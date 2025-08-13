Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.2 комментария
Пепловое облако Ключевского вулкана дошло до Петропавловска-Камчатского
Пепловая масса, движущаяся на высоте в несколько километров, распространилась на юго-запад от Ключевского вулкана, ее заметили над Петропавловском-Камчатским, сообщили в Единой геофизической службе РАН.
Распространение пеплового облака в юго-западном направлении зафиксировали на спутниковых снимках Himawari-9, указали в службе, передает РИА «Новости».
Размер облака составляет 350 на 110 километров, высота – четыре с половиной километра.
Специалисты отметили, что интенсивность выбросов снизилась, и сейчас облако поднимается до пяти с половиной километров над уровнем моря. В МЧС по Камчатскому краю сообщили, что опасность выпадения пепла в населенных пунктах уже миновала.
Напомним, в среду на Камчатке зафиксировали очередной значительный выброс пепла Ключевским вулканом, шлейф распространился на 302 километра к юго-западу, высота выброса достигла пяти с половиной километров.