Сегодня в Госдепе уволили всех аналитиков по России накануне встречи Трампа с Путиным. Зачем нужны эксперты, когда есть Netflix-логика? Что может пойти не так, когда президент встречается с лидером ядерной державы без советников, понимающих, о чем они вообще говорят?0 комментариев
Постпред России Ульянов указал на шанс оздоровить международные отношения
Переговоры российского президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа могут дать международным отношениям реальный шанс на оздоровление, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Есть реальный шанс сделать нынешние международные отношения гораздо более здоровыми. Лидеры России и США могут это сделать», – написал дипломат в соцсети Х.
Ульянов добавил, что Украина и Евросоюз, скорее всего, продолжат усилия по срыву позитивных тенденций. Он также выразил надежду, что их попытки по-прежнему останутся без внимания.
Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.
Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы.