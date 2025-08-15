  • Новость часаЧисло погибших при взрыве на рязанском заводе возросло до пяти человек
    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту
    Эксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после Аляски
    В Госдуме оценили вероятность запрета фильмов «Брат» и «Бригада»
    Стало известно о планах Трампа лично встретить Путина с почестями
    Взрыв разрушил здание порохового цеха на рязанском заводе «Эластик»
    Bloomberg: Санкции привели к буму в российском виноделии
    В Китае задержали ключевого дипломата
    Вучич обвинил протестующих в попытке поджечь людей в Нови-Саде
    Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    15 августа 2025, 13:17

    Командование 60-й бригады ВСУ сбежало с краснолиманского направления

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование и значительная часть личного состава 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ оставили позиции на краснолиманском направлении, в результате чего управление батальоном утрачено.

    Треть личного состава батальона обеспечения и командование 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно покинули свои позиции на краснолиманском направлении, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, связь с этими военнослужащими полностью утрачена, а управление подразделением оказалось полностью дезорганизовано. В силовых структурах уточнили: «Практически треть военнослужащих батальона обеспечения вместе с управлением 60 ОМБр ВСУ сбежали из расположения на краснолиманском направлении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие раскрыли ВС России координаты командного пункта. Несколько солдат ВСУ ранее передали координаты заградотрядов и сбежали. Офицер ВСУ Кукарин сбежал из своей части ради убежища в России.

    14 августа 2025, 14:44
    Анпилогов объяснил важность уничтожения производства на Украине ракет «Сапсан»

    @ VoidWanderer/Wikipedia

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Совместная операция ФСБ и Минобороны по уничтожению предприятий ВПК Украины отбросила производство оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» за рамки временных восстановительных возможностей Киева. Это обезопасит Европейскую часть России, ведь офис Зеленского планировал увеличить поражающие возможности ракет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Значение проведенной Россией операции огромно. Украина разрабатывала мощный оперативно-тактический ракетный комплекс, в зону поражения которого попадали Москва, Минск, ряд других городов. Также Киев хотел увеличить дальность действия ОТРК до одной тыс. км. То есть угроза создавалась бы, например, для аэродромов стратегической авиации в Саратовской области и наших ключевых промышленных районов», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Судя по имеющимся данным, ракета «Сапсана» способна нести фугасную боевую часть весом около тонны – эта мощь сопоставима с КАБ-1500. То есть, один снаряд может «сложить» жилой пятиэтажный дом, административное здание или цех любого предприятия – металлургического, нефтяного, химического. Таким образом, даже один удар украинского ОТРК мог бы привести к многочисленным человеческим жертвам и экологической катастрофе», – продолжил он.

    «Это был бы серьезный вызов для нашей системы ПВО, потому что баллистические цели – одни из самых сложных для перехвата. В этом нас убеждают, в частности, ход СВО, а также недавний ирано-израильский конфликт», – подчеркнул собеседник.

    «Изначально для производства «Сапсанов» использовался «Южмаш», затем – Павлоградский завод, шосткинская «Звезда» и масса смежных участников. Основные предприятия цикла представляют из себя множество производственных цехов, сложные системы подземных коммуникаций, которые строились из расчета на продолжение работы даже в условиях глобального конфликта», – указал спикер.

    «Таким образом, ФСБ и Минобороны осуществили сложную задачу по поражению ключевых узлов всей производственной цепочки «Сапсанов». Судя по всему, перед атакой была проведена серьезная операция по выявлению внутренней организационной и физической структуры заводов, расположения уникального оборудования, станочного парка, линий термической и механической обработки, цементирования», – отметил аналитик.

    «Важную роль в реализации атаки могли сыграть горизонтальные связи представителей военного ведомства и спецслужб непосредственно с работниками украинских заводов. Я сам родом из Днепропетровска, и точно знаю, что далеко не все там хотят эскалации, которую вызвало бы создание и применение этих ракет Киевом против России», – детализировал собеседник.

    По его словам, у Украины до недавнего времени оставался огромный советский задел по производству баллистических ракет, несмотря на последние 30 лет упадка. «Судя по всему, Берлин, финансируя этот проект, заботился не только о том, чтобы усилить эскалацию конфликта с Россией. Германия намеревалась перенять наработанные технологии и производство «Сапсанов», – считает Анпилогов.

    «Таким образом, уничтожение цепочки разработки и производства «Сапсанов» – это веха в спецоперации в части демилитаризации Украины. Эта структура, наверное, не полностью разрушена, но выведена за временные рамки возможного восстановления с учетом нынешнего потенциала Киева. Следом в дело должна вступать наша дипломатия, которая призвана добиться, чтобы Киев подписал соглашение об отказе от этой программы», – резюмировал аналитик.

    Ранее стало известно, что российские силы нанесли удары по предприятиям ВПК Украины, задействованным в создании и производстве оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Операция была проведена совместно ФСБ и Минобороны. По их сведениям, Украина втайне развивала ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимся от СССР.

    Там Киев и его западные партнеры пытались организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации, подчеркнуло министерство. Кроме того, за июль ВС России нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, и ударными дронами.

    Целями стали конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, сборке ракетного оружия. Кроме того, поражены развернутые украинскими военными для обороны этих объектов западные комплексы ПВО. В одной лишь Днепропетровской области уничтожили четыре установки ЗРК Patriot, а также американская РЛС AN/MPQ-65, обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения.

    «Скоординированные действия российских силовых ведомств позволили предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории России и ликвидировать техническую базу производства ракет. ВПК Украины понес колоссальный ущерб», – сообщает Минобороны в своем Telegram-канале. В ведомстве добавили, что информация о срыве планов Киева подтверждена несколькими независимыми источниками.

    За последние два года Россия собрала неопровержимые доказательства причастности Украины к созданию ракетных систем: видео со сборочных площадок, записи переговоров руководства украинского ВПК, сведения об усилении оборонительных систем (ПВО, ПРО, РЭБ, в том числе Patriot) для защиты предприятий.

    У ФСБ была информация и точные координаты предприятий, задействованных в проекте. Производство развернули на оборонных предприятиях в Днепропетровской и Сумской областях, включая Павлоградский химический завод (ПХЗ) и Шосткинский казенный завод «Звезда», сообщает РИА «Новости».

    По имеющимся данным, спецслужбы установили, что за контрразведывательное обеспечение ПХЗ, где планировали хранить твердое ракетное топливо для ОТРК, отвечал сотрудник СБУ Александр Девяткин. По сведениям российской спецслужбы, весной руководство ПХЗ подготовило в адрес Минобороны Украины проектную документацию по «Сапсану».

    Что примечательно, в мае Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и представителями вооруженных сил ФРГ. Вскоре после этого немецкое минобороны опубликовало сообщение о подписании оборонного соглашения. В нем уточняется, что Германия «профинансирует производство систем вооружения большой дальности на Украине» в рамках обязательства инвестировать украинское производство вооружений.

    «Значительное количество систем вооружения большой дальности должно быть произведено в 2025 году. Системы вооружения быстро поступят в распоряжение украинских вооруженных сил — первые из них могут быть развернуты всего через несколько недель. Никакая дополнительная подготовка не потребуется», – напоминает анонс ведомства РБК.

    Более того, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявлял, что Германия профинансирует Украине закупки ракет большой дальности в трехзначном количестве.

    15 августа 2025, 07:40
    Азербайджанский наемник ВСУ с тату в виде свастики сдался в плен армии России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин Азербайджана, боец 3-й штурмовой бригады ВСУ Азазаде Асим Махироглы, был взят в плен на линии соприкосновения в районе села Петровское.

    Как сообщает корреспондент ТАСС, наемник Азазаде Асим Махироглы сдался российским военным в районе села Петровское, расположенного на границе ЛНР и Харьковской области. Он служил в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и был уроженцем Баку.

    Наемник рассказал, что оказался в плену после окружения группой российских военных. «Я решил сдаться, когда понял, что дальнейшее сопротивление бессмысленно», – заявил он.

    Военнопленный продемонстрировал татуировки с нацистской символикой, среди которых была свастика. В данный момент он находится в безопасности и под контролем российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий рассказал об угрозах «утилизации» со стороны азербайджанского командира. Подполье в Одессе заявило о присутствии наемников из Азербайджана и Грузии.

    14 августа 2025, 21:40
    Революция в Сербии началась?

    В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    15 августа 2025, 08:06
    Российская армия зашла на окраины Кировска в ДНР

    Эксперт Марочко сообщил о начале продвижения ВС России на западные окраины Кировска

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Передовые подразделения российской армии совместно с разведчиками приступили к заходу на западные окраины Кировска в Донецкой народной республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские подразделения начали заходить на западные окраины Кировска в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС.

    Марочко добавил, что наступление ведется совместно с разведывательными группами. Кировск расположен северо-западнее Торского.

    Он заявил: «Украинские боевики пытаются противодействовать: в большей степени с высот южной части Торского и занимаемых позиций юго-западнее Ямполовки».

    Эксперт также отметил, что украинским военным на этом участке фронта не хватает сил. По его словам, солдаты ВСУ избегают прямых боестолкновений и в основном используют дистанционные средства поражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко сообщил о продвижении ВС России в районе Ставков в ДНР. Он также заявил о росте случаев дезертирства среди бойцов ВСУ. Марочко подтвердил начало зачистки населенного пункта Среднее в ДНР.

    15 августа 2025, 09:51
    Российские военные уничтожили взвод «Азова» и пункт управления дронами в ДНР
    @ Михаил Андроник/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР российские силы поразили пункт управления беспилотниками и уничтожили до взвода бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), сообщило Минобороны.

    Российские военные южной группировки уничтожили взвод боевиков 12-й бригады Нацгвардии Украины (входит в «Азов») и пункт управления дронами в районе Клебан-Быка, позиции противника вскрыли с помощью разведки, указало ведомство, передает ТАСС.

    Его позиции поразили огнем 152-мм гаубицы «Мста-Б» и FPV-дронами.

    В результате операции были уничтожены два блиндажа с личным составом и пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Общие потери противника составили до взвода пехоты, включая расчет БПЛА.

    Напомним, в Краматорске в ДНР уничтожили медиапредставителя «Азова» Ивана Смаглюка.

    До этого внутри подразделений «Азова» начался конфликт. Он разгорелся после того, как майора 12-й бригады Нацгвардии Андрея Кориневича избили бойцы 3-й штурмовой бригады.

    14 августа 2025, 16:52
    Более 50 км границы с Днепропетровской областью перешли под контроль России

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские военные взяли под контроль участок госграницы после освобождения населенного пункта Искра в Донецкой народной республике, что позволило создать буферную зону.

    Более 50 км государственной границы России на стыке с Днепропетровской областью перешли под контроль российских военных после освобождения населенного пункта Искра, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, «с освобождением Искры под контроль Российской Федерации перешло более 50 км государственной границы. По моим данным, наши военнослужащие продвигаются немного южнее и западнее Искры. То есть создают буферную зону для того, чтобы обезопасить государственную границу Российской Федерации». Эксперт отметил, что продвижение армии России направлено на обеспечение безопасности границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, украинские военные передали российским войскам координаты командного пункта ВСУ.

    Российские военные уничтожили места хранения беспилотников и склады боеприпасов противника.

    Вооруженные силы России расширили зону контроля возле Доброполья и приблизились к городу с юга и юго-востока.

    14 августа 2025, 14:01
    Боец Турист: Щербиновку в составе ВСУ обороняли женщины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В рядах украинской армии, оборонявших Щербиновку в ДНР, было много женщин-военнослужащих, заявил командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки с позывным Турист.

    «В каждой группе [противника] женщина была. Вот это прям сильно бросилось [в глаза]. Ну, допустим, вот группа – три человека, вот в группе одна женщина», – сказал Турист, передает ТАСС.

    Военнослужащий добавил, что повидал много разных групп, около роты. Он предположил, что женщины могут быть операторами беспилотников или систем РЭБ.

    «В стрелковый бой они с нами не вступали, они сразу убегали», – указал он.

    Напомним, ВС России установили контроль над Щербиновкой в ДНР, а также над Искрой. Бойцов с освобождением населенных пунктов поздравлял глава Минобороны Андрей Белоусов.

    15 августа 2025, 11:41
    Десантники уничтожили железобетонные укрепления ВСУ за Часовым Яром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десантники 98-й дивизии наносят удары по железобетонным укреплениям ВСУ за Часовым Яром, используя разведывательно-ударные дроны и артиллерию.

    Десантники 98-й воздушно-десантной дивизии продолжают уничтожать позиции ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром в Донбассе, передает РИА «Новости». Они разрушили несколько опорных пунктов и пехоты противника, а также уничтожили созданную ВСУ инфраструктуру.

    По словам одного из бойцов, сейчас в направлении Константиновки активно вскрываются блиндажи и опорные пункты противника. Российские военнослужащие отмечают, что украинские солдаты пытаются использовать инженерные сооружения для обороны, однако десантники с помощью разведывательно-ударных дронов и артиллерии наносят точные удары по обнаруженным позициям.

    Артиллерист с позывным «Дукалис» добавил: «Мы работаем сейчас по уничтожению опорных пунктов противника, потому, что после освобождения Часова Яра противник начал окапываться и пытается закрепиться». В результате этих действий, по данным военных, возможности ВСУ к обороне на этом участке фронта существенно снижаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за всю историю спецоперации на Украине группировку ВСУ.

    15 августа 2025, 02:23
    В результате атаки БПЛА на дом в Курске начался пожар и погибла женщина
    @ Главное управление МЧС по Курской области/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Курске после атаки украинского беспилотника на многоэтажный дом начался пожар, погибла женщина, пострадали еще шесть человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «Бесчеловечные преступления украинских нацистов», – заявил Хинштейн в Telegram.

    По его словам, ночью в Железнодорожном районе Курска беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом, вызвав пожар на четырех верхних этажах здания.

    Одна женщина погибла, еще шесть человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. «Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления», – заявил Хинштейн.

    В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные службы и пожарные, ликвидирующие огонь. Утром запланирован подомовой обход для фиксации всех повреждений, будет организована помощь в восстановлении поврежденного жилья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хинштейн сообщил о ранении трех человек в результате атак украинских беспилотников на Рыльский и Глушковский районы.

    14 августа 2025, 22:44
    ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

    Tекст: Вера Басилая

    Последняя дорога снабжения ВСУ в Красноармейске ( украинское название – Покровск) оказалась под огневым контролем российских военных, что осложнило логистику для противника, сообщил разведчик с позывным «Король».

    Российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения украинских войск в Красноармейске (украинское название – Покровск), передает РИА «Новости».

    Разведчик с позывным «Король» отметил, что логистические пути противника практически отрезаны, безопасных маршрутов для перемещения техники к Красноармейску и Мирнограду с их стороны не осталось.

    Он уточнил, что данная трасса ранее была защищена противодроновой сеткой, однако разведчики выявили разрывы в укрытии и начали поражать украинскую технику в туннеле. По его словам, российские военные начали выбирать оптимальное время для ударов, когда по дороге проходило наибольшее число украинской техники, что привело к потере возможности безопасно использовать маршрут.

    Минобороны России ранее информировало, что группировка «Центр» нанесла поражение украинским войскам в районе Красноармейска и других населенных пунктов Донецкой народной республики.

    Ранее транспортная магистраль между Красноармейском и Павлоградом оказалась под полным огневым контролем российских военных.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о переброске сил ВСУ под Красноармейск.

    14 августа 2025, 16:59
    ВС России ударом «Искандера-М» уничтожили РСЗО HIMARS в Сумской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», примененный Вооруженными силами России, нанес удар по позиции реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Жихово в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Ведомство уточнило, что в результате удара была уничтожена пусковая установка HIMARS, одна сопровождающая автомашина и до десяти военнослужащих противника, передает ТАСС.

    Минобороны также опубликовало видеозапись поражения цели.

    В мае ВС России поразили место укрытия украинской РСЗО HIMARS.

    Также сообщалось, что ВС России уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении.

    15 августа 2025, 05:22
    Британская газета Telegraph призвала признать поражение Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Украина потерпела поражение в конфликте с Россией, Великобритании следует признать, что он фактически завершен, заявила обозреватель Daily Telegraph Шерелл Джейкобс.

    Джейкобс в колонке для Daily Telegraph подчеркнула необходимость «отбросить возмущение, эмоции, самообман и взглянуть фактам в лицо». «В рамках того, что, возможно, войдет в историю как крупнейший провал западной внешней политики XXI века, Украина проиграла войну с Россией», – приводит ее слова ТАСС.

    По мнению Джейкобс, конфликт закончится «скорее раньше, чем позже», и произойдет это на выгодных для России условиях. В своей статье она добавила, что Британии следует признать, что конфликт на Украине «фактически завершен».

    Она связала сложившуюся ситуацию с изменением позиции США и отсутствием достаточных инвестиций Европы в собственную оборону. В связи с этим Джейкобс отметила, что реакция Европы носит лицемерный характер.

    В заключение она призвала Лондон готовиться к еще более масштабному конфликту в будущем, подчеркнув, что мир становится все более опасным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия отказалась от идеи разместить 30-тысячный контингент на Украине и теперь разрабатывает план по созданию «сил поддержки» после завершения боевых действий. В резиденции Чивнинг-хаус под Лондоном прошли переговоры по Украине с участием главы МИД Британии Дэвида Лэмми, вице-президента США Джэй Ди Вэнса, главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

    15 августа 2025, 09:08
    В Красноармейске бабушка с иконой выбежала к российскому дрону

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Красноармейске (укр. название – Покровск) местная жительница с иконой вышла навстречу российскому беспилотнику, чтобы указать на присутствие мирных людей в районе боевых действий, сообщил разведчик группировки войск «Центр» с позывным «Король».

    Российский беспилотник вел наблюдение за районом, где была замечена православная молельня, пояснил «Король» РИА «Новости».

    Во время осмотра из здания выбежала пожилая женщина с иконой в руках, операторы дрона расценили это как сигнал о присутствии мирных жителей. «Бабушка с иконой, что дало нам понять, что в этом месте нам работать не нужно», – сказал собеседник.

    По словам разведчика, после просмотра записей стало понятно, что женщина специально показывала икону, чтобы привлечь внимание операторов дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, В мае в Часовом Яре российские бойцы провели срочную эвакуацию мирных жителей, скрывавшихся в подвалах, где заканчиваются вода и продукты.

    В марте в ходе эвакуации в Часовом Яре российские военнослужащие отвлекали огонь противника на себя, чтобы дать возможность мирным жителям покинуть опасную зону.

    В апреле военнослужащие группировки «Восток» эвакуировали из-под обстрелов ВСУ четверых жителей Константинополя в ДНР.

    15 августа 2025, 01:45
    В результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены 20 зданий

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены 20 зданий, а также припаркованные рядом автомобили, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Осмотрел место атаки БПЛА в Ростове. Пострадали 20 зданий. Повреждены окна, балконы, припаркованные рядом автомобили», – сообщил Слюсарь в Telegram.

    Слюсарь сообщил, что оперативная комиссия устанавливает сумму ущерба, уже поступило 175 заявлений от жителей.

    По его словам, люди интересуются сроками возвращения в свои квартиры и возможностями компенсации убытков. Он подчеркнул: «Делаем все, чтобы быстро помочь людям». Слюсарь добавил, что на месте работает мобильный пункт полиции.

    Глава региона также посетил больницу, где встретился с пострадавшей во время происшествия девочкой Машей. Слюсарь рассказал, что Маша мечтает попасть на Кремлевскую елку, пообещал исполнить ее желание и пожелал ей скорейшего выздоровления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Слюсарь сообщил, что в ходе атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек. В городе ввели режим ЧС после атаки.

    14 августа 2025, 22:31
    Взрывы прогремели в Сумах и подконтрольном Киеву Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов прозвучала в четверг в городах Сумы и Херсоне во время действия воздушной тревоги, зафиксированной в нескольких областях на Украине.

    Вечером в четверг в украинском городе Сумы прогремел взрыв, передает РИА «Новости». Как сообщили в Telegram-канале телеканала «Общественное», в городе был слышен сильный звук, предположительно взрыв. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

    Практически одновременно взрывы были слышны в городе Херсон, который находится под контролем ВСУ. Украинский телеканал «Общественное» опубликовал сообщение о серии мощных взрывов в черте города.

    Воздушная тревога на момент происшествий продолжала действовать в Сумской, Полтавской, Черниговской областях, а также в ряде районов Днепропетровской и Киевской областей. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

    В Сумах ранее произошла серия взрывов. В Черниговской области на Украине также прогремели взрывы.

    14 августа 2025, 14:51
    Украинский БПЛА ударил по вышке сотовой связи в Горловке

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара украинского беспилотника по вышке сотовой связи в поселке шахты имени Изотова в Горловке жители оказались полностью без связи, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Приходько, украинский беспилотник атаковал вышку сотовой связи в поселке шахты имени Изотова в Никитовском районе Горловки. В результате удара весь поселок остался без связи.

    По словам Приходько, утром тот же дрон сбросил взрывоопасный предмет на кровлю учреждения в поселке, однако обошлось без пострадавших. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины заявило, что украинские войска несколько раз атаковали Никитовский район Горловки с применением беспилотников-камикадзе.

    Также утром четверга район подвергся артобстрелу натовской артиллерией, были выпущены два снаряда.

    Ранее жительница Горловки погибла в результате атаки БПЛА ВСУ.

    В результате падения обломков БПЛА на Волгоградский НПЗ произошло возгорание нефтепродуктов.

    Российские военные отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. При атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек.

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    В пятницу в 22:30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога. Подробности

    Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

    ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Дальность новой баллистической ракеты позволяла ВСУ наносить удары вглубь территории Белоруссии и России. Информацию о военных заводах и участии в проекте Германии российские оперативники собирали последние два года. Эксперты считают эту операцию вехой в процессе демилитаризации Украины. Подробности

    За что «мировое еврейство» невзлюбило Израиль

    Могут ли евреи не любить собственное государство, которое досталось им с таким трудом? Оказалось, что могут – особенно если это евреи американские. Некоторые из них даже сравнивают действия Израиля с Холокостом, погубившим миллионы евреев, и от имени мирового еврейства выдвигают требования к израильскому руководству. Как и почему происходит все это? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

      В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

