В Швейцарии заявили о триумфальном возвращении Путина на международную арену

Tribune de Geneve: Путин грандиозно вернулся на международную арену

Tекст: Вера Басилая

Швейцарское издание отмечает, что само появление российского лидера за границей на фоне санкций уже исключительное событие, однако визит в США с официальными почестями стал возможен только после возвращения Трампа в Белый дом, передает ТАСС.

Газета пишет, что американский президент стремился поразить российского коллегу масштабом церемонии на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. На встрече присутствовали военные в парадной форме, демонстрировались стратегический бомбардировщик B-2 и истребители.

Ранее дочь спецпосланника президента США Кита Келлога Меган Моббс заявила, что военные США не должны были встречать российского лидера с почестями.

Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа после его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Испанская газета El Pais отмечала, что Трамп ни к одному из своих коллег по всему миру не проявлял столько уважения, как к Путину во время его визита на Аляску.

В пятницу Трамп лично встретил Путина на ковровой дорожке и довез его на своем лимузине до места переговоров.