ВС России нанесли поражение хранилищу ракет «Сапсан» и комплектующих к ним

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, Вооруженные силы России с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли удары по местам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и связанных с ними комплектующих. В результате были также поражены склады боеприпасов и дальнодействующих беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 различных районах. Минобороны России подчеркнуло, что все цели были поражены успешно.

Ранее подполье сообщило об ударах по военным производствам ВСУ в Павлодаре Днепропетровской области.

ВС России на этой неделе пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет в Харьковской и Сумской областях.