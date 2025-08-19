  • Новость часаFT: Украина обязалась купить оружие у США на 100 млрд долларов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»
    Зеленский отказался от требования перемирия
    Рютте: Отправка военных США и Европы на Украину не обсуждается
    Стуббу пришлось оправдываться за слова про 1944 год
    Пресечена попытка вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область
    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы
    Путин и Трамп говорили по телефону 40 минут
    Зеленский пообещал обсудить «территориальные вопросы» на трехсторонней встрече
    США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия Украине
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    8 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    0 комментариев
    19 августа 2025, 09:52 • Новости дня

    FT: Европейцы осыпали Трампа комплиментами на встрече в США

    FT: Европейцы осыпали Трампа комплиментами на встрече в США
    @ REUTERS/Al Drago

    Tекст: Вера Басилая

    Во время обсуждения украинского вопроса в Вашингтоне европейские политики старались расположить президента США Дональда Трампа, подчеркивая его дипломатические заслуги, сообщает газета Financial Times.

    Издание пишет, что европейские лидеры во время встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне прибегли к комплиментам в его адрес, чтобы улучшить его настроение, сообщает РИА «Новости».

    По информации издания, собеседники старались подчеркнуть значимость Трампа как мирового миротворца и придать больший вес его позиции на переговорах по украинской теме. FT отмечает, что президент США неоднократно выражал желание восприниматься как глобальный миротворец, и ряд европейских лидеров использовали это, чтобы создать более благоприятную атмосферу для обсуждения.

    Ранее в Белом доме прошли переговоры Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров.

    Политолог Тимофей Бордачев заявил, что эта встреча стала символом публичной поддержки американской внешней политики со стороны ключевых европейских стран.

    18 августа 2025, 20:05 • Новости дня
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину

    МИД России предостерег НАТО от ввода войск на Украину

    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, подчеркнули в МИД России на фоне заявлений британских официальных лиц по украинскому конфликту.

    В официальном комментарии спикера МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобные инициативы идут вразрез с усилиями Москвы и Вашингтона по поиску справедливого и устойчивого урегулирования конфликта, включая искоренение его первопричин.

    МИД сообщил, что в совместном заявлении 17 августа, сделанном после онлайн-заседания «коалиции желающих» под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, была вновь озвучена идея размещения западного военного контингента на Украине в случае достижения договоренности о прекращении огня. Министр обороны Британии Джон Хили 15 августа заявил о готовности отправить на Украину британских военных для поддержания режима прекращения огня, когда он будет установлен.

    В Москве считают роль Британии в разжигании конфликта на Украине хорошо известной. Сообщается, что Лондон не скрывает своего стремления использовать Украину как геополитический инструмент для давления на Россию и пытается продемонстрировать лидерство в вопросе поддержки киевских властей и мобилизации помощи для украинских вооруженных формирований. Российские власти уверены, что британская политика лишь подталкивает ситуацию к опасной грани и увеличивает риск глобального конфликта.

    Москва вновь подтвердила свою категорическую позицию против любого присутствия военных контингентов стран НАТО на Украине, расценивая это как провокацию и источник эскалации. В заявлении отмечается, что подобные идеи со стороны Британии и ряда других европейских стран фиксируют их провокационные и агрессивные устремления на украинском направлении.

    По мнению российских властей, подобные заявления Лондона способствуют затягиванию конфликта и не оставляют Киеву шансов на мирное урегулирование. В завершение Россия призвала Британию отказаться от опасных геополитических шагов и не мешать переговорам между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.

    Комментарии (13)
    19 августа 2025, 01:08 • Новости дня
    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут

    Ушаков подтвердил 40-минутный телефонный разговор Путина и Трампа

    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «По инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Разговор «продолжался где-то минут 40». Трамп проинформировал Путина о завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран, сообщил Ушаков.

    Лидеры России и США поддержали «продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины». При этом, как сообщил Ушаков, «обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах».

    Путин тепло поблагодарил Трампа за прогресс, достигнутый в ходе встречи на Аляске, и отметил важность предпринимаемых лично президентом США усилий по урегулированию конфликта на Украине.

    Стороны договорились «тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам». Ушаков заявил, что разговор был «откровенным и весьма конструктивным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bild заявил, что Трамп якобы прервал переговоры с лидерами Европы и Зеленским ради телефонного разговора с президентом России. Белый дом не подтвердил эту информацию.

    Комментарии (5)
    18 августа 2025, 18:38 • Видео
    Зеленского ждет экзекуция

    В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 12:12 • Новости дня
    Рар назвал главную проблему переговоров Трампа с Зеленским о мире

    Политолог Рар: Основная проблема миротворчества Трампа на Украине – в Зеленском

    Рар назвал главную проблему переговоров Трампа с Зеленским о мире
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские лидеры будут сопровождать Владимира Зеленского в Вашингтоне в надежде избежать скандала, который развернулся в Овальном кабинете в феврале. Но в Белом доме в понедельник возможно все. Дональд Трамп импульсивен, Зеленский интриган, а европейцы тщеславны – это опасная микстура для переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Дональд Трамп вложил столько сил в миротворчество на Украине, что ему нужен успех. Видимо, у президента США есть сделка с Владимиром Путиным, которую теперь он предложит Владимиру Зеленскому и лидерам ЕС. Если они забракуют ее, то глава Белого дома выйдет из игры, перестанет поддерживать Украину. В НАТО произойдет трещина», – отметил германский политолог Александр Рар.

    На этом фоне европейцы понимают: ссориться с Трампом опасно, ведь они могут лишиться американского ядерного зонтика и потерять Североатлантический альянс, добавил собеседник. По его оценкам, европейские политики будут вести себя сговорчиво. «Основная проблема – в Зеленском», – указал эксперт.

    В ходе саммита на первый план выйдет скорее не тема гарантий Украине, которую обсуждали на Аляске Путин и Трамп, а территориальный вопрос, полагает Рар. «Зеленский может отклонить все предложения Вашингтона. Он понимает, что украинские националисты воспримут сдачу территорий в пользу России как капитуляцию. В результате это приведет к тому, что Зеленского сместят, он потеряет власть», – пояснил аналитик.

    Как ожидает политолог, Зеленский будет играть двойную игру: выступать за мир, но на самом деле пытаться втянуть европейцев в войну, их руками заставить Трампа изменить политику в отношении Москвы, то есть ввести антироссийские санкции и вооружать Украину.

    «Если же Зеленский будет хамить, то Трамп его угомонит. Европейские лидеры поехали в Вашингтон защищать своего протеже в надежде избежать скандала, который развернулся в Овальном кабинете в феврале. Но все может быть. Трамп импульсивный, Зеленский интриган, европейцы тщеславные – опасная микстура для переговоров», – заключил Рар.

    Напомним, в понедельник состоится встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Ожидается, что она начнется в 20.15 мск. Согласно расписанию, опубликованному Белым домом, на переговоры в двустороннем формате отведено около часа. Затем в 21.15 мск Трамп поприветствует лидеров ЕС, они сделают совместную фотографию. На 22.00 мск запланирован саммит с участием европейских политиков.

    В составе делегации из Европы ожидаются президент Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Планируется присутствие вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    Трамп на этом фоне анонсировал «большой день» в Белом доме. «Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно», – отметил он, добавив, что для него большая честь принимать их. Напомним, предыдущая встреча Зеленского с Трампом в Белом доме состоялась в феврале и спровоцировала скандал. В экспертном сообществе с иронией допускают, что подключение европейцев к переговорам неслучайно: администрация США опасается принимать Зеленского одного без «европейских санитаров».

    Впрочем, в Вашингтоне настаивают, что политики из Европы примут участие во встрече не для защиты Зеленского. «Это так глупо говорить, что они приедут сюда не допустить, чтобы Трамп при помощи унижения заставил Зеленского пойти на плохую сделку <...>. Они приедут, потому что они решили приехать. Мы пригласили их», – сказал госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит РИА «Новости».

    Издание Politico писало, что Стубб, например, сможет помочь избежать напряженности между Трампом и Зеленским и убедить американского президента включить Европу в любые дальнейшие переговоры. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова отметила, что Брюссель поддерживает Украину, и поездка некоторых лидеров в Вашингтон 18 августа – тому доказательство.

    Однако, как отмечает Bloomberg, у европейских лидеров, которые будут сопровождать Зеленского, нет однозначных рычагов влияния на главу Белого дома, а между ними самими есть разногласия. По информации источника агентства, Зеленский рассчитывает на встрече с американским президентом выяснить требования России, обсудить сроки возможного трехстороннего саммита с участием Владимира Путина и добиться ужесточения санкций Вашингтона против Москвы.

    Зеленский в преддверии встречи с Трампом заявил, что Украина настаивает на длительном мире. «И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру», – сказал он. Президент США в свою очередь написал в соцсети Truth Social, что Зеленский может немедленно положить конец конфликту, если откажется от Крыма и вступления в НАТО.

    Глава Белого дома утвердился в этой позиции после встречи с Путиным на Аляске 15 августа. Она сильно разошлась с точкой зрения лидеров ЕС на урегулирование украинского кризиса. Напомним, Трамп настаивает на важности подписания мирного договора, предполагающего предоставление гарантий безопасности и решение территориальных вопросов, тогда как европейцы и Киев заявляют о необходимости заключения первоначального соглашения о временном прекращении огня.

    Как сообщил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Киева. «Мы договорились о надежных гарантиях безопасности, которые я бы охарактеризовал как кардинально меняющие правила игры», – сказал он в интервью телеканалу CNN. Механизмы этих гарантий напоминают статью 5 Устава НАТО, которая касается коллективной обороны государств альянса, уточнил дипломат.

    Уиткофф добавил, что сейчас основным вопросом по урегулированию военного конфликта на Украине остается тема территориальных уступок. Трамп намерен обсудить ее в понедельник вместе с Зеленским и лидерами Евросоюза. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечают, что президент США попытается навязать «союзникам» мир с Россией. Однако и принятие, и непринятие американских условий сулит Киеву и Европе политическое поражение.

    Комментарии (5)
    19 августа 2025, 08:25 • Новости дня
    Американские СМИ сравнили приветствие Трампом Путина и Зеленского

    WP сравнила прием Трампом президента России Путина и украинского главы Зеленского

    Американские СМИ сравнили приветствие Трампом Путина и Зеленского
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Вашингтоне президент США Дональд Трамп поприветствовал Владимира Зеленского без торжественной красной дорожки и бомбардировщика B-2, как это было с президентом России Владимиром Путиным, сообщает The Washington Post.

    Американская газета Washington Post сравнила, как президент США Дональд Трамп встречал Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что при встрече с Зеленским Трамп поднял кулак, поприветствовал его рукопожатием и обнял за плечи. Однако издание подчеркивает, что эта встреча не отличалась той помпой, которая сопровождала приезд российского лидера в США.

    На встрече с Путиным для президента России была развернута красная дорожка и был пролет стратегического бомбардировщика B-2.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в резиденцию американского президента в черном костюме. Часть участников делегации Украины прибыла в Белый дом в неформальной одежде.

    В пятницу Трамп лично встретил Путина на ковровой дорожке и довез его на своем лимузине до места переговоров.

    Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей.

    Комментарии (8)
    19 августа 2025, 01:25 • Новости дня
    В Белом доме сообщили о завершении встречи Трампа с Зеленским и лидерами Европы

    Tекст: Антон Антонов

    В Белом доме завершились переговоры между президентом США Дональдома Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран, сообщил пресс-пул Белого дома.

    «Многосторонняя встреча завершилась», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что после того, как завершилась основная часть переговоров, встреча продолжилась за закрытыми дверями.

    Комментарии (5)
    18 августа 2025, 21:28 • Новости дня
    Трамп на встрече с Зеленским пошутил об отмене выборов в США через три года
    Трамп на встрече с Зеленским пошутил об отмене выборов в США через три года
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп пошутил, что теоретически может отменить выборы в Соединенных Штатах в случае военного конфликта.

    Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме допустил в шутливой форме возможность отмены президентских выборов в Соединенных Штатах в случае военного конфликта, передает ТАСС.

    В ответ на заявление Зеленского о невозможности провести выборы, пока идет конфликт, Трамп иронично заметил: «Вы хотите сказать, что, если через три с половиной года окажется так, что мы с кем-то воюем, выборов больше не будет. О, хорошо!» Его слова сопровождались смехом присутствующих.

    Ранее Владимир Зеленский допустил проведение выборов на Украине после прекращения огня.

    Дональд Трамп отметил, что работа над мирным соглашением по Украине может вестись даже во время продолжающихся боевых действий.

    Комментарии (5)
    18 августа 2025, 23:48 • Новости дня
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В коридоре Белого дома, рядом с залом, где находилась украинская делегация, повесили снимки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также фото со скандальной встречи Трампа и Владимира Зеленского, пишут украинские СМИ.

    По сообщению украинских СМИ, всего на стене повесили четыре фото: два из них запечатлели скандальную встречу Трампа и Зеленского, состоявшуюся в феврале, а еще два – моменты с саммита Путина и Трампа на Аляске, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп и Зеленский провели беседу в Овальном кабинете. Позднее к переговорам присоединились европейские лидеры.

    Карикатура

    Комментарии (3)
    19 августа 2025, 01:40 • Новости дня
    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп обсудил гарантии безопасности для Украины с Зеленским и лидерами Европы

    Трамп назвал предмет обсуждения на встрече с Зеленским и лидерами Европы
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами Европы обсуждалось предоставление Украине гарантий безопасности.

    «В ходе встречи мы обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он заявил, что обсуждались гарантии, которые будут предоставлены европейскими государствами «в координации с США».

    По словам Трампа, участники встречи выразили радость в связи с возможностью мирного урегулирования между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны. Трамп сообщил о начале подготовки к встрече Путина с Зеленским.

    Комментарии (9)
    19 августа 2025, 07:33 • Новости дня
    Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет за наличные

    Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет за наличные из-за санкций

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Делегация Российской Федерации на Аляске была вынуждена заправлять свои самолеты за наличность из-за санкционных ограничений, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Санкции против российского банковского сектора привели к тому, что делегации России на Аляске пришлось заправлять самолеты за наличные деньги, сказал Рубио в интервью NBC News, передает «Лента.ру».

    Госсекретарь США отметил, что санкции против России продолжают действовать, в чем наглядно убедилась российская делегация.

    По итогам переговоров на Аляске президент России Владимир Путин согласился с позицией президента США Дональда Трампа о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча президентов России и США приближает мир на Украине.

    Комментарии (10)
    18 августа 2025, 17:39 • Новости дня
    Зеленский провел встречи в США без делового костюма

    Зеленский появился на встрече с Келлогом в черной футболке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский выбрал черную футболку для встречи с представителем США, выделяясь на фоне участников переговоров, придерживавшихся официального стиля.

    Владимир Зеленский встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом в отеле недалеко от Белого дома, сообщает телеканал «Рада», на который ссылается ТАСС.

    Украинский президент был одет в черную футболку, отказавшись от делового костюма. На встрече с ним присутствовали глава его администрации Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и замглавы офиса Павел Палиса. Из всей делегации только Умеров выбрал классический костюм.

    Ранее портал Axios сообщал, что Зеленский не планирует надевать костюм и на запланированные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме подобную манеру одежды расценили как неуважение, однако Зеленский предпочтет черный пиджак, как это уже было на июньском саммите НАТО в Нидерландах.

    В феврале Зеленский также отличился неформальным стилем, появившись на встрече с Трампом в черном свитере и штанах. Тогда американский лидер с иронией заявил, что Зеленский «принарядился».

    На вопрос журналиста о причинах отказа от классического костюма Зеленский ответил, что носить деловой костюм начнет после окончания конфликта и, возможно, он будет дороже, чем у журналиста.

    Позднее между Трампом и Зеленским произошла перепалка по поводу проявления уважения к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс указал, что Зеленский забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что играть нужно только «на победу» перед переговорами с главой киевского режима Владимиром Зеленским и делегацией европейских лидеров в Белом доме.

    Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, появится ли Владимир Зеленский в костюме на переговорах с Дональдом Трампом. Дональд Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Комментарии (7)
    18 августа 2025, 20:39 • Новости дня
    Зеленский допустил проведение выборов на Украине

    Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине после прекращения огня

    Зеленский допустил проведение выборов на Украине
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой США Дональдом Трампом допустил проведение выборов на Украине только при условии создания гарантий безопасности.

    Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине возможно только после создания необходимых условий безопасности, передает ТАСС. На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Зеленского спросили, готов ли он провести выборы на Украине.

    «Я открыт к проведению выборов. Но для этого нужна безопасность», – сказал Зеленский.

    По его словам, проведение выборов возможно только после прекращения огня и обеспечения соответствующей обстановки.

    Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в резиденцию американского президента, где запланированы переговоры с главой США Дональдом Трампом.

    Перед этим в Белый дом начали прибывать европейские лидеры. Генсек НАТО Марк Рютте был первым, кто приехал на мероприятие, за ним последовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Комментарии (2)
    19 августа 2025, 06:33 • Новости дня
    Белый дом опубликовал фото позвонившего Путину Трампа
    Белый дом опубликовал фото позвонившего Путину Трампа
    @ @WhiteHouse

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом опубликовал фотографию, на которой президент США Дональд Трамп ведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    «Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону с президентом Путиным в Овальном кабинете», – указывает Белый дом в комментарии к фото в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    На снимке также видно, что в Овальном кабинете присутствуют госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялись переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны позднее Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. 

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 23:08 • Новости дня
    Трамп счел возможным заниматься урегулированием на Украине без прекращения огня

    Трамп: США остановили шесть войн без прекращения огня

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулировать конфликт на Украине можно даже без прекращения огня, США уже удавалось этого добиться, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Мы все бы, разумеется, предпочли видеть немедленное прекращение огня, пока работаем над прочным миром», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он не исключил, что перемирие наступит, но отметил, что пока «этого не происходит».

    Американский лидер добавил, что «в примерно шести войнах», которые удалось остановить при его участии, не было прекращения огня «Не уверен, что оно необходимо. Можно этим заниматься и в ходе войны», – отметил Трамп.

    Американский президент добавил, что ему нравится идея прекращения огня, поскольку оно позволяет немедленно остановить кровопролитие. В завершение Трамп выразил уверенность, что мирное соглашение по Украине весьма достижимо и может быть обеспечено в ближайшем будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Овальном кабинете состоялась беседа Трампа и Зеленского. Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США выразил надежду на скорейшее достижение приостановки огня на Украине. Ранее Трамп уже заявлял, что прекращение огня на Украине не является необходимым условием для заключения мирного соглашения.

    Комментарии (5)
    18 августа 2025, 19:37 • Новости дня
    Белый дом попросил Зеленского надеть деловой костюм перед встречей с Трампом

    WSJ: Белый дом попросил Зеленского надеть деловой костюм перед встречей с Трампом

    Tекст: Денис Тельманов

    Перед важной встречей с президентом США Дональдом Трампом президенту Украины Владимиру Зеленскому рекомендовали отказаться от привычного стиля и выбрать строгий деловой костюм.

    Как пишет Wall Street Journal, Белый дом попросил Владимира Зеленского надеть деловой костюм и галстук на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом издание сообщает со ссылкой на неназванного европейского чиновника и другой источник, передает РИА «Новости».

    По данным издания, просьба была передана через ведомство, отвечающее за протокол Белого дома.

    Ранее в тот же день Зеленский пришел на встречу со спецпосланником США по Украине в черной футболке и брюках, что вызвало вопросы среди американских и европейских представителей. Газета отмечает, что Зеленский часто пренебрегал традиционным деловым этикетом на встречах с западными лидерами.

    Во время предыдущего визита Зеленского в Белый дом Дональд Трамп с иронией заметил, что гость «одет красиво». Один из журналистов тогда отметил, что часть американцев считает такой стиль одежды неуважением к официальному статусу мероприятия. Сам Зеленский в ответ на вопрос, когда он наденет костюм, ранее заявлял: «Сделаю это, когда закончится конфликт».

    Встреча Трампа и Зеленского пройдет в Вашингтоне 18 августа, на ней также будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры. Bild, ссылаясь на источники, указывает, что сначала Трамп встретится с Зеленским один на один и лишь после этого проведет переговоры с европейскими участниками.

    Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно через отказ от претензий на Крым и согласие на нейтральный статус страны. Зеленский в ответ заявил, что не считает возможным отказываться от Крыма, но не озвучил конкретного плана действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа сопровождается обсуждением его выбора одежды и следования дипломатическому протоколу. Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, появится ли Зеленский на переговорах в костюме. Зеленский выбрал черную футболку для встречи, выделившись на фоне остальных участников, одетых официально.

    Комментарии (4)
    19 августа 2025, 02:40 • Новости дня
    Мерц назвал срок возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Мерц: Трамп договорился о встрече Путина и Зеленского в течение двух недель

    Мерц назвал срок возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп договорился о встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в течение двух недель, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    По словам Мерца, в ходе переговоров в Белом доме устроили перерыв, во время которого «американский президент поговорил с президентом РФ по телефону и договорился о встрече президентов России и Украины в течение следующих двух недель». Место переговоров пока не определено, передает ТАСС.

    После двусторонней встречи, как уточнил Мерц, Трамп планирует пригласить Путина и Зеленского на трехсторонние переговоры. Кроме того, Мерц сообщил о запланированной на 19 августа видеоконференции коалиции желающих по вопросам Украины.

    Журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на свои источники заявил, что Трамп надеется на встречу Путина и Зеленского до конца августа, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялись переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны позднее Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. Трамп заявил, что начал подготовку ко встрече между Путиным и Зеленским.

    Комментарии (4)
    Главное
    Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области достигло 25 человек
    Американские СМИ сравнили приветствие Трампом Путина и Зеленского
    В Европе сформулировали условие гарантий безопасности Украины
    Мерц назвал срок возможной встречи Путина, Трампа и Зеленского
    Медведев: «Коалиция желающих» войны с Россией не смогла переиграть Трампа
    Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет за наличные
    В детсадах решили провести апробацию «Разговоров о важном»

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решила пойти ва-банк. Причем, Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт? Подробности

    Перейти в раздел

    Судьбу Украины решит пиджак Зеленского

    Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа сопровождается неожиданным вопросом: наденет ли гость с Украины официальный костюм? Как сообщают американские СМИ, соответствие дипломатическому протоколу в одежде может повлиять на атмосферу переговоров между Киевом и Вашингтоном. Почему внешний вид Зеленского вновь стал темой обсуждения и чего ждать от предстоящей встречи? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые успехи России в зоне СВО намекают Зеленскому

    Переговоры по украинскому кризису проходят на фоне тактических и стратегических побед ВС РФ в зоне СВО. Крайне неприятные для Владимира Зеленского новости идут не только из Константиновки и Покровска, а практически со всех участков боевого соприкосновения. Главе киевского режима есть о чем подумать. Подробности

    Перейти в раздел

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации