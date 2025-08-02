Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Быть менеджером уже не модно, а «охранники» снова могут реализовать свое внутреннее мужское начало так, что это вызывает в обществе гордость, а не ухмылку. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется.0 комментариев
Замкомандира отряда Ротор рассказал о контрвоздушной войне за Александро-Калиново
Контрвоздушная борьба с применением беспилотных летательных аппаратов велась за населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике, заявил заместитель командира отряда «Штурмовой» 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Ротор.
По словам Ротора, за населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике велась активная контрвоздушная борьба с применением беспилотников, передает ТАСС.
Ротор заявил, что бойцы отряда «Штурмовой» и мотострелкового батальона 10-го гвардейского танкового полка заходили как пешими группами, так и на мотоциклах. Были также заезды на боевых машинах пехоты и танках. Замкомандира отметил, что военным пришлось столкнуться с массированной атакой беспилотников, причем использовались не только обычные дроны, но и гексакоптеры типа «Вампир» и «Баба-яга».
Он подчеркнул, что за Александро-Калиново велась не просто контрбатарейная война, а по сути контрвоздушная – с активной борьбой с вражескими дронами.
Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой народной республике.