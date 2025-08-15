В Тбилиси поставили под сомнение европейский выбор как возможность объединения с абхазами и осетинами

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

По ее словам, «в течение более тридцати прошедших после абхазской войны лет страна (в плане урегулирования) жила во лжи, надеясь на лозунги и музыкальные клипы».

«Так мы только отдалили потерянные территории», – считает Чибурданидзе.

По ее словам, «сегодня ситуация изменилась и приближается этап укрепления нашего сосуществования».

«Грузинский народ выбрал евроинтеграцию, но надо обязательно знать, выбирают ли ее абхазский и осетинский народы», – заявила она.

Чибурданидзе считает, что трудности в поиске путей примирения «являются результатом неправильной политики, которой мы следовали по подсказке Запада».

«Судя по всему, мы предпочли возвращению потерянных территорий либерализацию визового режима и вступление в Евросоюз, что еще больше отдалило нас» от абхазов и осетин, считает она.

По ее словам, тридцать с лишним лет Грузия слышит, что «членство в ЕС стимулировало бы абхазов к сосуществованию с нами, но о чем они реально думали, никто не говорил народу Грузии».

По мнению Тамар Чибурданидзе, грузины должны знать, хотят ли абхазы и осетины евроинтеграции.

«Если мы хотим их вернуть, должно произойти совпадение наших целей. Если же они не хотят (евроинтеграции), мы сами должны решить, что для нас важнее, территориальная целостность или комфорт «безвиза», – заявила член партии «Сила народа».

«Предлагает ли нам Европа действенные шаги для восстановления территориальной целостности? Подразумевается ли в ее позиции урегулирование отношений с Россией как с главной стороной в конфликте? Или мы опять должны следовать политике «глобальной партии войны» и воевать с Россией?», – задается вопросами Чибурданидзе.