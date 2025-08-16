  • Новость часаЕвросоюз и Британия отказались прекращать поставлять оружие Украине
    Next time in Moscow. Встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине
    Эксперт объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    Американский эксперт оценил «язык тела» Путина и Трампа
    Политолог оценил заявление ЕС после саммита на Аляске
    Дмитриев двумя словами прокомментировал итоги встречи Путина и Трампа
    Эксперт объяснил, почему Трамп назвал Россию и Китай «естественными врагами»
    Дочь Келлога возмутилась приемом Путина на Аляске
    Американский журналист пришел в восторг от бутылки водки
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    16 августа 2025, 15:52 • Новости дня

    Шварценеггер назвал Трампа «мальчиком-фанатом» Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа после его встречи с президентом России Владимиром Путиным, назвав его «мальчиком-фанатом» (fanboy) российского лидера.

    Пресс-конференция Трампа после беседы с Путиным была «позорной», заявил артист, передает «Царьград».

    Шварценеггер добавил, что американский лидер вел себя «как тряпка», как «мальчик-фанат» (fanboy).

    «Я уже спрашивал себя: «Когда он попросит у него автограф или сделает с ним селфи?», – указал актер.

    По мнению артиста, Трамп якобы «продал» разведку США, судебную систему и вообще все Соединенные Штаты.

    Ранее испанская газета El Pais отмечала, что Трамп ни к одному из своих коллег по всему миру не проявлял столько уважения, как к российскому президенту Владимиру Путину во время его визита на Аляску.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев указывал, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

    В январе Шварценеггер заявлял, что не собирается покидать Соединенные Штаты из-за победы Дональда Трампа на выборах.

    16 августа 2025, 10:03 • Новости дня
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    Медведев сделал пять выводов из саммита на Аляске
    @ : Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале перечислил несколько выводов из встречи глав российского и американского государств.

    Во-первых, диалог двух лидеров позволил восстановить полноценный механизм встреч между Россией и США на высшем уровне, в котором нет ультиматумов и угроз.

    Во-вторых, Путин лично изложил Трампу условия завершения конфликта на Украине, добавил Медведев.

    В-третьих, трехчасовой разговор завершился тем, что глава Белого дома отказался от эскалации давления на Россию, указал зампред СБ.

    Также встреча показала, что переговоры могут проходить без предварительных условий и одновременно с продолжением спецоперации.

    Главным выводом Медведев назвал то, что «обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин указывал на скорую возможность завершить конфликт на Украине.

    Путин и Трамп беседовали два часа без перерыва на ланч.

    Глава российского государства отметил стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    16 августа 2025, 07:57 • Новости дня
    Европейские СМИ признали триумф Путина на саммите в Анкоридже
    Европейские СМИ признали триумф Путина на саммите в Анкоридже
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саммит президентов России и США на Аляске завершился без соглашения о перемирии на Украине, при этом европейские СМИ отметили явное преимущество Владимира Путина по итогам переговоров.

    Европейские издания акцентировали внимание на том, что саммит Путина и Трампа в Анкоридже оказался более удачным для российского лидера, передает ТАСС.

    Британский журнал The Economist заявил: «Саммит на Аляске был для него триумфальным». Газета The Guardian указала, что Дональд Трамп сообщил о «большом прогрессе», но соглашения о прекращении боевых действий на Украине достигнуто не было.

    Financial Times отметила, что Трампу не удалось получить от Путина обязательств завершить конфликт на Украине, а итог встречи был разочаровывающим для американской стороны.

    Би-би-си подчеркнула отсутствие договоренности о будущей встрече с участием Владимира Зеленского, а также невозможность на данном этапе назвать Трампа миротворцем.

    Немецкий телеканал NTV и агентство DPA отметили, что перемирие не предвидится, а саммит стал историческим скорее по форме, чем по содержанию.

    Издание Politico подчеркнуло, что Путин получил максимум выгод без значительных уступок, оставив вопрос прекращения огня открытым.

    Французская Le Figaro и бельгийская Le Soir выделили уникальность и неоднозначность отношений Трампа и Путина, а также начало разморозки российско-американского диалога, несмотря на отсутствие конкретных соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о скорой возможности завершить конфликт на Украине. Белый дом отметил, что Путин и Дональд Трамп беседовали два часа без перерыва на ланч.

    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    16 августа 2025, 09:25 • Новости дня
    Американский эксперт оценил «язык тела» Путина и Трампа

    Американский эксперт Кавулич оценил «язык тела» Путина и Трампа

    Американский эксперт оценил «язык тела» Путина и Трампа
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе саммита в Анкоридже Владимир Путин выглядел уверенно, тогда как Дональд Трамп, напротив, показался уставшим и не отвечал на вопросы журналистов, заявил американский политолог и аналитик Джон Кавулич, представляющий исследовательскую организацию Issue Insight.

    По его словам, президент России Владимир Путин на саммите в Анкоридже излучал уверенность, в то время как Дональд Трамп казался уставшим и опустошенным, передает ТАСС.

    По словам Кавулича, «язык тела» Трампа не отражал его привычной уверенности и внутреннего спокойствия. Эксперт отметил, что у президента США не было желания отвечать на вопросы прессы, поскольку он не считал встречу с Путиным провалом, но и не видел в ней достаточного успеха.

    Аналитик подчеркнул, что дискуссия длилась намного дольше, чем изначально планировал Трамп, который ранее утверждал, что ему хватит двух, пяти или десяти минут, чтобы понять, возможна ли «сделка» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Это, по мнению Кавулича, говорит о серьезности и подготовленности американского лидера к диалогу.

    Эксперт также выделил совместную поездку Путина и Трампа на лимузине, которая позволила им провести отдельную беседу. Кавулич добавил, что Трамп вёл разговор с Путиным в своей обычной манере и отметил свободное владение английским языком российским президентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о скорой возможности завершить конфликт на Украине.

    Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Между тем европейские СМИ признали триумф Путина на саммите в Анкоридже.

    16 августа 2025, 10:29 • Новости дня
    Экстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске
    Экстренная встреча послов ЕС началась после саммита на Аляске
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Послы 27 стран Евросоюза организовали в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил дипломатический источник.

    В субботу утром в Брюсселе стартовало экстренное заседание Комитета постоянных представителей ЕС («Корепер»), сказал собеседник ТАСС.

    Отмечается, что комитет занимается подготовкой всех решений для Совета Евросоюза.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков указывал, что конкретной даты для следующей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что по итогу саммита на Аляске обе стороны возложили ответственность за достижение будущих результатов по украинскому урегулированию на Киев и Европу.

    16 августа 2025, 13:08 • Новости дня
    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске

    Евросоюз: Мы готовы продолжать давить на Россию

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита на Аляске
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евросоюз выступил с заявлением после саммита лидеров России и США, в нем он объявил о готовности продолжения давления на российскую сторону.

    Совместное заявление сделали главы Еврокомиссии и Евросовета, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии, передает ТАСС.

    «Пока убийства на Украине продолжаются, мы готовы оказывать давление на Россию. Мы продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры», – говорится в документе.

    Это давление необходимо, чтобы подорвать военную экономику России, и чтобы достичь «справедливого и прочного мира», заключили авторы заявления.

    Напомним, послы 27 стран Евросоюза провели в Брюсселе экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. После этого лидеры европейских стран начали подготовку совместного заявления.

    16 августа 2025, 09:54 • Новости дня
    Трамп назвал Россию и Китай «естественными врагами»

    Трамп заявил о сближении России и Китая из-за политики Байдена

    Трамп назвал Россию и Китай «естественными врагами»
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает Россию и Китай историческими противниками и обвинил бывшего главу Белого дома Джо Байдена в укреплении связей Москвы и Пекина.

    Дональд Трамп в интервью каналу Fox News назвал Россию и США «естественными врагами», передает РБК. По его словам, экс-президент Джо Байден совершил «немыслимое», подтолкнув Россию и Китай к сближению.

    «Это последнее, что нужно было делать. Россия и Китай – естественные враги», – указал он.

    Россия обладает обширной территорией, а Китай – значительным населением, которому требуются новые земли. По мнению Трампа, исторический опыт подтверждает, что сближение двух стран опасно для США.

    Трамп отметил, что сближение России и Китая стало возможным и благодаря политике Барака Обамы. Он заверил, что во время его президентства таких процессов не происходило. Республиканец выразил сомнение, что альянс Москвы и Пекина будет прочным, отметив наличие «естественного трения» между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял о скорой возможности завершить конфликт на Украине. Длительность переговоров Путина и Трампа на Аляске составила два часа, политики не прерывались на ланч. Глава российского государства отметил стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Ранее Пекин выразил поддержку контактам между Москвой и Вашингтоном, отметив важность диалога для политического урегулирования ситуации на Украине.

    16 августа 2025, 13:13 • Новости дня
    Евросоюз и Британия отказались прекращать поставлять оружие Украине
    Евросоюз и Британия отказались прекращать поставлять оружие Украине
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приостановки поставок вооружений киевскому режиму не будет, заявили лидеры институтов, ведущих стран ЕС и Британии после саммита России и США на Аляске.

    Евросоюз и Британия настаивают, что не должно быть ограничений в отношении поставок оружия ВСУ и сотрудничества с третьими странами, говорится в заявлении, передает ТАСС.

    Также Россия не должна иметь право вето на вступление Украины в Евросоюз и НАТО, подчеркнули авторы документа.

    Вместе с тем они поприветствовали заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов гарантировать безопасность Украины.

    Заявление подписали главы Еврокомиссии, Евросовета, лидеры Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии.

    Также ЕС и Британия заявили, что продолжат давить на Россию, чтобы добиться «справедливого» мира на украинской территории.

    Напомним, послы стран ЕС провели экстренную встречу для обсуждения результатов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    16 августа 2025, 14:15 • Новости дня
    Дочь Келлога возмутилась приемом Путина на Аляске

    Дочь Келлога Моббс осудила использование военных для встречи Путина на Аляске

    Дочь Келлога возмутилась приемом Путина на Аляске
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь спецпосланника президента США Кита Келлога Меган Моббс заявила, что военные США не должны были встречать российского лидера с почестями.

    Дочь спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, Меган Моббс, возмутилась использованием американских солдат для приветствия президента России на Аляске. Моббс подчеркнула, что, по ее мнению, не стоило расстилать красную дорожку перед российским лидером. Она отметила: «Использовать наших солдат для встречи Путина – абсолютно недопустимо», передает RT.

    Кит Келлог ранее не был включен в делегацию для участия в саммите, поскольку российская сторона сочла его слишком благожелательным по отношению к Киеву, сообщает RT со ссылкой на материалы CNN.

    Ранее Дональд Трамп встретил Владимира Путина с почестями возле самолета и уехал с ним на саммит в одном автомобиле.

    В ходе переговоров на военной базе на Аляске Владимир Путин добился дипломатических преимуществ, оставив Киев и Брюссель без прежней поддержки со стороны США.

    В Испании отметили, что Трамп ни к одному из своих коллег по всему миру не проявлял столько уважения, как к российскому президенту.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

    16 августа 2025, 10:17 • Новости дня
    El Pais: Ни к кому Трамп не проявлял столько почтительности, как к Путину
    El Pais: Ни к кому Трамп не проявлял столько почтительности, как к Путину
    @ Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский лидер Дональд Трамп ни к одному из своих коллег по всему миру не проявлял столько уважения, как к российскому президенту Владимиру Путину, пишет испанская газета El Pais.

    Оценка мировых политиков со стороны Трампа измеряется уровнем почтительности, пишет El Pais, передает ТАСС.

    Ни к кому из мировых лидеров Трамп не проявлял столько почтительности в ходе своего президентского срока, сколько он проявил ее к Путину.

    Китай выразил поддержку контактам между Россией и США и указал на важность диалога для политического урегулирования ситуации на Украине.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

    В Индии заявили, что переговоры Путина и Трампа ознаменовали завершение изоляции России.

    16 августа 2025, 09:26 • Новости дня
    ABC News: Путин переиграл очередного президента США
    ABC News: Путин переиграл очередного президента США
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Путин завершил переговоры на Аляске с явным преимуществом, сосредоточив внимание на экономических контактах с США, а не на украинском вопросе, говорится в статье, опубликованной новостной службой ABC News.

    Президент России Владимир Путин одержал победу на саммите на Аляске, переиграв очередного президента США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью ABC News. В материале отмечается: «Владимир Путин переиграл очередного президента США». По мнению автора статьи, саммит стал для Путина возможностью вернуться за стол переговоров ведущих мировых держав и открыть новые экономические перспективы для России в отношениях с США.

    Статья подчеркивает, что единственная уступка Путина касалась лишь мимоходом упомянутой необходимости обеспечения безопасности Украины. Особое внимание уделяется присутствию на встрече Кирилла Дмитриева, специального представителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами – его участие, как отмечено, свидетельствовало о том, что Москва рассматривала саммит прежде всего как площадку для деловых переговоров, а не обсуждения ситуации на Украине.

    Автор статьи отмечает, что в этом «поединке тяжеловесов» Путин проявил себя максимально эффективно. В то же время Дональд Трамп, по мнению ABC News, не смог добиться даже условного прекращения огня или согласия Путина на встречу с Владимиром Зеленским. Заявление Трампа о том, что после саммита он «сделает пару звонков», названо «слабым результатом» встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча президентов России и США на Аляске ознаменовала окончание западной изоляции Москвы и придала новый импульс американо-российским экономическим отношениям. Эксперт назвала встречу Путина и Трампа символом победы Москвы. Специалисты отметили теплую атмосферу переговоров президентов на Аляске.

    16 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Дмитриев двумя словами прокомментировал итоги встречи Путина и Трампа

    Глава РФПИ Дмитриев двумя словами прокомментировал итоги встречи на Аляске

    Дмитриев двумя словами прокомментировал итоги встречи Путина и Трампа
    @ Mehmet Eser/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев двумя словами высказал позицию по итогам встречи между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев коротко прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. В своем сообщении в Telegram-канале он написал: «Работаем дальше».

    Также Дмитриев отметил в социальной сети Х, что встреченный им на Аляске медведь, действительно, «был добрым знаком».

    Ранее Дмитриев поделился видео неожиданной встречи с медведем на Аляске накануне саммита лидеров России и США в Анкоридже.

    Сенатор Григорий Карасин заявил об «освежающем эффекте» встречи Путина и Трампа.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине.

    16 августа 2025, 11:03 • Новости дня
    Times: Трамп может сделать Зеленского козлом отпущения
    Times: Трамп может сделать Зеленского козлом отпущения
    @ Jim LoScalzo/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский может оказаться в роли козла отпущения в случае провала переговоров по украинскому урегулированию, пишет британская газета Times.

    Президент США Дональд Трамп в случае неудачи американских усилий по урегулированию украинского конфликта может обвинить Зеленского в провале, пишет Times, передает ТАСС.

    Такой вывод был сделан на основе высказываний Трампа о том, что дальнейший прогресс в переговорах по соглашению зависит от позиции Зеленского.

    На итоговой пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита на Аляске Трамп подчеркнул, что между Россией и США достигнуто согласие по большинству пунктов, но по одному «наиболее важному» вопросу стороны еще не договорились.

    По мнению издания, речь идет о запрете на вступление Украины в НАТО, а также возможном требовании, чтобы Зеленский покинул пост президента или Киев отказался от стремления вступить в ЕС.

    В интервью телеканалу Fox News после саммита Трамп уточнил, что ключевыми вопросами переговоров стали обмен территориями и не связанные с НАТО гарантии безопасности для Украины.

    Ранее Трамп заявлял о множестве договоренностей с Путиным по ряду вопросов, но не стал называть их сделкой. Зеленский сообщил, что вскоре встретится с американским лидером.

    Между тем в Европе началось экстренное заседание послов ЕС по случаю саммита России и США на Аляске.

    16 августа 2025, 08:58 • Новости дня
    Путин по пути с Аляски посетил Чукотку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин, возвращаясь с поездки на Аляску, где у него проходила встреча с президентом США Дональдом Трампом, посетил с рабочим визитом Чукотский автономный округ.

    Путин на Чукотке встретился с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым, передает ТАСС.

    Перед визитом на Аляску российский лидер посетил Магадан, там он возложил цветы к мемориалу «Героям Алсиба».

    Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа длилась более двух часов. Через некоторое время переговоры завершились пресс-конференцией Путина и Трампа.

    16 августа 2025, 09:20 • Новости дня
    Эксперт дал совет Зеленскому после саммита на Аляске

    Колумбийский эксперт Керриган дал совет Зеленскому после саммита на Аляске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уход с поста президента Украины Владимира Зеленского будет иметь смысл после саммита России и США на Аляске, заявил эксперт по международной политике колумбийского Университета Экстернадо Давид Маурисио Кастрильон Керриган.

    Уход Зеленского после проведенного на Аляске саммита России и США был бы ожидаем и логичен для всех сторон конфликта, сказал Керриган РИА «Новости».

    По мнению эксперта, новый руководитель Украины смог бы взять на себя обязательства по принятию условий мира, которые были бы неприемлемы для нынешнего президента.

    Керриган отметил, что Украине все сложнее справляться с военными задачами из-за снижения международной поддержки.

    «Неудивительно, если в результате этих встреч Зеленский уйдет с поста, чтобы другая фигура возглавила Украину и с новым имиджем смогла принять условия, которые сегодня были бы для него неприемлемыми», – пояснил он.

    Политолог добавил, что для Зеленского перемена курса крайне затруднительна, поскольку его лидерство базировалось на идее победы в конфликте. Однако, по его словам, «поражение в конфликте может обойтись дороже, чем согласие на переговоры с учетом реалий на земле».

    Эксперт также связал прошедший саммит с изменением подхода США к конфликту. Он подчеркнул, что встреча в Анкоридже сигнализирует европейским странам о серьезности намерений США по достижению мира на Украине и переходе к прагматике вместо идеологизированных подходов периода Байдена.

    Ранее президент США Дональд Трамп называл Зеленского решающим звеном для заключения сделки по Украине.

    Напомним, беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа длилась более двух часов без перерыва на ланч. Затем началась пресс-конференция Путина и Трампа, которую со слов благодарности начал российский лидер.

    16 августа 2025, 14:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США

    Политолог Ткаченко объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США

    Эксперт объяснил лихорадочную реакцию ЕС на саммит Россия-США
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Странам ЕС становится все труднее выработать единую консолидированную позицию по Украине. Их лихорадочная реакция на саммит Россия-США лишь доказывает потерю субъектности Брюсселем. В этой ситуации офис Зеленского и его европейские кураторы могут пойти на провокации с человеческими жертвами, чтобы сорвать мирный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Евросоюз выразил готовность усилить давление на Москву.

    «Сам факт переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стал знаковой информационной и дипломатической победой над Киевом и его европейскими спонсорами. Лидеров стран ЕС не позвали на этот саммит и вообще демонстративно держали на дистанции», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Стало еще более очевидным, что субъектность Брюсселя резко падает. Конфликт, поддерживаемый Европой и раскалывающей ЕС, обсуждают без участия европейцев. И это видит весь мир. Более того, саммит Россия-США, по сути, усилил раскол и перенес украинский кризис – в его политическом выражении – внутрь самого Евросоюза», – продолжил аналитик.

    По его прогнозам, Европа и Киев приложат максимум усилий для того, чтобы дискредитировать результаты саммита на Аляске – хотя бы в информационном пространстве. «При этом солидной части еврочиновников уже понятно, что попытка вытолкнуть Россию в изгои окончательно провалилась», – подчеркнул собеседник.

    Также он напомнил, что после саммита Россия-США была созвана экстренная встреча COREPER – комитета постпредов стран ЕС, играющего важную роль в процессе принятия решений руководством Евросоюза. «Это не еврочиновники, а люди, которые выражают национальные интересы своих стран, заседая в Брюсселе. И то, что они не дали никакой сущностной оценки происходящему, говорит о многом», – указал спикер.

    «Странам ЕС становится все труднее выработать единую консолидированную позицию по Украине, России и США. Их лихорадочная реакция на встречу Путина и Трампа объяснима. В Брюсселе понимают, что Евросоюз в таком виде не будет интересен никому в мире – ни стратегически, не экономически», – детализировал эксперт.

    Собеседник отметил, что Путин на встрече обозначил угрозу мирному урегулированию – это провокации Киева и его европейских спонсоров. «Судя по всему, ЕС и Украина остаются на обочине дипломатического процесса, а их планы рассыпаются на глазах. В этих условиях офис Зеленского и его кураторы могут пойти на новые провокации, вроде взрыва на гражданском объекте в Сумах. При этом диверсии станут выпадом в сторону как Москвы, так и Вашингтона», – заметил он.

    Ранее стало известно, что страны Евросоюза заявили о готовности продолжать давление на Россию и ужесточать санкции, «пока не будет достигнут справедливый и прочный мир». Об этом говорится в совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Великобритании, пишет ТАСС.

    Также объявлено, что лидеры институтов ЕС, ведущих стран сообщества и Великобритании отказываются от ограничений на поставки оружия Киеву и выступают против остановки интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что после встречи России и США открываются пути для урегулирования украинского кризиса.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему саммит на Аляске приближает мир на Украине.

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    В пятницу в 22:30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога. Подробности

    Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

    ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Дальность новой баллистической ракеты позволяла ВСУ наносить удары вглубь территории Белоруссии и России. Информацию о военных заводах и участии в проекте Германии российские оперативники собирали последние два года. Эксперты считают эту операцию вехой в процессе демилитаризации Украины. Подробности

    Общемировой кризис заставит воевать роботами

    Бушующий во всем мире демографический кризис – резкий спад рождаемости – стал оказывать влияние на вооруженные силы. Первой пострадавшей в этом смысле страной стала Южная Корея, которая столкнулась со значительным сокращением армии. Однако уже вскоре с той же проблемой столкнется множество других государств. Решить ее можно только одним путем. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

