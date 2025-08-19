NYT: Европейские лидеры применили новый подход к переговорам с Трампом

Tекст: Вера Басилая

Лидеры европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский собрались в Белом доме на встречу с Дональдом Трампом. В ходе переговоров они продемонстрировали новые подходы к общению с американским лидером, учитывая его индивидуальный стиль ведения переговоров. Зеленский отличился более формальной манерой поведения по сравнению с прошлым визитом, пошутил о смене имиджа и преподнес письмо от своей супруги для первой леди США, пишет The New York Times.

Лидеры Британии, Германии, Италии, Франции, Финляндии, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объединили усилия в попытке добиться гарантий безопасности для Украины и призыва к немедленному прекращению огня. На переговорах немецкий канцлер Фридрих Мерц особо настаивал на важности перемирия, что заметно охладило настроение Трампа, однако обсуждение продолжилось в конструктивном ключе, пишет издание.

На протяжении встречи Трамп регулярно упоминал президента России Владимира Путина, заявив, что тот «хочет окончания конфликта» и пообещал проинформировать российского лидера о ходе саммита. По итогам мероприятия Трамп отметил в соцсетях успешное общение с европейскими лидерами.

Ранее президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Владимир Зеленский во время переговоров в Белом доме сказал Трампу, что выбрал для встречи лучший из своих костюмов.

Встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме, по мнению политолога Тимофея Бордачева, стала символом публичной поддержки американской внешней политики.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что коалиция, выступающая за войну с Россией, не смогла переиграть Трампа на его поле.



