиболее заметным падение спроса становится в сегменте новых машин.

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    21 июля 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Вершинина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной государственной гражданской службы замглавы МИД Сергея Вершинина до 24 июля 2026 года.

    В документе указывается: «Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 24 июля 2026 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу», передает ТАСС.

    2 июня Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД Сергею Рябкову до 8 июля 2026 года.

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    20 июля 2025, 15:30 • Новости дня
    Путин заявил о росте конкурентоспособности «АвтоВАЗа» после 2022 года
    Путин заявил о росте конкурентоспособности «АвтоВАЗа» после 2022 года
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на «АвтоВАЗе» удалось повысить производительность труда и конкурентоспособность после ухода зарубежных компаний.

    Путин заявил, что после 2022 года, когда из страны ушли зарубежные партнеры, России удалось добиться значительного прогресса в производстве на предприятиях вроде «АвтоВАЗа» и повысить конкурентоспособность и производительность труда, передает РИА «Новости». Об этом он рассказал в интервью тележурналисту Павлу Зарубину во время рабочей поездки в Самарскую область 28 января, подчеркнув высокий уровень технологической культуры в стране к тому времени.

    «Именно на таких предприятиях, как «АвтоВАЗ», удалось не только предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли, а удалось его возродить и двигать вперед с достаточно серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда», – отметил Путин. По его словам, показатели производительности труда говорят сами за себя.

    Президент добавил, что каждое рабочее место в автопроме создает десять дополнительных рабочих мест в смежных отраслях, многие из которых относятся к высокотехнологичным производствам. Путин подчеркнул значимость подобных предприятий для российской экономики и промышленности.

    Ранее Путин подчеркнул важность своевременной поддержки автопрома, отметив при этом, что в отрасли трудятся талантливые и трудолюбивые специалисты.

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    20 июля 2025, 11:38 • Новости дня
    Путин поздравил Тухманова с юбилеем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Давида Тухманова с юбилеем, сообщила пресс-служба Кремля.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Уважаемый Давид Федорович! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения. За годы неустанного творческого поиска Вы подарили любителям музыкального искусства богатейшую коллекцию замечательных произведений. Созданные в разных жанрах, стилях и направлениях, они в полной мере отражают Ваш яркий, многогранный талант, самобытность художественных идей и замыслов», – говорится в послании.

    Глава государства также пожелал Давиду Тухманову крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего. Тухманов известен своими произведениями, ставшими важной частью российской музыкальной сцены.

    Накануне Путин поздравил актера, режиссера и народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием.

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    21 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться

    Путин заявил о необходимости довести коэффициент рождаемости до 2,1

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым указал на необходимость повышения коэффициента рождаемости в стране.

    Бречалов сообщил, что в Удмуртии этот показатель сейчас составляет 1,39, что чуть выше среднего по Приволжскому федеральному округу, но ниже среднего по стране, передает ТАСС. Он обозначил целью достичь коэффициента 1,6 к 2030 году, отметив при этом рост числа многодетных семей в регионе.

    «Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что не просто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть», – подчеркнул Путин в ответ. Президент отметил, что достижение уровня 2,1 на одну женщину критически важно для устойчивого демографического развития страны.

    Ранее Путин во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат сообщил о большом количестве уже действующих мер поддержки семей, однако подчеркнул, что этого пока недостаточно для решения демографических проблем.

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    21 июля 2025, 13:59 • Новости дня
    Песков допустил встречу Путина и Трампа в Китае

    Песков допустил встречу Путина и Трампа в Китае, если президент США туда поедет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на мероприятиях в Пекине, если президент США посетит Китай в сентябре.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине возможна, если американский лидер приедет на мероприятия к 80-летию победы над милитаристской Японией, передает ТАСС.

    По словам Пескова, российская сторона готовится к поездке в Китай, и эта поездка запланирована в повестке дня главы государства, но в Кремле «не слышали, что президент Трамп тоже собирается в Пекин».

    Песков добавил, что если Трамп окажется в Пекине, то нельзя исключать обсуждение целесообразности проведения встречи президентов.

    Ранее в Кремле встретили с недоумением сообщение британской The Times о якобы готовящейся встрече лидеров России, США и Китая на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в перспективе обязательно состоится, и назвал ее необходимой.

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    20 июля 2025, 09:28 • Новости дня
    Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В поздравлении с Днём металлурга президент России Владимир Путин отметил, что горно-металлургический комплекс играет стратегическую роль в развитии экономики и укреплении оборонного потенциала страны.

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов с Днём металлурга, подчеркнув историческую роль горно-металлургического комплекса в развитии экономики страны, пишет РИА «Новости». В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства отметил вклад отрасли в укрепление транспортной инфраструктуры, оборонного, индустриального и энергетического потенциала России.

    «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём металлурга. Горно-металлургический комплекс исторически вносит огромный, стратегический вклад в развитие экономики, транспортной инфраструктуры, в укрепление оборонного, индустриального, энергетического потенциала нашей страны. A слаженный, созидательный труд горняков и сталеваров, литейщиков и прокатчиков, инженеров и учёных – всех, кто работает в отрасли, – по праву пользуется почётом и уважением», – говорится в поздравлении главы государства.

    Путин отдельно отметил, что в настоящее время металлургические предприятия активно модернизируются, повышают конкурентоспособность продукции, выходят на новые рынки. При этом президент подчеркнул: компании внедряют современные экологические стандарты и уделяют внимание принципам социального партнерства.

    Глава государства также обратил внимание на поддержку работников и ветеранов отрасли, а также заботу о благоустройстве городов и поселков. По мнению Путина, представители отрасли сохранят свои позиции и будут успешно выполнять задачи в интересах страны и народа.

    В завершение обращения Путин пожелал металлургам здоровья и всего самого доброго. День металлурга в России отмечается в третье воскресенье июля, в 2025 году этот праздник выпадает на 20 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил работников металлургической отрасли с предстоящим Днем металлурга. Путин посетил Магнитогорский металлургический комбинат. Он также открыл новый цех для выпуска импортозамещенной продукции на ММК.

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    21 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин привлек конструкторов оружия к разработке научно-технического прогноза в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин внес изменения в положение о прогнозе научно-технологического развития России.

    Согласно новому указу, к разработке прогноза теперь смогут привлекаться не только общественные, научные и иные организации, но и генеральные конструкторы по созданию вооружения, военной и специальной техники, а также руководители приоритетных технологических направлений, передает ТАСС.

    Ранее участие в подготовке научно-технологического прогноза ограничивалось только представителями общественных и научных структур. Теперь ключевые специалисты в области вооружений будут напрямую вовлечены в этот процесс.

    Прогноз научно-технологического развития России разрабатывается с 2023 года на период в шесть лет. Этот документ становится основой для принятия решений, в том числе связанных с обеспечением национальной безопасности, и представляется президенту страны.

    Ранее Путин во время пленарного заседания на полях ПМЭФ сообщил о намерении модернизировать объекты военной инфраструктуры и оснастить их современной техникой. Кроме того, российский лидер заявил о высокой эффективности применения недорогих беспилотников для уничтожения дорогостоящей военной техники.

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    21 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    Путин присвоил почетные наименования двум воинским подразделениям

    Путин присвоил звания «гвардейских» 1488-му полку и 227-й бригаде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил заслуги 1488-го зенитного ракетного полка и 227-й артиллерийской бригады, удостоив их почетных воинских званий за героизм.

    Соответствующие указы были опубликованы на официальном портале правовой информации, передает ТАСС. В документах говорится, что 1488-й зенитный ракетный Краснознаменный полк и 227-я артиллерийская бригада получили почетное наименование «гвардейских».

    Наименования присвоены за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом этих подразделений в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

    Ранее Путин подписал указы о присвоении почетного наименования трем воинским частям за проявленные героизм и мужество. Он также присвоил 155-й гвардейской Курской бригаде морпехов имя дважды Героя России Михаила Гудкова.

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    21 июля 2025, 14:15 • Новости дня
    Путин отметил успехи удмуртских предприятий ОПК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым в Кремле высоко оценил результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса республики.

    Путин отметил, что удмуртские предприятия ОПК демонстрируют значительную долю выпуска гражданской и двойной продукции, а также отличную динамику экономических показателей, передает ТАСС.

    В ходе беседы Бречалов сообщил, что оборонная промышленность составляет существенную часть валового регионального продукта и обеспечивает значительные налоговые поступления. При этом предприятия продолжают активно наращивать выпуск гражданской продукции. «22% – это уже прилично. Это хорошо», – отметил Путин.

    Глава государства также обратил внимание на движение региона к целевому уровню ВРП в 1,5 трлн рублей. Он сравнил динамику: в 2018 году показатель составлял 592 млрд рублей, а сейчас уже достиг 1 трлн 300 млрд рублей.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава Удмуртии Александр Бречалов представит доклад президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле.

    На прошлой неделе Путин встретился с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. На встрече глава государства отметил высокий уровень ДТП во Владимирской области и обратил внимание на необходимость предоставления жилья врачам для решения проблемы нехватки медицинских кадров. Авдеев пригласил Путина на торжественное открытие крупнейшей в регионе школы в Суздале.

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      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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