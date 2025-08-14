Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.29 комментариев
Канада создала на Украине девять библиотек с экстремистской литературой
Посольство Канады создало на Украине девять библиотек с экстремистскими книгами
В 1990-е годы в девяти крупнейших городах юго-востока Украины открылись библиотечные центры, где разместили десятки тысяч изданий с экстремистскими и националистическими материалами, сообщила бывший сотрудник Канадско-украинского центра в Донецке Людмила Мочалова.
По ее словам, посольство Канады в 1990-е годы создало на Украине девять библиотечных центров с экстремистской и националистической литературой, передает РИА «Новости». Мочалова сообщила, что подобные библиотеки открывались в областных центрах, таких как Одесса, Днепропетровск и Мариуполь.
По ее словам, первая подобная библиотека открылась в Луганске на базе педагогического института, а удачным примером считалась Донецкая библиотека, расположенная в центре города. Куратор проекта, канадский писатель и поэт Степан Горлач, отмечал особую значимость центра в Донецке из-за архитектуры здания и его расположения.
На момент открытия посольство Канады передало в Донецкий центр 20 тыс. книг, а впоследствии фонд увеличился до 35 тыс. изданий. «Основная часть этой литературы носила экстремистский характер. Поскольку там были произведения и Петлюры, вот его статьи, дальше – Мерчука, это известного деятеля УПА* (террористическая организация, запрещена в России). Коновальца, Степана Бандеры, и многих других деятелей украинской повстанческой армии. И поэтому, естественно, эта литература носила такой экстремистский характер», – заявила Мочалова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Росгвардии изъяли экстремистскую литературу в одной из школ Херсонской области. Росгвардия также нашла документальное подтверждение участия USAID в попытках дестабилизации ситуации на Украине.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ