Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.2 комментария
Шварценеггер опроверг слухи об отъезде из США из-за Трампа
Бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер не подтвердил информацию о своем намерении покинуть США из-за победы Дональда Трампа на выборах.
«Не верьте фейковым новостям. Я родился в Австрии, но был «сделан» в Америке, и никогда не уеду», – написал артист в X (бывш. Twitter, заблокирован в РФ).
Пост был сделан 19 января, к моменту написания материала у него более 5,7 млн просмотров. К публикации актер прикрепил свое фото на фоне американского флага в одежде, раскрашенной в цвета флага США.
Ранее Трамп сделал знаменитых актеров – Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта – специальными представителями в Голливуде.