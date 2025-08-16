Постпред России Ульянов указал на шанс оздоровить международные отношения

Tекст: Ирма Каплан

«Есть реальный шанс сделать нынешние международные отношения гораздо более здоровыми. Лидеры России и США могут это сделать», – написал дипломат в соцсети Х.

Ульянов добавил, что Украина и Евросоюз, скорее всего, продолжат усилия по срыву позитивных тенденций. Он также выразил надежду, что их попытки по-прежнему останутся без внимания.

Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп после короткой фотосессии на летном поле отправились на саммит в автомобиле президента США, обменявшись репликами. Наблюдатели отметили, что решение российского лидера сесть в лимузин президента США выдает высокий уровень доверия. В автомобиле политики общались без переводчика.

Лидеры России и США начали закрытую часть переговоров без заявлений для прессы.