Координатор подполья Лебедев сообщил о ударах по военным производствам на Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Лебедева, удары были нанесены по объектам в Павлограде, а также ночью в других районах области. Лебедев уточнил, что удары были направлены на железнодорожную инфраструктуру и военные производства в Днепропетровской области, передает РИА «Новости»

Кроме того, Лебедев сообщил, что в Черниговской области под удар попали радиолокационные станции и элементы ПВО Украины. Он отметил, что атаки были точечными и нацелены на важные военные объекты.

Также, по информации Лебедева, удар был нанесен по скоплению военной техники и артиллерийских систем в подконтрольной украинской армии части Донецкой народной республики. Он пояснил, что серия ударов пришлась на регион, включая город Доброполье. По его словам, были поражены логистические узлы и места сосредоточения резервов на линии фронта, а взрывы были значительными.

ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России с 9 по 15 августа наносили удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

Кроме того на этой неделе ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет.