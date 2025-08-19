МИД Эстонии призвал граждан отказаться от поездок в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство иностранных дел Эстонии опубликовало заявление с призывом отказаться от любых поездок в Россию, передает ТАСС.

Ведомство также рекомендовало гражданам, временно пребывающим в России, тщательно взвесить необходимость дальнейшего нахождения в стране и при первой возможности вернуться домой.

В документе отдельно подчеркивается: «Министерство иностранных дел настоятельно не рекомендует совершать любые поездки в Россию. Гражданам Эстонии, временно находящимся в России, рекомендуется тщательно взвесить необходимость своего пребывания в стране. Министерство иностранных дел также рекомендует эстонским гражданам как можно скорее вернуться в Эстонию».

На сегодня, по информации ведомства, на границе России и Эстонии действуют три пункта пропуска. Пункт «Нарва» работает только в дневные часы, а КПП «Лухамаа» и «Койдула» функционируют в полном объеме. В августе 2024 года эстонские власти ввели полный таможенный контроль на границе, что увеличило время ожидания при пересечении.

