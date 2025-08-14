Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.0 комментариев
Мишустин прибыл в Киргизию с официальным визитом
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Киргизию, где примет участие в переговорах и заседании Евразийского межправительственного совета.
Самолет председателя правительства России Михаила Мишустина приземлился в международном аэропорту Иссык-Куль, передает ТАСС.
Кортеж российского премьера проследовал в Чолпон-Ату, где в культурном центре «Рух Ордо» имени Чингиза Айтматова пройдет встреча с главой кабинета министров Киргизии Адылбеком Касымалиевым.
В рамках визита в Чолпон-Ате ожидаются двусторонние российско-киргизские переговоры на уровне глав правительств, которые состоятся в Доме-музее Чингиза Айтматова. По итогам переговоров стороны могут обсудить вопросы взаимодействия в ключевых сферах.
Вечером запланировано проведение заседания Евразийского межправительственного совета, в ходе которого премьеры государств-участников Евразийского экономического союза подведут предварительные итоги работы объединения в 2024 году. Программа встречи включает обсуждение вопросов создания общего рынка нефти, газа, а также концепций по формированию рынков лекарств и медицинских изделий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Киргизии Садыра Жапарова. Путин поблагодарил Киргизию за предоставление русскому языку особого статуса. Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил успешное многоплановое сотрудничество с Россией и полное доверие между двумя странами.