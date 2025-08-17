Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.6 комментариев
Нанесены удары по по военным производствам ВСУ в Днепропетровской области
Координатор подполья Лебедев сообщил о ударах по военным производствам на Украине
В ходе ночной атаки в Днепропетровской области поражены железнодорожные узлы и предприятия, задействованные в обеспечении армии на Украине, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, удары были нанесены по объектам в Павлограде, а также ночью в других районах области. Лебедев уточнил, что удары были направлены на железнодорожную инфраструктуру и военные производства в Днепропетровской области, передает РИА «Новости»
Кроме того, Лебедев сообщил, что в Черниговской области под удар попали радиолокационные станции и элементы ПВО Украины. Он отметил, что атаки были точечными и нацелены на важные военные объекты.
Также, по информации Лебедева, удар был нанесен по скоплению военной техники и артиллерийских систем в подконтрольной украинской армии части Донецкой народной республики. Он пояснил, что серия ударов пришлась на регион, включая город Доброполье. По его словам, были поражены логистические узлы и места сосредоточения резервов на линии фронта, а взрывы были значительными.
ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России с 9 по 15 августа наносили удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.
Кроме того на этой неделе ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет.