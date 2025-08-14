Ушаков: Вашингтон объявит состав делегации на саммите на Аляске

Ушаков: Состав делегации США на переговорах Путина и Трампа определен

Tекст: Вера Басилая

Состав американской делегации на переговорах президентов России и США, которые пройдут 15 августа на Аляске, уже определен, передает ТАСС. По словам помощника президента России по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова, озвучивать состав будет американская сторона.

Ранее Россия и США согласовали программу встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ушаков сообщил, что глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев будут присутствовать на переговорах России и США.

До этого Дональд Трамп выразил обеспокоенность тем, что участие Владимира Зеленского на саммите с Россией на Аляске 15 августа может сорвать переговоры по украинскому урегулированию.

Также стало известно, что Путин и Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в 22.30 мск на Аляске.

Газета ВЗГЛЯД писала, что визит Путина превратит Аляску в самое защищенное место в США.