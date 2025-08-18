Ещё совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооружённых конфликтов на планете.0 комментариев
Депутат Нилов: Соцфонд может удержать до 70% за долги и алименты
Пенсионеры с долгами могут столкнуться с удержаниями из выплат, однако после всех взысканий обязательно останется сумма не ниже прожиточного минимума, заявил депутат Госдумы и глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Максимальные размеры удержаний из пенсии составляют до 50% по общим долгам и до 70% по алиментным обязательствам, сказал Нилов, передает РИА «Новости».
При этом с 2022 года действует правило, гарантирующее сохранение у пенсионера суммы не ниже прожиточного минимума после удержаний. В 2025 году прожиточный минимум по России составляет 19329 рублей, но в некоторых регионах сумма выше: в Мурманской области – 21835 рублей, на Камчатке – 26841 рубль, на Чукотке – 39803 рубля. Чтобы применить эту норму, пенсионер должен подать заявление.
Закон запрещает взыскивать определенные виды пенсий, например, по потере кормильца, а также компенсационные и единовременные выплаты. В случае возникновения спорных ситуаций пенсионерам рекомендуется обращаться в Социальный фонд или обжаловать решения в суде. В ситуации переплаты пенсий взыскиваемая сумма ограничена 20% от общей пенсии.
Гражданам, столкнувшимся с проблемой удержаний, советуют обращаться в клиентские службы Социального фонда или к депутатам, а также внимательно проверять все документы по удержаниям. Парламентарии подчеркивают: важно знать свои права и отстаивать их в рамках закона.
Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук профессор Вадим Виноградов сообщал, что работающие родители двоих и более детей с 2026 года могут рассчитывать на возврат части подоходного налога при соблюдении ряда условий.
До этого в России решили вдвое сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал