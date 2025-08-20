Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Временные ограничения введены в аэропортах Самары, Саратова и Волгограда
Временные ограничения полетов введены в аэропортах Самары, Саратова и Волгограда, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорты Волгограда, Саратова (Гагарин) и Самары (Курумоч): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
Напомним, ранее Минобороны сообщало, что силы ПВО уничтожили за три часа с вечера вторника 23 украинских дрона над пятью регионами России.