    БРИКС встала стеной за Путиным перед встречей с Трампом на Аляске
    Орбан: Венгрия может устроить распад Украины за один день
    Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
    Заслуженный учитель рассказал, какие домашние задания школьнику не сможет сделать ИИ
    Российская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР
    CNN сообщил о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе
    США призвали Киев реалистично оценить боеспособность Украины
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    Китай ввел санкции против двух европейских банков
    Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    13 августа 2025, 09:31 • Новости дня

    Пепловое облако Ключевского вулкана дошло до Петропавловска-Камчатского

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пепловая масса, движущаяся на высоте в несколько километров, распространилась на юго-запад от Ключевского вулкана, ее заметили над Петропавловском-Камчатским, сообщили в Единой геофизической службе РАН.

    Распространение пеплового облака в юго-западном направлении зафиксировали на спутниковых снимках Himawari-9, указали в службе, передает РИА «Новости».

    Размер облака составляет 350 на 110 километров, высота – четыре с половиной километра.

    Специалисты отметили, что интенсивность выбросов снизилась, и сейчас облако поднимается до пяти с половиной километров над уровнем моря. В МЧС по Камчатскому краю сообщили, что опасность выпадения пепла в населенных пунктах уже миновала.

    Напомним, в среду на Камчатке зафиксировали очередной значительный выброс пепла Ключевским вулканом, шлейф распространился на 302 километра к юго-западу, высота выброса достигла пяти с половиной километров.

    12 августа 2025, 10:17 • Новости дня
    Оборонявшие приграничье и районы Кубани от ВСУ получили право на статус ветерана

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство расширило список территорий, оборона которых от атак украинских формирований теперь дает право получить статус ветерана боевых действий, включая Крым, Севастополь и районы Кубани.

    Перечень территорий, прилегающих к зоне специальной военной операции, был расширен правительством, передает ТАСС.

    В список вошли Крым, Севастополь, Белгородская, Брянская, Курская области, Темрюкский район, города Анапа, Новороссийск и Геленджик Краснодарского края, а также Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

    Теперь участники обороны этих регионов от атак украинских формирований могут получить статус ветерана боевых действий. В первую очередь это касается военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и добровольцев, отражавших украинские нападения на указанные территории.

    Согласно апрельскому закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, защита от нападений на Курскую область уже давала право на ветеранский статус. Теперь это право распространено и на защитников других приграничных и кубанских районов.

    Для получивших инвалидность при защите этих территорий предусмотрено право на статус инвалида боевых действий.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий лицам, участвовавшим в выполнении задач спецоперации на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с момента их вхождения в состав России.

    12 августа 2025, 23:03 • Новости дня
    Путин обратился к участникам форума молодых журналистов в Калининграде

    Путин направил приветствие участникам форума «ШУМ» платформы «Росмолодежь.События»

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин пожелал участникам Всероссийского молодежного форума «ШУМ» успехов, подчеркнув значимость их вклада в освещение жизни страны.

    Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ», проходящего в Калининградской области, передает ТАСС.

    Форум собрал молодых журналистов, создателей просветительского контента и студентов профильных вузов со всей страны. Путин выразил уверенность, что дискуссии и встречи с ведущими экспертами помогут участникам получить поддержку единомышленников и реализовать свои проекты.

    В приветствии президент отметил: «Именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире».

    Путин также подчеркнул важность деятельности молодых журналистов для консолидации многонационального народа и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Он пожелал участникам форума плодотворного общения и ярких впечатлений.

    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    12 августа 2025, 20:18 • Новости дня
    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа

    Белый дом: Путин и Трамп встретятся в Анкоридже на Аляске

    Белый дом назвал место встречи Путина и Трампа
    @ DanitaDelimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двусторонний саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, «в пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», передает РИА «Новости».

    Ранее США решили перекрыть небо над Анкориджем из-за встречи Путина и Трампа.

    Сообщалось, что в Анкоридже для Секретной службы США арендовали жилье с шестью спальнями в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    12 августа 2025, 11:41 • Новости дня
    NYT: В результате российского удара погибли наемники ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара по учебному лагерю под Кропивницким погибли не менее 12 иностранных наемников, включая граждан США, Дании, Колумбии и Тайваня, сообщает The New York Times.

    В результате российского ракетного удара по учебному лагерю под Кропивницким погибли как минимум 12 иностранных военнослужащих, в том числе американцы, датчане, колумбийцы и тайваньцы, сообщает The New York Times. По словам очевидцев, удар пришелся по столовой лагеря в момент обеда. Украинские военные подтвердили потери, но не раскрыли детали.

    «Взрыв был самым громким, что я слышал, вокруг летели обломки, деревья тряслись», – заявил выживший американский наемник.

    Он сообщил, что после удара увидел не менее 15 погибших и более 100 раненых. По его словам, сдетонировал и склад боеприпасов, что усугубило разрушения и привело к новым жертвам.

    Иностранные солдаты служат как в регулярных частях ВСУ, так и в двух международных легионах, подчиненных украинской армии и разведке. Многие из последних рекрутов прибыли из Южной Америки, в частности Колумбии, привлекаемые зарплатой от одной до почти 2 тыс. долларов в месяц, с возможными премиями до 3 тыс. долларов. Российская сторона также использует наемников из других стран, пишет NYT.

    В июле удар стал одним из самых смертоносных для иностранных бойцов на Украине с начала спецоперации. Ранее жалобы на слабую безопасность и массовое пребывание солдат на общих обедах уже звучали. Призыв к расследованию звучит и после недавней атаки: сбор бойцов вне укрытий признан риском.

    Один из выживших американских бойцов признался, что не ожидал погибших именно на тренировке: его мотивировало желание помочь, но масштаб трагедии оказался неожиданным. Расследование инцидента продолжается, украинская сторона не раскрывает точную численность погибших и раненых.

    Ранее ВСУ заявили, что в результате ночного ракетного удара по учебному центру сухопутных войск на Украине погиб один военный, а более 20 получили ранения и акубаротравмы.

    До этого глава ВСУ Александр Сырский распорядился изменить систему обучения военных и максимально перевести учебный процесс под землю после ракетных ударов по центрам подготовки.

    Сырский также запретил скопления личного состава после атак на учебные центры.

    12 августа 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан заявил о поражении Украины и победе России

    Орбан назвал Украину проигравшей и потерявшей контроль над будущим

    Орбан заявил о поражении Украины и победе России
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина утратила возможность самостоятельно определять свою судьбу из-за поражения в конфликте с Россией.

    Виктор Орбан заявил, что Украина проиграла России, а ее дальнейшую судьбу будут решать другие страны, передает ТАСС. Выступая на YouTube-канале Patriota, Орбан подчеркнул, что Украина поставила под угрозу собственную государственность и нарушила баланс сил в Европе, стремясь вступить в НАТО и Евросоюз.

    «Украина проиграла, а Россия выиграла эту войну. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах западные деятели, стоящие за украинцами, признают, что это произошло, и что из всего этого последует», – заявил Орбан. Премьер добавил, что Киев не капитулировал только благодаря европейской военной и финансовой поддержке.

    Орбан отметил, что многие европейские лидеры питают иллюзии о возможности изменения режима в Москве через упорство Украины, однако он не разделяет эту точку зрения. Он считает, что Евросоюз должен возобновить диалог с Россией по аналогии с Соединенными Штатами. По мнению премьера, Европа оказалась вне процесса урегулирования украинского кризиса, которым сейчас занимаются Россия и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих стран Европы с Россией. Премьер отказался подписывать заявление лидеров ЕС по Украине. Он назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США.

    12 августа 2025, 14:52 • Новости дня
    Польша выслала 57 украинцев за флаги ОУН-УПА на концерте Коржа в Варшаве
    Польша выслала 57 украинцев за флаги ОУН-УПА на концерте Коржа в Варшаве
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Польши приняли решение депортировать группу иностранцев после демонстрации запрещенной символики на музыкальном мероприятии в Варшаве.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил на заседании правительства, что в отношении 63 человек возбуждены дела о выдворении, передает РИА «Новости». По его словам, 57 из них являются гражданами Украины и шесть – гражданами Белоруссии. Все они должны покинуть территорию Польши добровольно либо под принуждением.

    Туск подчеркнул, что эта мера связана с инцидентом, произошедшим на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа. Он отметил, что ситуация, вызвавшая общественное возмущение, считается теперь исчерпанной.

    Напомним, на выступлении Макса Коржа в Варшаве молодые люди размахивали флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признаны террористическими и запрещены в России).

    Ранее британского певца Рода Стюарта освистали на концерте за портрет Зеленского.

    12 августа 2025, 21:22 • Новости дня
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед саммитом России и США

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В Чугуев Харьковской области прибыла группа западных журналистов, которых планируют использовать для обвинения российских военных в жертвах среди мирных жителей после провокационного удара, сообщает Минобороны России.

    По данным, полученным из нескольких источников, киевский режим готовит провокацию с целью срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров, передает российское военное ведомство в своем Telegram-канале. Так, 11 августа СБУ автотранспортом доставила группу иностранных журналистов в Чугуев под видом подготовки репортажей о жизни в прифронтовом городе.

    Планируется, что непосредственно перед саммитом, в пятницу, Вооруженные силы Украины нанесут удар с использованием беспилотников и ракет по жилому кварталу или больнице. Ожидается, что среди мирного населения будет много пострадавших, а западные журналисты должны будут оперативно зафиксировать последствия удара.

    Официальная версия киевского режима предполагает возложение ответственности за происшествие на Вооруженные силы Российской Федерации с целью создания негативного медийного фона и срыва диалога между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Возможны аналогичные провокации в других населенных пунктах, находящихся под контролем Киева.

    Ранее глава Украины Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин и президент Америки Дональд Трамп не примут решения по Украине на Аляске. Напомним, Зеленского решили не приглашать на саммит.

    Белый дом сообщил о планах Трампа встретиться с Путиным тет-а-тет.

    12 августа 2025, 15:48 • Новости дня
    Зеленского решили не приглашать на Аляску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд главы киевского режима Владимира Зеленского на Аляску во время проведения саммита России и США не ожидается.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. «Ожидать его приглашения не стоит», – заявил один из собеседников агентства.

    Другой источник отметил, что Соединенные Штаты не станут препятствовать возможным позитивным результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    Напомним, Трамп не подтвердил присутствие Зеленского на встрече на Аляске.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече лидеров.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    12 августа 2025, 19:07 • Новости дня
    Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России

    Инфекционист Поздняков назвал конец осени стартом новой волны COVID-19

    Инфекционист назвал сроки начала новой волны COVID-19 в России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Врач-инфекционист Андрей Поздняков считает, что рост заболеваемости коронавирусом может начаться ближе к концу осени на фоне ослабления коллективного иммунитета.

    Эксперт отметил, что коронавирус не демонстрирует выраженной сезонности, однако очередной подъем случаев может произойти к концу осени или в начале зимы 2025 года. Главным фактором он назвал появление новых штаммов вируса и снижение коллективного иммунитета, передает РИА «Новости».

    «Следующий значительный подъем может произойти ближе к концу осени или началу зимы, так как дальнейший ход пандемии зависит главным образом от появления новых штаммов вируса и ослабления коллективного иммунитета», – заявил Поздняков. По его словам, прогнозировать точные сроки сложно из-за легкого течения болезни у большинства и частого обращения пациентов за амбулаторной помощью.

    Врач добавил, что пик заболеваемости обычными ОРВИ традиционно приходится на осень, а рост числа случаев начинается в сентябре, когда дети возвращаются в школы, а взрослые – на работу. Скученность людей способствует распространению вирусов. Ожидается, что подъем заболеваемости гриппом произойдет с октября по декабрь 2025 года, а новый всплеск возможен весной 2026 года.

    В качестве профилактики Поздняков советует делать прививку от гриппа в сентябре – начале октября, использовать маски и антисептики при необходимости и поддерживать иммунитет.

    Напомним, в мае в Азии зафиксирован новый всплеск COVID-19, при этом в Гонконге уровень заболеваемости достиг максимума с апреля 2024 года.

    12 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Табун лошадей погиб во время грозы в Башкирии

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате сильной грозы в селе Первое Туркменево Баймакского района Башкирии погиб табун лошадей, находившихся у линии электропередачи.

    Семь лошадей погибли от удара молнии, передает МЧС Башкортостана в Telegram. Инцидент произошел в понедельник, когда табун пасся возле линий электропередачи.

    В ведомстве отметили: «Во время грозы основную опасность представляет удар молнии. Так, в селе Первое Туркменево в результате удара молнии погибло семь голов лошадей, принадлежащих жителю села». Отмечается, что животные находились вблизи линий электропередачи, что увеличило риск трагедии.

    Ранее в Алексинском районе Тульской области три человека погибли, еще две женщины попали в больницу с травмами после удара молнии.

    12 августа 2025, 18:59 • Новости дня
    США перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию

    Бомбардировщики B-1B ВВС США прибыли на базу в Норвегии

    США перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию
    @ HIGH-G Productions/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объединенное авиационное командование НАТО (AIRCOM) сообщило о прибытии трех стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США на авиабазу Эрланн в Норвегии.

    Самолеты вылетели с базы Дайс в штате Техас и прибыли в Норвегию 9 августа в рамках развертывания оперативной группы бомбардировщиков в Европе, передает «Газета.Ru». В полете B-1B сопровождали истребители EF/A-18M «Хорнет» ВВС Испании, базирующиеся на исландской авиабазе Кефлавик.

    Во время пребывания в Норвегии бомбардировщики США будут выполнять различные миссии в сотрудничестве с норвежскими F-35 и другими самолетами НАТО. Цель – отработка действий в условиях повышенной опасности, а также совершенствование навыков поиска, определения, сопровождения и целеуказания.

    Экипажи B-1B также проведут тренировки по противодействию воздушным и наземным угрозам, направленным на ограничение свободы маневра. В AIRCOM подчеркнули, что эти мероприятия должны повысить готовность альянса к обеспечению превосходства в воздухе.

    Авиабаза Эрланн традиционно служит площадкой для учений НАТО в полярном регионе.

    Ранее в Минске сообщили об агрессивных действиях НАТО перед учениями «Запад».

    12 августа 2025, 10:10 • Новости дня
    «Северяне» показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области
    «Северяне» показали кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области
    @ warriorofnorth

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка войск «Север» опубликовала видеозаписи, на которых запечатлены удары по украинским военным в Сумской области.

    На видео показан комплексный удар самолетов Су-34 ВКС России и расчетов беспилотников по району сосредоточения ВСУ в Сумской области, указала группировка в своем Telegram-канале.

    В результате удара было уничтожено до 50 украинских военных и склад боеприпасов.

    Удары наносились управляемыми авиабомбами ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, а также дронами «Герань-2».

    Также уничтожено до десяти единиц иностранной военной техники, включая два танка, четыре БМП и множество другой автомобильной и бронетехники ВСУ.

    Ранее подразделения группировки «Север» заняли новые позиции в Харьковской и Сумской областях.

    В субботу группировка пресекла попытку ВСУ перебросить диверсионно-разведывательную группу на территорию Брянской области. Ранее на участке фронта Меловое-Хатнее на Харьковском направлении группировка накрыла три позиции украинских боевиков.

    12 августа 2025, 11:00 • Новости дня
    Ветеран СВО сравнил панику «Азова» с праздничным фейерверком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Эмоции боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) вызвали у российских военных чувство праздника, сравнимое с фейерверком, отметил участник СВО Евгений Рассказов.

    Ветеран СВО Рассказов с позывным Топаз заявил о панических настроениях в рядах «Азова», передает «Лента.ру».

    Топаз опубликовал скриншот поста командира «Азова» Богдана Кротевича, участвовавшего в боях за «Азовсталь». Кротевич обратился к Владимиру Зеленскому и сообщил о тяжелом положении ВСУ в районе Константиновки, Краматорска и Дружковки.

    Боец подчеркнул, что нет ничего приятнее, чем слышать «скулеж врага», который, по его словам, по достоинству оценил действия российских военных.

    «Самая мотивированная элита (...) жалко скулит. (...) «Азов» – их вой для нас как праздничный фейерверк, как музыка, как высшая оценка ремесла!» – написал Рассказов.

    Ранее в городе Краматорск в ДНР ликвидировали медиапредставителя «Азова» Ивана Смаглюка.

    До этого сообщалось, что внутри подразделений «Азова» начался конфликт. Он разгорелся после того, как майора 12-й бригады Нацгвардии Андрея Кориневича избили бойцы 3-й штурмовой бригады.

    12 августа 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ «Азов» и «Лють» в ДНР
    Российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ «Азов» и «Лють» в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки ВС России поразили украинские бригады «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Лють», сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Южная» поразили живую силу и технику двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, а также бригад «Азов» и «Лють» в районах Серебрянки, Майского, Северска и других населенных пунктов ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Противник потерял более 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.

    Группировка «Север» поразила подразделения ВСУ в Сумской области, уничтожив более 175 украинских военных, боевую бронемашину, пять автомобилей и три склада боеприпасов.

    В Харьковской области подразделения группировки «Запад» поразили две механизированные и одну штурмовую бригаду ВСУ, украинская сторона потеряла там за сутки до 215 военнослужащих, танк и две боевые машины Snatch британского производства.

    В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях группировки «Центр», «Восток» и «Днепр» также сообщили о продвижении.

    В районе действия группировки «Днепр» ВСУ потеряли более 125 военных, боевую технику, артиллерию НАТО и склады горюче-смазочных материалов.

    В общей сложности потери украинских формирований по всем направлениям превысили 1 тыс. человек и десятки единиц техники.

    В понедельник российские военные завершили освобождение Луначарского в ДНР. На выходных они освободили Яблоновку в ДНР.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВС России практически окружили украинские подразделения в районе Димитрова в регионе.

    12 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    АдГ стала самой популярной партией Германии

    Bild: АдГ обошла ХДС/ХСС и возглавила рейтинг партий ФРГ по популярности

    АдГ стала самой популярной партией Германии
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Альтернатива для Германии» опередила блок ХДС/ХСС по популярности в свежем социологическом исследовании, пишет Bild.

    Как сообщает издание Bild, согласно исследованию института Forsa, рейтинг партии «Альтернатива для Германии» вырос на 1% и достиг 26%, передает РИА «Новости». Это позволило АдГ впервые за последние недели выйти на первое место среди политических партий страны по уровню поддержки.

    Поддержка блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, входящего в правящую коалицию, снизилась на 1% – до 24%. Газета отмечает, что столь низкие показатели у ХДС/ХСС в последний раз наблюдались в конце апреля.

    В апреле этого года, по данным опроса компании Ipsos, АдГ также выходила в лидеры, имея 25% против 24% у ХДС/ХСС. В аналогичном опросе на прошлой неделе обе партии делили первое место, набрав по 25%.

    Рейтинг Социал-демократической партии Германии, входящей в коалицию, остался на уровне 13%. Таким образом, общая поддержка правящих партий составляет около 37% населения страны.

    В то же время, согласно исследованию института INSA от 11 августа, ХДС/ХСС сохранял лидерство, набрав 27%, а поддержка АдГ составляла 25%.

    Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» связала популярность АдГ с Украиной.

    В мае немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций. Большинство граждан Германии выступили против запрета партии АдГ.

  • О газете
