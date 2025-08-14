Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.0 комментариев
Ушаков: Вашингтон объявит состав делегации на саммите на Аляске
Ушаков: Состав делегации США на переговорах Путина и Трампа определен
Вашингтон официально объявит состав американской делегации на переговорах на Аляске, он определен, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Состав американской делегации на переговорах президентов России и США, которые пройдут 15 августа на Аляске, уже определен, передает ТАСС. По словам помощника президента России по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, озвучивать состав будет американская сторона.
Ранее Россия и США согласовали программу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ушаков сообщил, что глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев будут присутствовать на переговорах России и США.
До этого Дональд Трамп выразил обеспокоенность тем, что участие Владимира Зеленского на саммите с Россией на Аляске 15 августа может сорвать переговоры по украинскому урегулированию.
Также стало известно, что Путин и Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в 22.30 мск на Аляске.
Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.