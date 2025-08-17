Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.6 комментариев
ВС России нанесли поражение хранилищу ракет «Сапсан» и комплектующих к ним
ВС России нанесли поражение месту хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны России.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, Вооруженные силы России с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли удары по местам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и связанных с ними комплектующих. В результате были также поражены склады боеприпасов и дальнодействующих беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 различных районах. Минобороны России подчеркнуло, что все цели были поражены успешно.
Ранее подполье сообщило об ударах по военным производствам ВСУ в Павлодаре Днепропетровской области.
ВС России на этой неделе пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет в Харьковской и Сумской областях.