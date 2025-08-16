Шварценеггер назвал Трампа «мальчиком-фанатом» Путина

Tекст: Алексей Дегтярев

Пресс-конференция Трампа после беседы с Путиным была «позорной», заявил артист, передает «Царьград».

Шварценеггер добавил, что американский лидер вел себя «как тряпка», как «мальчик-фанат» (fanboy).

«Я уже спрашивал себя: «Когда он попросит у него автограф или сделает с ним селфи?», – указал актер.

По мнению артиста, Трамп якобы «продал» разведку США, судебную систему и вообще все Соединенные Штаты.

Ранее испанская газета El Pais отмечала, что Трамп ни к одному из своих коллег по всему миру не проявлял столько уважения, как к российскому президенту Владимиру Путину во время его визита на Аляску.

Зампред СБ России Дмитрий Медведев указывал, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

В январе Шварценеггер заявлял, что не собирается покидать Соединенные Штаты из-за победы Дональда Трампа на выборах.