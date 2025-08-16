  • Новость часаПутин и Трамп начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Добро пожаловать в мир, где Google Translate заменил советологию

    Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    0 комментариев
    16 августа 2025, 00:30 • Новости дня

    Постпред России Ульянов указал на шанс оздоровить международные отношения

    Tекст: Ирма Каплан

    Переговоры российского президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа могут дать международным отношениям реальный шанс на оздоровление, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Есть реальный шанс сделать нынешние международные отношения гораздо более здоровыми. Лидеры России и США могут это сделать», – написал дипломат в соцсети Х.

    Ульянов добавил, что Украина и Евросоюз, скорее всего, продолжат усилия по срыву позитивных тенденций. Он также выразил надежду, что их попытки по-прежнему останутся без внимания.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

    Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы.

    14 августа 2025, 18:36 • Новости дня
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    WP: Россия применила боевые лазеры против украинских дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские вооруженные силы впервые использовали лазерные комплексы для уничтожения беспилотников, что позволило поражать цели на расстоянии до полутора километров.

    Возможности российских лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками были подробно рассмотрены польским изданием Wirtualna Polska (WP), передает «Лента.Ру». В публикации отмечается, что на видеозаписях зафиксировано поражение украинских дронов лазерным лучом. Автор подчеркнул, что до сих пор применение подобных технологий вне полигона осуществляли лишь несколько стран.

    По данным издания, использование лазерных систем против украинских беспилотников официально подтвердили в Киеве. «Уничтожение украинских беспилотников дальнего радиуса действия российскими лазерными системами ПВО официально подтверждено Киевом. Таким образом, Россия присоединилась к очень узкому кругу стран, которые испытали лазер в боевых условиях», – сказано в публикации.

    Также издание предположило, что российский комплекс использует излучатель мощностью 10-20 киловатт, способный поразить цель за 10 секунд. Лазер уничтожает дроны на расстоянии до полутора километров, а дальность «ослепления» систем составляет три километра.

    Ранее лазерную систему противодействия БПЛА из проекта «Посох» решили испытать в зоне СВО.

    Комментарии (18)
    14 августа 2025, 19:32 • Новости дня
    Экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск
    Экс-депутат Госдумы от Крыма Бальбек объявлен в розыск
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший депутат Государственной думы России от Крыма Руслан Бальбек объявлен в розыск сотрудниками УМВД по Симферополю.

    Бальбек разыскивается по неуточненной статье Уголовного кодекса России, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    «Сотрудниками полиции УМВД России по г. Симферополю по статье УК РФ разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г. р.», – говорится в сообщении в Telegram-канале МВД по Республике Крым.

    Помимо Бальбека в розыск объявлены Андрей Цурканенко и Сергей Крылов. Согласно открытым источникам, Бальбек был депутатом Госдумы VII созыва и заместителем председателя комитета по делам национальностей с 2016 по 2021 год.

    В прошлом году российские правоохранители объявили в международный розыск экс-депутата Государственной думы Вадима Белоусова.

    Комментарии (7)
    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 19:23 • Новости дня
    Минтранс решил посчитать экономическую целесообразность дорог из цементобетона

    Мантуров поручил рассчитать выгоду применения цементобетона при строительстве дорог

    Минтранс решил посчитать экономическую целесообразность дорог из цементобетона
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минтрансу вместе с Минфином и объединением «Союзцемент» рассчитать экономическую эффективность использования цементобетонных технологий в дорожном строительстве.

    Обсуждение прошло на совещании по развитию отрасли стройматериалов, где присутствовали представители Минпромторга, Минстроя, Минэкономразвития, Минфина и других ведомств, а также крупнейшие производители и отраслевые ассоциации, сообщили в секретариате Мантурова, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи участники рассмотрели текущее состояние строительной индустрии, в том числе положение цементной отрасли.

    Подчеркивается, что сейчас реализуются четыре инвестиционных проекта, запуск которых намечен на конец 2026 года. Ожидается, что их ввод увеличит производственные мощности по выпуску цемента на 2,7 млн тонн в год, а общий объем инвестиций превысит 20 млрд рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие транспортные проекты завершила Россия в 2024 году.

    Комментарии (10)
    14 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече по Украине после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.

    В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что главное в предстоящих переговорах с Путиным – подготовить почву для следующей встречи, передает ТАСС.

    «Я бы хотел, чтобы она была в действительности проведена, возможно, на Аляске, где бы мы просто оставались, поскольку это намного легче», – сказал американский лидер. По его словам, он был бы заинтересован в проведении такой встречи, как можно скорее, возможно, даже на Аляске.

    Ранее Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    Комментарии (14)
    14 августа 2025, 15:16 • Новости дня
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из тысячи военнослужащих вооруженных сил Украины, которые ранее обращались к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Мединский в своем Telegram-канале напомнил, что в рамках последнего обмена пленными Россия вернула домой 84 своих военнослужащих, а украинской стороне были переданы 84 пленных солдата.

    При этом в рамках этого обмена украинская сторона согласилась принять только Александра Бойчука и Владимира Федоренко из числа тысячи пленных, которые ранее обращались к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть их на родину.

    Мединский выразил мнение, что украинская сторона опасается принимать остальных пленных, поскольку, по его словам, «в русском плену их совсем переагитировали».

    Напомним, в четверг в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Ранее украинские военнопленные из числа сдавшихся на сумском направлении выразили желание остаться жить в России.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 19:43 • Новости дня
    Кабмин отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами
    Кабмин отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении до нуля размера обязательной продажи валютной выручки российскими экспортерами.

    В кабмине пояснили, что решение связано с укреплением и стабилизацией курса рубля, а также с отсутствием проблем с валютной ликвидностью, передает ТАСС.

    Ранее экспортеры должны были зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, поступающей по внешнеторговым контрактам, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% этой суммы. Теперь такие требования отменены полностью.

    В мае кабмин продлил продажу валютной выручки на год.

    Комментарии (8)
    13 августа 2025, 19:05 • Новости дня
    Суд взыскал в пользу Морспасслужбы 404 млн рублей за аварию танкеров у Керчи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компании «Волгатранснефть», «Абсолютстрахование», «Кама шиппинг» и «ВСК» по решению суда выплатят более 404 млн рублей за ликвидацию последствий аварии танкеров у Керченского пролива.

    Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск ФГБУ «Морспасслужба» к владельцам, торгово-чартерному фрахтователю танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», а также к страховым компаниям, передает ТАСС.

    Согласно решению, с ЗАО «Волгатранснефть» взыскано 1 млн 616 тыс. рублей, с ООО «Абсолютстрахование» – 200 млн 527 тыс. рублей, с ООО «Кама шиппинг» – 2 млн 671 тыс. 500 рублей, с САО «ВСК» – 199 млн 473 тыс. рублей. Общая сумма взыскания составила порядка 404,3 млн рублей.

    Судовладелец «Волгонефти-212», компания «Каматрансойл», в оглашенном решении не упоминается.

    Ранее суд взыскал с владельца «Волгонефть-239» 35,5 млрд рублей. С владельцев «Волгонефти-212» взыскано 49,46 млрд рублей.

    Комментарии (5)
    14 августа 2025, 16:52 • Новости дня
    Более 50 км границы с Днепропетровской областью перешли под контроль России

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские военные взяли под контроль участок госграницы после освобождения населенного пункта Искра в Донецкой народной республике, что позволило создать буферную зону.

    Более 50 км государственной границы России на стыке с Днепропетровской областью перешли под контроль российских военных после освобождения населенного пункта Искра, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, «с освобождением Искры под контроль Российской Федерации перешло более 50 км государственной границы. По моим данным, наши военнослужащие продвигаются немного южнее и западнее Искры. То есть создают буферную зону для того, чтобы обезопасить государственную границу Российской Федерации». Эксперт отметил, что продвижение армии России направлено на обеспечение безопасности границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, украинские военные передали российским войскам координаты командного пункта ВСУ.

    Российские военные уничтожили места хранения беспилотников и склады боеприпасов противника.

    Вооруженные силы России расширили зону контроля возле Доброполья и приблизились к городу с юга и юго-востока.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 21:17 • Новости дня
    Глава Госдумы встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

    Глава Госдумы Володин встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына прошла в Пхеньяне.

    Об этом сообщила пресс-служба Госдумы, передает ТАСС.

    «В Пхеньяне состоялась встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына», – сообщили в нижней палате парламента.

    Накануне российская парламентская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в столицу КНДР.

    Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 16:15 • Новости дня
    Названо место проведения учений «Запад-2025»

    Названо место проведения учений России и Белоруссии «Запад-2025»

    Tекст: Евгения Караваева

    Военные маневры «Запад-2025» развернутся на полигонах под Борисовом, где запланированы ключевые действия российских и белорусских войск.

    Основные мероприятия совместных учений «Запад-2025» состоятся в центральной части Белоруссии, рядом с городом Борисовом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра обороны Виктора Хренина. Он уточнил, что подготовка идет строго по ранее согласованным указаниям, а главные действия развернутся на базовых военных полигонах Вооруженных сил республики.

    По информации агентства «Белта», в стратегических маневрах также задействуют два укрепрайона на Гродненском направлении. Хренин пояснил, что из пяти укрепрайонов четыре уже готовы и активно используются во время боевой подготовки. Из них два планируется использовать для тренировок во время самого учения.

    Министр уточнил, что в рамках «Запад-2025» на волковысском и сморгонском направлениях в Гродненской области небольшие подразделения выполнят практические задачи по отражению вероятного противника. Подготовка к учениям продолжается и включает наращивание укрепленных районов по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на учениях «Запад-2025» решили отработать отражение ударов с воздуха. В Минске заявили об агрессивных действиях НАТО накануне учений. Белоруссия подтвердила отработку сценариев применения ядерного оружия в ходе этих маневров.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 20:42 • Новости дня
    Северный флот начал учения по защите инфраструктуры Севморпути

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками началась на Северном флоте под руководством командующего флота адмирала Константина Кабанцова.

    Как сообщили в пресс-службе Северного флота, в учениях участвуют около 2 тыс. военнослужащих, до восьми летательных аппаратов, до 14 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также около 60 единиц боевой и специальной техники, передает ТАСС. Практические этапы проходят в Баренцевом и Белом морях, на Кольском полуострове и архипелаге Новая Земля.

    Учебная тренировка поделена на несколько этапов. На текущем этапе военные отрабатывают планирование применения экспедиционной группировки сил для защиты береговой инфраструктуры на побережье Северного морского пути. В пресс-службе Северного флота отметили, что ключевой задачей учений является обеспечение безопасности объектов инфраструктуры Севморпути.

    В июле ВМФ России завершил масштабные учения «Июльский шторм».

    Комментарии (5)
    14 августа 2025, 16:36 • Новости дня
    При атаке БПЛА на Ростов-на-Дону повреждены 15 домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число многоквартирных домов, получивших повреждения в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника, составило 15, сообщили в администрации города со ссылкой на начальника управления по делам ГО и ЧС Алексея Азарянского.

    Помимо этого, пострадали одно административное здание и одно частное домовладение, передает ТАСС.

    Власти города уточнили, что для проведения аварийно-восстановительных работ из городского резервного фонда будет выделено финансирование.

    Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ходе атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек. В городе ввели режим ЧС после атаки.

    Саперы начали работать на месте атаки дрона в Ростове-на-Дону.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 14:32 • Новости дня
    Из украинского плена возвращены 84 российских военнослужащих

    Минобороны сообщило о возвращении 84 военных из плена

    Из украинского плена возвращены 84 российских военнослужащих
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В четверг в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, возвращены 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона также передала Украине 84 военнопленных, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им уже оказывается медицинская и психологическая помощь. Все они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

    Минобороны отдельно подчеркнуло, что посреднические усилия в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

    «При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», – заявили в ведомстве.

    В июне Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет.

    В мае Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

    Комментарии (2)
    13 августа 2025, 02:58 • Новости дня
    Секретная служба США выразила намерение охранять Путина на Аляске

    ТАСС: Путина в Анкоридже намерены сопровождать агенты Секретной службы США

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках визита Владимира Путина в Анкоридж его безопасность обеспечит не только российская, но и американская сторона, включая Секретную службу.

    Бывший сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд подтвердил, что во время визита президента России Владимира Путина на Аляску его будут охранять не только представители личной охраны, прибывшей из России, но и агенты американской Секретной службы, сообщает ТАСС.

    Макдоналд подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в полной безопасности мировых лидеров во время подобных визитов.

    «Мы не хотим, чтобы с президентом Путиным что-либо произошло, когда он находится здесь. Как и российские органы власти не хотели бы, чтобы с президентом Трампом что-то произошло, если бы он находился в России», – отметил он.

    По словам Макдоналда, политические разногласия не влияют на работу служб охраны высших должностных лиц.

    Макдоналд рассказал, что у него был исключительно позитивный опыт взаимодействия с коллегами из других стран, в том числе России. Он лично участвовал в организации охраны Джорджа Буша – младшего во время его визита в Петербург, где тесно сотрудничал с российскими спецслужбами.

    Бывший агент выразил уверенность, что профессиональные отношения между компетентными органами позволяют абстрагироваться от политических обстоятельств ради безопасности руководителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры президентов России и США должны пройти на военном объекте в Анкоридже из-за отсутствия альтернативных площадок в туристический сезон.

    Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что оба президента способны серьезно повлиять на урегулирование ситуации на Украине, отмечая высокий интерес к встрече.

    Американские СМИ назвали сразу несколько потенциальных площадок для переговоров, включая аэропорт, военную базу и отели.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 19:30 • Новости дня
    Российским туристам за рубежом рекомендовали с запасом пополнить счет телефона

    АТОР: Туристам из России следует с запасом пополнить счет телефона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские туристы, находящиеся за рубежом или планирующие поездки, должны заблаговременно пополнить мобильный счет, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Это поможет избежать проблем с доступностью связи в случае непредвиденных обстоятельств, сообщили в АТОР, передает ТАСС. В рекомендациях также подчеркивается, что родственников и друзей стоит предупредить о возможных сложностях связи.

    «Если им не удается дозвониться, это не означает, что произошли неприятности – это новые особенности работы сервиса», – подчеркнули в АТОР. В ассоциации добавили, что даже если возникнут проблемы с WhatsApp или Telegram, всегда можно воспользоваться альтернативными мессенджерами. В их числе упоминаются как зарубежные, так и российские сервисы, например VK-мессенджер или Max.

    Напомним, в среду Роскомнадзор объявил о введении в России частичных ограничений на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Решение связано с борьбой против телефонных мошенников, использующих данные сервисы для обмана граждан.

    В Минцифры заявили, что доступ к звонкам через зарубежные мессенджеры смогут восстановить при условии полного выполнения российских законов и требований регуляторов.

    Депутат Госдумы Артем Кирьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что через мессенджеры WhatsApp и Telegram совершались десятки миллионов мошеннических звонков, государство внимательно относится к этой проблеме, поэтому ввело ограничения из-за масштаба угрозы.

    Комментарии (0)
